Galbiati: «Los jugadores están entendiendo que jugar rápido no es jugar con prisa» El técnico destaca el encuentro de Diakite y Kurucs y se repite sobre la búsqueda de un pívot. «El club trabaja en ello y nosotros apretamos»

Iván Benito Viernes, 31 de octubre 2025, 23:31 | Actualizado 23:40h.

Las comparecencias de Paolo Galbiati no se rigen por el resultado. El técnico italiano insiste en la misma idea tanto en las derrotas como ahora tras las dos victorias consecutivas. «Necesitamos trabajar», repitió tras vencer al Efes. El preparador azulgrana percibe todavía «errores de comunicación» propios de la falta de automatismos en un vestuario joven y prácticamente nuevo. Aunque sí atisba una mejoría, especialmente en el ataque. «Los jugadores están entendiendo que jugar rápido no es jugar con prisa», valora.

El transalpino subrayó la «solidez y la disciplina» con la que su equipo actuó «durante la mayoría del partido». Al igual que frente al Dubái, los minutos buenos fueron más que los malos y, pese a que el «Efes anotó mucho de tres», el Baskonia logró «solucionar la situación». El entrenador quiso destacar la labor de dos de sus jugadores interiores. «No han anotado mucho de dos gracias al trabajo de Mamadi (Diakite), que ha minado la confianza», opinó sobre el guineano, que registró cinco tapones.

También alabó a Rodions Kurucs, que el jueves no pudo entrenar por enfermedad. «Le dimos vídeos y jugadas para que estudiara en casa y nos ha dado 22 minutos muy buenos». Galbiati puso en valor el trabajo del equipo tanto en las sesiones previas de los encuentros de esta semana, la del lunes y la del jueves. «Fueron muy duras y estuvimos bien». No se aventuró a decir si fue el partido más completo del Baskonia desde que está al frente del equipo, pero sí expuso dos evidencias. «Las victorias ayudan a tener más confianza» y «el equipo esta semana me gusta más porque ha ganado dos partidos», ironizó.

Felicitación a Spagnolo

Por último, felicitó por su partido a Spagnolo, al que consideran que tiene que «mejorar en defensa y en ataque». Y se repitió sobre la búsqueda de un pívot que reemplace la marcha de Samanic. «Trabajo con los jugadores que tengo. Estoy muy contento con ellos. El club está trabajando y nosotros apretando». Antes, eso sí, remarcó que «el baloncesto actual es un juego sin posiciones» al ser preguntado por la labor de Kurucs como 'cinco'.

Por su parte, Igor Kokoskov consideró que el Baskonia «jugó más físico y más rápido que nosotros». «Ellos han tenido mucha confianza y agresividad. El rebote ofensivo nos ha dolido mucho. En la víspera entrenamos mejor de lo que hemos jugado. La fuerza es la clave del Baskonia, tienen mucho hambre de ganar», concluyó.