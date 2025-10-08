El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Baskonia

Galbiati se sincera: «El domingo pasé una de mis peores noches en dos años»

El técnico del Baskonia reconoce que no esperaba el bajón de su equipo ante el Asvel y el Zaragoza. «Lo fácil es decir que hay que mejorar en defensa, pero lo que hay que mejorar es la actitud defensiva»

Iván Benito

Iván Benito

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:24

Comenta

El Baskonia vuelve este jueves a la carga en busca de su primera victoria de la temporada después de tres derrotas «duras». A su ... entrenador, Paolo Galbiati, aún le trastorna sus pensamientos la última sufrida en Zaragoza. «Quería matar a todo el mundo», recuerda con media sonrisa. «El domingo por la noche fue una de las peores de mis últimos dos años. Una pesadilla... pero es parte de mi trabajo», reconoce.

