Galbiati se sincera: «El domingo pasé una de mis peores noches en dos años»

El Baskonia vuelve este jueves a la carga en busca de su primera victoria de la temporada después de tres derrotas «duras». A su ... entrenador, Paolo Galbiati, aún le trastorna sus pensamientos la última sufrida en Zaragoza. «Quería matar a todo el mundo», recuerda con media sonrisa. «El domingo por la noche fue una de las peores de mis últimos dos años. Una pesadilla... pero es parte de mi trabajo», reconoce.

El lunes mantuvo la jornada libre para que los jugadores despejaran la mente. Él, por contra, acudió al Buesa Arena para revisar los encuentros y preparar una intensa sesión de vídeo. «Les quería hacer ver y explicar que no puede ser que fallemos un tiro y no defendamos, que haya una pérdida, y no defiendes... lo fácil es decir que hay que mejorar la defensa, pero sobre todo lo que hay que mejorar es nuestra mentalidad defensiva».

El entrenador italiano habla de «solidez» y de tres conceptos básicos para que el equipo subsane la sangría del rebote. «Hay que defender mejor antes del rebote, presionar mejor y la posición, la situación táctica. En eso estamos trabajando», advierte. Ayer tarde, los jugadores azulgranas realizaron un «duro» entrenamiento de más de dos horas en pista. «Fue la primera vez que tuve a todos los jugadores disponibles. La imagen es muy diferente», se congratula.

Con todo ello, el técnico no quiere desmerecer el trabajo de la pretemporada. «El esfuerzo fue bueno, pero había seis o siete jugadores, así no es fácil construir algo. Ahora estamos empezando a hacerlo». Sabe que necesita un tiempo que no tiene. «No quiero excusas». Apela al «trabajo duro». El viernes por la tarde, pase lo que pase ante el Panathinaikos, ha citado a la plantilla para entrenar. «Somos jóvenes y lo necesitamos. Howard lleva cuatro entrenamientos y tres partidos. Diakite, seis; Cabarrot siete. Tadas parecido. Así es difícil».

El preparador transalpino también destaca que la pretemporada de su rival, el Panathinaikos, no ha sido fácil. «Les han faltado jugadores e incluso el entrenador, que estaba en el Eurobasket». Su momento de forma tampoco es el mejor aunque no les resta potencial. «Nunn, Grant, Shorts, Sloukas… es un equipo increíble», valora un Galbiati positivo. «Para nosotros es una gran oportunidad. Jugaremos con nuestro estilo, en defensa tenemos que crecer, más físico, más táctico. Me gustaría ver jugar como los primeros 15 minutos contra Asvel o los 25 minutos contra el Olympiacos. Con deseo, ganas de pelear, con 'faccia da culo' que decimos en Italia. Si jugamos así, Panathinaikos no será tanto problema», remacha.