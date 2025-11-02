Galbiati: «Diop ha estado increíble, pero necesita tener más malicia» El técnico italiano recalca el «deseo de compartir el balón, la energía y la selección de los ataques» como las claves de la reacción azulgrana

Entraba Galbiati a la carrera por el túnel de vestuarios cuando le recordaron que debía atender a la televisión. Los abrazos enérgicos y aparentemente sinceros de Cabarrot y Diakite tras «una buena victoria» terminaron por rematar un espíritu que estaba al límite. «Estoy enfermo. Necesito dormir. Ha sido una semana muy dura», declaró en los que han sido sus mejores siete días como entrenador del Baskonia.

Congestionado, con tos y la voz tomada, el italiano quiso celebrar públicamente la mejoría defensiva del equipo. «Khalifa Diop en el primer tiempo ha sido muy importante porque Diakite no estaba muy concentrado por jugar con Tenerife, con un libro de juego muy largo», revelaba con naturalidad. «En el segundo ya sí», le reconocía al guineano, aunque fue su compañero en la pintura el que se llevó esta vez mayores elogios.

«Khalifa (Diop) hoy ha hecho un partido muy bueno. Increíble en defensa», incidió antes de hablar más en profundidad de él. «Es un chico muy bueno. Habla con todos, sonríe... no es políticamente correcto, pero jugando necesita ser más 'hijo de puta', tener más malicia, ser más duro, entrar con el deseo de coger todos los rebotes», se explayó.

El conjunto vitoriano logró desquitarse de sus problemas en el rebote y dominó en esa faceta al Tenerife. «La clave ha sido hablar con los jugadores y trabajar. Y, por supuesto, Rodions (Kurucs) ayuda mucho. Él y Hamidou han cogido ocho, Tadas seis… trabajar es la clave». Para remontar un mal primer tiempo, el transalpino se quedó con mejorar la «tensión, comunicación y energía». «Esa era la llave, además de cómo hemos compartido el balón». El Baskonia pasó de tener solo 6 asistencias a terminar con 23. «No ha sido una segunda parte perfecta, con un minuto final loco, pero sí muy buena», concluyó.

Con el tercer triunfo consecutivo en el zurrón, Galbiati reconoció que la victoria ante Dubái, la primera, «ayudó mucho». «Pero también los entrenamientos de lunes, jueves y la hora del sábado. Necesitamos estar todos en la misma página del libro y un poco de confianza y serenidad», remachó antes de rechazar hablar del fichaje del pívot que busca el club y no mostrar demasiado optimismo con la próxima recuperación de los lesionados. «Markus trabaja muy duro. Trent, por supuesto, no estará recuperado pronto. Y Joksimovic está más malo que yo», remató antes de irse a casa a «cenar, ver una buena película y dormir». Mañana a las 8 estará en el Buesa Arena para «trabajar».

Txus Vidorreta, por su parte, se fue al descanso con la «sensación de que ganaba el menos malo». «No les he dicho nada a los jugadores porque con once arriba y siete victorias seguidas, me iban a decir que qué más quiero, pero creo que por eso luego no hemos sabido reaccionar a la adversidad. Hemos perdido el partido como el Baskonia quiera ganar, con una mala transición defensiva. Ha ganado el mejor», resumió.