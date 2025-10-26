El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paolo Galbiati gesticula durante el encuentro disputado este domingo en Murcia. EFE

UCAM Murcia 89-84 Baskonia

Galbiati: «Es difícil aceptar una derrota así. Necesitamos de todos los jugadores y hoy no ha sido así»

El técnico italiano vuelve a señalar falta de atención de su plantilla y rehúye la pregunta sobre el fichaje de un pívot. «Hablad con el club»

Iván Benito

Iván Benito

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:09

Comenta

Con un balance de 2 victorias y 8 derrotas en 10 partidos oficiales, Galbiati volvió a afrontar este domingo otra rueda de prensa en la que sólo muestra su fuerza cuando habla a título personal. «Yo estoy bien. Sólo quiero ganar. Trabajar duro y ganar. Estoy concentrado en el trabajo con el 'staff', con mucho deseo. Sólo queremos ganar», ha reiterado. Sin embargo, el italiano se muestra lacónico a la hora de hablar de su plantilla. «Nuestro ritmo de juego no ha sido el necesario y no podemos jugar sólo 25 minutos», ha lamentado.

El técnico del Baskonia estaba especialmente decepcionado con la primera mitad. «En el primer cuarto hemos intentado dos triples. Así es imposible para nuestro equipo». El transalpino insiste en que necesita de «todos los jugadores». «Hoy no ha sido así». Nowell disputó un minuto en la segunda parte, Diop tres, mientras que el nuevo fichaje, Kobi Simmons, jugó el último cuarto al completo.

Además, al igual que en Zaragoza, vuelve a señalar la falta de atención, de concentración, de sus jugadores. «Hemos recibido muchas canastas fáciles, con penetraciones por la derecha de jugadores que sabemos que salen por derecha, tirados abiertos por que no hay comunicación...». Cosas que a Galbaiti le cuesta comprender.

«Es duro aceptar una derrota así», insiste, aunque no quiere quejarse más. «No voy a llorar más». Pese a que no tiene tiempo, con otra semana de tres partidos en el horizonte, remarca que necesita «trabajar para hacer crecer al equipo». El caso de Samanic, del que el club azulgrana se desprendió esta semana, golpea la planificación del equipo. Se busca un pívot que este pasado miércoles el entrenador confiaba en recibir pronto. Ahora rehúye la pregunta. «Habla con el club sobre el fichaje. Yo entreno a los que tengo».

Sobre su relación con el croata despejó con que no tenía nada que decir. Se centra en el presente, en tratar de sacar a sus jugadores del atolladero. «El equipo está frustrado. No es un momento fácil. Pagamos muy caras las desconexiones». Sito Alonso, por su parte, alabó el partido del exbaskonista Sander Raieste. «Es un jugador como la copa de un pino, es espectacular. Me alegro mucho por él, ha dado un paso en su carrera que es determinante».

