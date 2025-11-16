Galbiati descarta a Markquis Nowell para medirse al Barça en el Palau El técnico del Baskonia apuesta por mantener a Simmons y Howard en detrimento de su base menudo

Iván Benito Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:46 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

El Baskonia salta al Palau con Markus Howard y Kobi Simmons en la convocatoria y sin Markquis Nowell. El base de 1,70 metros de altura es el jugador extracomunitario descartado por Paolo Galbiati para medirse ante el Barcelona. El timonel estadounidense verá el partido vestido de largo desde el fondo del banquillo y, en su lugar, entra el joven Stefan Joksimovic, que este domingo cumple 17 años.

Con Trent Forrest como única baja, el técnico italiano tiene disponibles a los otros tres extracomunitarios, pero solo puede contar con dos para cumplir la normativa. Sin el base titular del equipo, Galbiati apuesta por mantener a Simmons, temporero hasta mediados de diciembre pero con un rendimiento notable desde su llegada en octubre y con opción de extender el vínculo hasta final de temporada. El otro base será Rafa Villar. El catalán, que pasó por la cantera del Barça, vuelve motivado a la ciudad condal, aunque su papel en el equipo está siendo residual hasta la fecha.

Con la ayuda de Spagnolo, el Baskonia dispone de una nómina de efectivos que Galbiati entiende suficientes en la dirección de juego. A ello, quiere contar con la amenaza ofensiva de Howard, que arrancó la campaña fuera de forma y sin la inspiración de sus dos primeras temporadas en Vitoria. En su vuelta a las canchas ante el Hapoel y el Maccabi, acredita un 3 de 14 en triples y un 2 de valoración media. En los siete partidos que ha disputado en lo que va de curso, solo en dos ha superado los diez puntos.