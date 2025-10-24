Galbiati: «No comento el porqué de la diferencia en los tiros libres»

Galbiati pedía al descanso hacer lo mismo que en la primera parte: «Ser inteligentes e incisivos en ataque» y «sólidos en defensa». Sus jugadores no ... cumplieron el plan. «En el segundo tiempo ha subido el físico y nos han superado. El tercer cuarto ha hecho la diferencia, hemos hecho muchas faltas y no hemos podido volver», lamentaba. El italiano mencionó que hubo una notable diferencia de tiros libres, pero no quiso ahondar en ello ni escudarse en la actuación arbitral. «No comento. No hemos sido sólidos en defensa. Hemos estado agresivos, pero ellos más», resumió.

La prensa serbia se preocupó por los motivos del horrible inicio de temporada del Baskonia en la Euroliga. «Esta ha sido la peor pretemporada de mi vida. Traía una idea pero hemos tenido muchas lesiones». Galbiati se detuvo para enumerar cada una, para subrayar también la juventud de la plantilla. «Echamos en falta experiencia. Cuando jugamos unidos tenemos grandes momentos, pero en los malos, es al revés».

Por último, alabó el ambiente del Belgrado Arena a excepción del episodio racista sufrido por Diallo y también tuvo buenas palabras para el debut de Kobi Simmons. «Tuvo un buen inicio. Dejó una gran impresión», expresó sobre el flamante fichaje, que apenas acumulaba dos entrenamientos.