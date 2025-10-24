El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
Galbiati se dirige a sus jugadores en un tiempo muerto. Baskonia

Estrella Roja 90-72 Baskonia

Galbiati: «No comento el porqué de la diferencia en los tiros libres»

El técnico del Baskonia considera que el Estrella Roja les ha superado en el plano físico, lamenta la falta de solidez defensiva y felicita a Kobi Simmons. «Me ha dejado una gran impresión»

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 23 de octubre 2025

Galbiati pedía al descanso hacer lo mismo que en la primera parte: «Ser inteligentes e incisivos en ataque» y «sólidos en defensa». Sus jugadores no ... cumplieron el plan. «En el segundo tiempo ha subido el físico y nos han superado. El tercer cuarto ha hecho la diferencia, hemos hecho muchas faltas y no hemos podido volver», lamentaba. El italiano mencionó que hubo una notable diferencia de tiros libres, pero no quiso ahondar en ello ni escudarse en la actuación arbitral. «No comento. No hemos sido sólidos en defensa. Hemos estado agresivos, pero ellos más», resumió.

