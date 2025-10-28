Galbiati: «La clave ha sido que hemos metido triples»

Jon Aroca Martes, 28 de octubre 2025, 23:20 Comenta Compartir

Paolo Galbiati pudo respirar tras la primera victoria de su carrera en la Euroliga. El entrenador mostró alivio, sobre todo, porque cree que su plantilla necesitaba una noche así. «Estoy muy contento por los jugadores. Hemos sufrido mucho, había visto la frustración en ellos. Lo merecían en un momento complicado», destacó tras el triunfo ante el Dubái. Una victoria basada en varios pilares, pero con uno claro. «La clave ha sido que hemos metido triples», destacó.

No fue lo único. «Hemos estado muy disciplinados contra un rival muy talentoso. También hemos tenido buen ritmo y hemos estado disciplinados a la hora de cambiar defensa», analizó el entrenador azulgrana. «El ritmo que hemos tenido es algo de lo que hablamos mucho. Han sido entrenamientos duros para ser muy físicos en defensa. Hemos hecho un gran trabajo. Eso es mérito de los jugadores. En ataque hemos compartido mucho el balón», insistió el preparador.

Más allá de permitir estrenar el casillero, cree que el triunfo debe dar aire a su equipo. «No me gusta la negatividad. Veo la prensa y no me gusta la negatividad. Todos sabemos lo que ha pasado durante el verano y que ahora estamos jugando sin Howard o Forrest. He sido positivo en cada partido. No ganar generaba frustración, pero no cambiaba mi mentalidad. Entrenamos muy bien. Quiero mantener mi forma de trabajar. Sé que es un deporte y que ganar es importante, pero quiero construir un equipo», insistió. Ahí explicó el porqué de no pedir tiempo muerto en el tramo final. «La idea era no parar el partido para no permitir a su entrenador hacer algún truco. No hemos parado bien el final de partido, pero lo hemos ajustado».

También analizó el buen papel de algunos jugadores. De Simmons destacó que «escucha mucho y que habla con sus compañeros» como clave de la adaptación. De Cabarrot avaló su liderazgo. «Está involucrando a todo el mundo. Es muy competitivo y estoy contento de verlo conmigo», celebró. Ahora quiere un respiro en el plano físico. «Solía ir a la Virgen Blanca a pedirle algo de salud para mis jugadores. Pero las lesiones son parte del juego. Espero que se alejen mucho de nosotros. Un árbitro me decía en broma que con tantas lesiones esta temporada igual había hecho algo malo en mi vida anterior. Pero es la vida», sentenció.

«Había que hacer lo que fuera para ganar»

Uno de los interpelados, el alero francés, también destacó el valor anímico del triunfo. «Ha sido muy importante para nosotros por la confianza. Es una semana doble, así que podemos usar esto para seguir adelante. Es una gran victoria de un gran equipo que ha mostrado mucha resiliencia. Hemos demostrado que podemos hacer muchas cosas bien. Estoy muy orgulloso de este equipo», arengó. «Habíamos estado cerca sin ganar. Así que mostrar que podemos ganar y jugar cuarenta minutos así es muy bueno para la confianza», añadió.

El otro jugador clave, Hamidou Diallo, valoró una «victoria importante» porque «había que hacer lo que fuera para ganar» el primer partido en la Euroliga. «Es el tipo de equipo que somos. Nunca sabes de quién va a ser el día, por eso nos tenemos que preparar cada día y prestar atención a los detalles», apuntó.

Eso contrastó con las malas sensaciones del entrenador visitante Jurica Golemac. «Han estado más concentrados y sido más físicos. No hemos concentrado el rebote defensivo y hemos dejado tirar a sus tiradores, lo que ha sido la clave del partido. Sabíamos lo que hacían y han hecho lo que han preparado», analizó.