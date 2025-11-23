Galbiati: «No me gusta que nos piten técnicas, son regalos» El técnico del Baskonia se muestra exultante con un primer tiempo «excelente» y les pide a Kurucs y a Sedekerskis que transmitan su «experiencia a los otros»

Hasta Kylo Howard, el hijo del escolta azulgrana, quiso chocarle la mano a Paolo Galbiati, exultante y divertido tras la victoria del Baskonia en el derbi. «¡Bravo por mis jugadores!», proclamó por haber «aprovechado el entrenamiento del sábado y el partido». El técnico solo encontró una cosa clara del rendimiento de su plantilla por la que torcer el gesto: las protestas a los árbitros. «No me gustan las faltas técnicas, porque son regalos». Kurucs y Cabarrot se llevaron una cada uno en el segundo cuarto, con las que Jaume Ponsarnau consideró que «cambiaron el tono del arbitraje». «Prefiero que los jugadores se calmen un poco pero no hago magia», sentenció el italiano.

Al entrenador del Baskonia le gustan la dureza defensiva y el juego enérgico que disfrutó durante el primer tiempo. «Ha habido momentos increíbles compartiendo el balón, anotando y en defensa. Ha habido una jugada en la que hemos hecho tres situaciones diferentes en la misma posesión, teniendo ellos buenos tiradores y ejecutores y no han lanzado», celebraba antes de usar la ironía. «Si podemos anotar con el 70% de triples y defender bien estaré contento».

Los porcentajes de tiro del primer tiempo serán imposibles de mantener. Por ello, el técnico cree que la mejora del equipo está bajo su propio aro e hizo un llamamiento a sus dos mejores defensores. «Kurucs y Sedekerskis, al igual que Diakite, no han entrenado mucho con nosotros y pueden hacerlo mejor. Necesito que su experiencia ayude a los otros adaptarse a una liga tremenda», declaró después de alabar a dos de sus exteriores. «Hoy Spagnolo ha respondido muy bien, Cabarrot estaba muy concentrado y para nosotros es muy importante porque tiene la capacidad de poner el tono del equipo».

El técnico destacó dos detalles para acabar. «Las piernas frescas» de los jugadores después de haber repartido los minutos el viernes ante el Bayern. Así justifica que por ahora casi no haga coincidir sobre la cancha a Howard y a Cabarrot. «Es una cuestión de rotación y equilibrio». Y valoró que las 24 asistencias es un buen número para un entrenador que reconoce haber construido el equipo para «correr, compartir el balón, canastas, querer hacer mates, ritmo...». Ante el Bilbao Basket hizo todo eso además de mostrarse «nervioso con los árbitros y los rivales».