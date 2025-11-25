El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Galbiati analiza otra derrota a domicilio: «Nos han frenado en ataque y hemos dejado de defender»

El técnico considera que el Baskonia jugó 25 minutos «muy buenos» y cree que necesitan «refrescar la mente»

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

A Paolo Galbiati le quedó la sensación en Kaunas de que el Zalgiris mejoró su defensa en el tercer cuarto y provocó que el Baskonia bajara los brazos. «Hemos jugado 25 minutos muy buenos y después nos hemos estrellado en la defensa del Zalgiris y hemos dejado de defender. Esa es la clave», analizó el italiano sobre la décima derrota a domicilio de la temporada.

Como en Belgrado o en el Palau, el equipo azulgrana volvió a sufrir otro apagón de juego en la segunda mitad en la que dejó el triunfo en bandeja al rival. «Nos han parado. No hemos compartido el balón ni jugador juntos, hemos perdido el 'feeling'. Hemos estado nerviosos con los árbitros... hemos perdido muchas cosas», lamentó el técnico. Su equipo tiró por la borda una ventaja de diez puntos y terminó por hincar la rodilla por 15 tantos de diferencia. «Le doy crédito a su defensa», insistió el entrenador.

Galbiati quiso quedarse con lo positivo. Dominó el encuentro en una notable primera mitad y, por ello, cree que «el equipo está más cerca de ganar fuera». «No es fácil ni para nosotros ni para nadie, pero creo que sí». El transalpino echó en falta a Howard, del que lamentó que se lesionó «en la última posesión del entrenamiento del lunes».

La desatención defensiva terminó de provocar la explosión de Sylvain Francisco. «Es la estrella. Tiene talento, es pequeño, recibe faltas…». El técnico recordó que en el Movistar Arena anotó 33 puntos. «Pienso que Rafa (Villar) ha hecho un gran trabajo con él. Los otros... podrían haberlo hecho mejor», sentenció. El conjunto azulgrana afrontará ahora un parón de partidos por las ventanas FIBA. Solo el joven Joksimovic se marchará con su selección. El italiano cree que el descanso le vendrá bien a sus jugadores. «Necesitamos refrescar mentes y físico y seguir el maratón».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  4. 4

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  5. 5 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  8. 8

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  9. 9

    Europa alerta de que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación
  10. 10

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Galbiati analiza otra derrota a domicilio: «Nos han frenado en ataque y hemos dejado de defender»

Galbiati analiza otra derrota a domicilio: «Nos han frenado en ataque y hemos dejado de defender»