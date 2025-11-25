Galbiati analiza otra derrota a domicilio: «Nos han frenado en ataque y hemos dejado de defender» El técnico considera que el Baskonia jugó 25 minutos «muy buenos» y cree que necesitan «refrescar la mente»

Iván Benito Martes, 25 de noviembre 2025, 21:33 | Actualizado 21:41h. Comenta Compartir

A Paolo Galbiati le quedó la sensación en Kaunas de que el Zalgiris mejoró su defensa en el tercer cuarto y provocó que el Baskonia bajara los brazos. «Hemos jugado 25 minutos muy buenos y después nos hemos estrellado en la defensa del Zalgiris y hemos dejado de defender. Esa es la clave», analizó el italiano sobre la décima derrota a domicilio de la temporada.

Como en Belgrado o en el Palau, el equipo azulgrana volvió a sufrir otro apagón de juego en la segunda mitad en la que dejó el triunfo en bandeja al rival. «Nos han parado. No hemos compartido el balón ni jugador juntos, hemos perdido el 'feeling'. Hemos estado nerviosos con los árbitros... hemos perdido muchas cosas», lamentó el técnico. Su equipo tiró por la borda una ventaja de diez puntos y terminó por hincar la rodilla por 15 tantos de diferencia. «Le doy crédito a su defensa», insistió el entrenador.

Galbiati quiso quedarse con lo positivo. Dominó el encuentro en una notable primera mitad y, por ello, cree que «el equipo está más cerca de ganar fuera». «No es fácil ni para nosotros ni para nadie, pero creo que sí». El transalpino echó en falta a Howard, del que lamentó que se lesionó «en la última posesión del entrenamiento del lunes».

La desatención defensiva terminó de provocar la explosión de Sylvain Francisco. «Es la estrella. Tiene talento, es pequeño, recibe faltas…». El técnico recordó que en el Movistar Arena anotó 33 puntos. «Pienso que Rafa (Villar) ha hecho un gran trabajo con él. Los otros... podrían haberlo hecho mejor», sentenció. El conjunto azulgrana afrontará ahora un parón de partidos por las ventanas FIBA. Solo el joven Joksimovic se marchará con su selección. El italiano cree que el descanso le vendrá bien a sus jugadores. «Necesitamos refrescar mentes y físico y seguir el maratón».