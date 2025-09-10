La Final Four de la Euroliga se disputará en Atenas

La Final Four de la Euroliga 2025-2026 se disputará en Atenas. La capital griega acogerá la fase decisiva de la máxima competición continental del ... 22 al 24 de mayo. Así lo han decidido los clubes propietarios durante una reunión celebrada este miércoles, previa al inicio del torneo a finales de este mes.

De esta forma, la gran final regresará a Atenas tras casi dos décadas de ausencia. La Final Four no pisa la capital griega desde el año 2007. Entonces la sede fue la misma: el histórico OAKA, casa del Panathinaikos. Aunque muchas cosas han cambiado desde entonces. La más notoria, que desde hace unas semanas el temible pabellón teñido de verde ya no se llama así.

También ha sucumbido a los cantos de sirena comerciales. De esta forma, el recinto fue bautizado en agosto como Telekom Center Athens. Ese acuerdo llega dos días antes de que el Panathinaikos acordase con el estado griego el uso en exclusiva del pabellón para un extenso periodo de 49 años.

El torneo se celebrará en la ciudad griega del 22 al 24 de mayo tras la edición más larga de la historia de la competición. 38 jornadas y unos play offs determinarán la identidad de los cuatro participantes que aspirarán a hacerse con el cetro. Las semifinales serán el viernes 22 y, dos días después, se jugarán tanto el partido por el tercer y cuarto puesto como la gran final. El Fenerbahce defiende corona.