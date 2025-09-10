El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del renovado OAKA, ahora Telekom Center Athens. Wikipedia

La Final Four de la Euroliga se disputará en Atenas

El OAKA, sede del Panathinaikos, acogerá la cita del 22 al 24 de mayo tras casi dos décadas de ausencia

Jon Aroca

Jon Aroca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:13

La Final Four de la Euroliga 2025-2026 se disputará en Atenas. La capital griega acogerá la fase decisiva de la máxima competición continental del ... 22 al 24 de mayo. Así lo han decidido los clubes propietarios durante una reunión celebrada este miércoles, previa al inicio del torneo a finales de este mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  5. 5

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  9. 9

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  10. 10 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Final Four de la Euroliga se disputará en Atenas

La Final Four de la Euroliga se disputará en Atenas