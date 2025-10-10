El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una niña prueba su puntería en una canasta portátil.

Una niña prueba su puntería en una canasta portátil. Blanca Castillo

Fiesta baskonista en la plaza de la Virgen Blanca

Simuladores de tiro, hinchables y música en directo hacen disfrutar a los aficionados más pequeños del conjunto azulgrana

I. B.

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:47

Comenta

La plaza de la Virgen de Vitoria se ha convertido este viernes en un espacio baskonista. El club azulgrana ha preparado con esmero un evento para acercarse a sus aficionados. Con canastas en las que probar puntería, simuladores de tiro, hinchables y música en directo. Un acto «para todos los públicos» en el que no ha faltado Aker para animar a los más pequeños, que se han pintado la cara de azulgrana y se han hecho una foto de recuerdo en el fotomatón.

Con esta acción, el club pretende «acercar la pasión por Baskonia a todos los asistentes, compartiendo los valores, la fe y el ambiente que se vive cada partido en el Buesa Arena».

