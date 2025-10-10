Fiesta baskonista en la plaza de la Virgen Blanca Simuladores de tiro, hinchables y música en directo hacen disfrutar a los aficionados más pequeños del conjunto azulgrana

I. B. Viernes, 10 de octubre 2025, 19:47 | Actualizado 19:53h.

La plaza de la Virgen de Vitoria se ha convertido este viernes en un espacio baskonista. El club azulgrana ha preparado con esmero un evento para acercarse a sus aficionados. Con canastas en las que probar puntería, simuladores de tiro, hinchables y música en directo. Un acto «para todos los públicos» en el que no ha faltado Aker para animar a los más pequeños, que se han pintado la cara de azulgrana y se han hecho una foto de recuerdo en el fotomatón.

Con esta acción, el club pretende «acercar la pasión por Baskonia a todos los asistentes, compartiendo los valores, la fe y el ambiente que se vive cada partido en el Buesa Arena».