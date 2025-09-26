El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Khalifa Diop, en su presentación con el Baskonia. Igor Martín

Fallece el padre del baskonista Khalifa Diop

«Desde el club queremos expresar nuestro más sentido pésame y mandamos toda nuestra fuerza a Khalifa y su familia», ha señalado el Baskonia

E. C.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:44

El Baskonia ha comunicado a través de sus redes sociales la muerte del padre de Khalifa Diop. «Luto en la familia baskonista por el fallecimiento del padre de nuestro jugador Khalifa Diop», han señalado en la mañana de este viernes en una publicación.

El club vitoriano ha querido arropar al jugador en este duro momento. «Desde el club queremos expresar nuestro más sentido pésame y mandamos toda nuestra fuerza a Khalifa y su familia».

La trágica noticia se produce un día después de que el pívot senegalés disputase el partido de la Euskal Kopa en Barakaldo entre el Baskonia y el Bilbao Basket. Desde el club bilbaíno se han sumado al pésame. «Un fuerte abrazo para Khalifa y toda su familia. Goian Bego». Asimismo, más equipos de la ACB han mostrado mensajes de cariño hacia el jugador.

