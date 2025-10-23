El exbaskonista Tiago Splitter dirigirá a los Portland Trail Blazers tras el escándalo de apuestas ilegales

Los Portland Trail Blazers han nombrado al exbaskonista Tiago Splitter como nuevo entrenador de forma interina. Su salto, que le permitirá estrenarse como técnico principal ... en la NBA, se produce después de un episodio turbio que involucra al que era su superior en el cuerpo técnico. Chauncey Billups, que jugó 17 temporadas y forma parte del salón de la fama de la Liga, fue arrestado por el FBI por su implicación en una supuesta trama de apuestas ilegales. El base de los Miami Heat, Terry Rozier, también forma parte de los detenidos de una red que involucra a jugadores y entrenadores de la NBA, así como a algunas de las familias mafiosas más conocidas de Nueva York.

La resolución del caso no parece inmediata. Kash Patel, director del FBI, ha asegurado que la magnitud del fraude es «impresionante, de las que hacen estallar la cabeza», con «decenas de millones de dólares» implicados en apuestas sobre los regresos de lesión de jugadores y partidas de póker ilegales amañadas. El brasileño dispondrá de un buen número de partidos para demostrar su valía y cumplir su sueño de asentarse en los banquillos de la NBA.

La leyenda del Baskonia se retiró de forma prematura en 2018 debido a una lesión de cadera. Splitter se quedó en Estados Unidos para labrarse un camino en la liga de la que fue campeón en 2014 con los Spurs. De inicio, se desempeñó como asistente de los Brooklyn Nets (2019-2023) y Houston Rockets (2023-24), para después dar el salto a la Euroliga y ser el entrenador del París.

El reto parecía envenenado. Se hacía cargo del equipo con menor presupuesto de la competición y que llegaba tras ganar la Eurocup con Tuomas Iisalo, que decidió hacer el camino inverso. El finés fue a buscarse un hueco en la NBA y ahora es entrenador de los Memphis Grizzlies. Splitter, por su parte, no solo no desentonó en su estreno en la Euroliga, si no que fue la gran sensación de la temporada pasada. El equipo parisino llegó a liderar la competición con un juego ultra dinámico que le convirtió en un técnico de vanguardia del baloncesto actual.

El París cayó en los play off ante el Fenerbahce y ganó la copa y la liga francesa. Pese a que le llovieron las ofertas en Europa, el brasileño decidió regresar a la NBA y, pese a contar con una propuesta para ser asistente en los Spurs, optó por fichar por los Portland Trail Blazers. Un partido después del inicio de la competición, Splitter ya tiene la oportunidad que lleva años deseando. Aunque sea de forma provisional. Nate Bjorken también fue fuertemente considerado para el puesto interino, pero decidió permanecer en su rol actual dentro de la organización, según el reputado periodista Shams Charania.