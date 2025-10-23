El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Splitter, durante la celebración del título de Liga en París.

El exbaskonista Tiago Splitter dirigirá a los Portland Trail Blazers tras el escándalo de apuestas ilegales

El técnico principal Chauncey Billups es uno de los diez arrestados por «robo, fraude y hurto» en partidas amañadas de póker y el brasileño le sustituye de forma interina

Iván Benito

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:35

Los Portland Trail Blazers han nombrado al exbaskonista Tiago Splitter como nuevo entrenador de forma interina. Su salto, que le permitirá estrenarse como técnico principal ... en la NBA, se produce después de un episodio turbio que involucra al que era su superior en el cuerpo técnico. Chauncey Billups, que jugó 17 temporadas y forma parte del salón de la fama de la Liga, fue arrestado por el FBI por su implicación en una supuesta trama de apuestas ilegales. El base de los Miami Heat, Terry Rozier, también forma parte de los detenidos de una red que involucra a jugadores y entrenadores de la NBA, así como a algunas de las familias mafiosas más conocidas de Nueva York.

