El exbaskonista Polonara sale del hospital: «Ver a tanta gente animándome me da muchísima fuerza» El jugador italiano vuelve a casa, donde sus hijos le reciben por todo lo alto, e inicia la rehabilitación de la leucemia que le mantuvo diez días en coma

Iván Benito Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:58 | Actualizado 18:10h. Comenta Compartir

El calor del hogar vuelve a abrigar el coraje de Achille Polonara, quien ha regresado a casa y ha dejado atrás las frías noches en el Hospital Sant'Orsola de Bolonia. La noticia fue recibida por todo lo alto por sus dos hijos, Vitoria, en honor a su paso por el Baskonia, y Achille, que le preparon un regreso especial. El jugador azulgrana entre 2019 y 2021 ha recibido el alta después de muchas semanas ingresado, con diez días críticos en los que se debatió entre la vida y la muerte.

«He visto a tanta gente animándome en las canchas de baloncesto, y eso me da muchísima fuerza», asegura en unas declaraciones recogidas en el 'Corriere di bologna'. Al ala-pívot de 33 años le diagnosticaron leucemia mieloide durante el mes de junio. Fue desplazado al Hospital Santa Fe para someterse a un tratamiento especial a la espera de encontrar un donante de médula ósea. Hubo suerte. Apareció una mujer estadounidense con un 90% de compatibilidad.

La intervención se produjo el 25 de septiembre en Bolonia. Todo parecía haber salido bien. El 16 de octubre parecía listo para regresar a casa, pero sufrió un trombo. Polonara permaneció en coma inducido durante diez días para proteger su cerebro, con pocas esperanzas de sobrevivir. «Nos dieron solo un 10%», aseguró su mujer Erika Bufano. Sin embargo, el jugador se recuperó y, aunque todavía tiene movilidad reducida en el brazo derecho y se desplaza en silla de ruedas, su recuperación fue suficiente para que le concedieran primero un permiso temporal para reunirse con su familia y, finalmente, el alta hospitalaria.

Su familia le recibió con sorpresas, pancartas y una alegría conmovedora, como ha quedado grabado en un programa de televisión italiano presentado por Nicholas De Devitis. La primera noche, la cena corrió a cargo del cocinero Bruno Barbieri, juez de Masterchef Italia. «Mi madre siempre decía que todo lo que necesitas para recuperarte es un plato de tortellini», contó como explicación a su menú especial.

Polonara hizo una petición a la ciudadanía. «Donen médula ósea. No les cuesta nada, pero pueden salvar una vida, como me pasó a mí«. Ahora ya piensa en la recuperación plena. »Mis brazos y piernas están mejor ahora: en un mes, mes y medio como máximo, dejaré la silla de ruedas . Ahora haré rehabilitación todos los días», contó. Su objetivo es volver a las pistas. Renunció a un puesto dentro del club en la Virtus para aceptar la oferta del Dinamo de Sassari, y seguir sintiéndose jugador luchador. Dentro y fuera de la pista.