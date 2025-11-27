El exbaskonista Ognjen Jaramaz cambia de equipo en Liubliana Cuatro partidos en el Ilirija le bastan al base serbio para fichar por dos temporadas por el Cedevita Olimpia, de Eurocup

Iván Benito Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:24 | Actualizado 13:51h.

Ognjen Jaramaz fue la salida menos dolorosa de este verano en el Baskonia. Fue el último en llegar en agosto de 2024 y su temporada, salvo en momentos puntuales, se caracterizó por el protagonismo residual a lo largo de los 49 partidos que disputó como azulgrana. El base serbio terminó contrato y, tras varios meses sin equipo, ha retomado su carrera en Eslovenia.

El 29 de octubre se anunció su fichaje por el KD Ilirija de Liubliana, recién ascendido a la Liga Adriática. El timonel, siempre por detrás de Trent Forrest y Kamar Baldwin en la rotación de Pablo Laso, ha disputado cuatro partidos desde entonces a las órdenes de Stipe Modric, suficientes para dar un paso adelante en su carrera. Sus 19 puntos ante el Spartak Office Shoes y el Buducnost llamaron la atención del Cedevita Olimpia Liubliana, que buscaba un jugador exterior.

El campeón esloveno anunció este miércoles la llegada de Jaramaz, que firma por dos temporadas con opción de corte al final de este curso. «Es un jugador que aporta experiencia al más alto nivel europeo, y también estamos satisfechos con su excelente rendimiento en Ilirija en los últimos tiempos», declaró el director deportivo del Cedevita Olimpia, Chechu Mulero, ex del Valencia.

A sus 30 años, el base serbio ha vuelto a ser convocado por la selección balcánica en estas ventanas. Durante su carrera, acredita 105 partidos en la Euroliga tras sus pasos por el Partizan, Bayern y Baskonia. Fue seleccionado con el puesto 58 del Draft de la NBA de 2017 por los New York Knicks, pero nunca jugó en la NBA.