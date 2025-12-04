El exbaskonista Mannion se fractura la nariz y se pierde el regreso al Buesa Arena El base italiano se llevó un golpe fortuito en el último entrenamiento y se suma a las otras cuatro bajas del Milán

Iván Benito Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:21

El Baskonia-Palencia del 12 de diciembre de 2023 se mantiene como el último encuentro de Nicolo Mannion en el Buesa Arena. Días más tarde, el base italiano abandonó la disciplina del club azulgrana y en la primera ocasión que tenía para regresar, un contratiempo le obligará a pasar varios días en la enfermería. El Armani Milán ha anunciado que el timonel de 24 años ha sufrido una fractura de los huesos nasales durante el entrenamiento del miércoles.

En los próximos días se le realizarán más pruebas para determinar cuándo podrá regresar a la actividad de baloncesto con mascarilla protectora. El exazulgrana promedia 4,5 puntos y 2 asistencias en alrededor de 12 minutos por partido esta temporada en la Euroliga. Sus cifras como jugador del Baskonia fueron similares, aunque dentro de un contexto completamente distinto. Dentro del conjunto italiano es un jugador de rol por detrás de otros dos bases en la rotación, mientras que el club vitoriano le incorporó con visos a ser importante.

Mannion llegó al club azulgrana en el verano de 2023 como un movimiento ilusionante, hasta el punto de comprometer a ambas partes durante dos años. Participó en veinte partidos oficiales de forma residual a causa de problemas físicos y una manifiesta falta de adaptación. La mezcla deparó un jugador permisivo en defensa y muy inseguro en ataque.

Después de su rescisión contractual, su rendimiento se disparó en las filas del Varese de Luis Scola. Anotó 26 puntos en su debut, con unas estadísticas finales de 20,3 tantos, 3,5 rebotes y 6,6 asistencias en 18 partidos en la Liga italiana. Fue el máximo anotador de la competición y el mejor jugador nacional. La pasada temporada siguió igual (26,3 puntos, 3,7 rebotes y 5,7 asistencias en tres partidos) y el Milán pagó 300.000 euros para reclutarle.

Ahora, se suma a la larga lista de bajas del Milán para viajar a la capital alavesa. Marko Guduric, Nate Sestina, Flaccadori y Ousmane Diop tampoco estarán sobre el parqué del Buesa Arena, mientras que Lorenzo Brown podría reaparecer tras dos lesiones musculares.