Vildoza protagonizó un episodio turbulento tras ganar al Mónaco. Virtus

El exbaskonista Vildoza y su mujer, arrestados tras agredir a varios sanitarios

El base discutió con los médicos de una ambulancia que le interrumpía el paso, lo que deparó una pelea en la que presuntamente agarró del cuello a una enfermera

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:45

Comenta

Luca Vildoza acabó detenido en una noche que debía ser tranquila y feliz para el argentino. La Virtus de Bolonia venció al Mónaco ayer y logró su segunda victoria en cuatro partidos en la Euroliga, con 8 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias del exazulgrana. Cuando el base se subió al coche para dirigirse de vuelta a casa junto a su mujer, ambos vivieron un episodio oscuro con los sanitarios de una ambulancia por el que, según informa el il Resto del Carlino, ambos fueron arrestados.

El conjunto de Dusko Ivanovic ejerció anoche como local en el mítico pabellón del Paladozza. A pocos metros se sitúa la Vía Calori, donde una ambulancia se detuvo en medio de la calle para verificar la dirección de la emergencia para la que habían sido reclamados. Vildoza no lo entendió así. El vehículo obstruyó el paso del exbaskonista, que, según el mismo medio, comenzó a ponerse nervioso y a insultar al personal.

El incidente no llegó a mayores hasta que se volvieron a encontrar unas calles más allá. Presuntamente, fue entonces Vildoza el que comenzó a bloquear el paso al vehículo de emergencias, con frenadas y una conducción errática, hasta que los paramédicos se detuvieron para recriminar su comportamiento hostil. Ahí la situación terminó de caldearse.

El jugador, autor de la canasta del título de liga del Baskonia en 2020, volvió a increparles. A su juicio, según informa il Resto del Carlino, estaban «jugando con sus teléfonos», lo que provocó su enfado. La discusión subió de temperatura y, presuntamente, el base agarró por el cuello a una de las sanitarias.

Sus compañeros intervinieron para ayudarla, lo que dio paso a la segunda parte de la trifulca. Milica Vildoza, la mujer del timonel de la Virtus, también se bajó del coche y tiró del pelo a otro médico. Enseguida, una patrulla de los Carabineros llegó al lugar junto a varios miembros del club boloñés, disolvieron la pelea y se llevaron detenidos a Vildoza y su esposa, acusados ​​de agredir a personal sanitario. Según las mismas fuentes, la mujer acudió a urgencias para realizarse un chequeo y fue dada de alta tras someterse a algunas pruebas.

