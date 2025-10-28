La Euroliga traslada a territorio neutral otros dos partidos a domicilio de los clubes hebreos El Dubái tendrá que recibir al Hapoel Tel Aviv en Sarajevo y no en los Emiratos Árabes por «recomendación de las autoridades»

Iván Benito Martes, 28 de octubre 2025, 15:52 | Actualizado 16:00h.

La expedición del Dubái Basketball llegó el domingo contenta a Vitoria. Era la tercera de su cuarta parada de una gira tras la que, una vez disputen el jueves su partido en Valencia, iban a poder estar 15 días seguidos en casa. Visualizaban una tregua en el carrusel de vuelos y aeropuertos en el que están sumergidos desde el inicio de temporada y del que tampoco se librarán en la primera quincena de noviembre. La Euroliga les ha comunicado este martes el jarro de agua fría. El 6 de noviembre no podrán recibir al Hapoel Tel Aviv en su pabellón. Tendrán que irse a Sarajevo por «recomendación de las autoridades», asegura la máxima competición.

El Coca-Cola Arena se quedará sin albergar el duelo entre los dos debutantes de la competición, que se medirán en el Olympic Hall Zetra de la capital de Bosnia, y alerta de lo que pueda ocurrir el 16 de diciembre en la visita del Maccabi. El plan de paz en Gaza tampoco ha servido para cambiar la disposición en Turquía. El Istanbul Bahcesehir tendrá que ir a Belgrado para jugar de local su encuentro de la Eurocup ante el Hapoel Jerusalén. El gobierno otomano no permite la entrada en su territorio de los conjuntos hebreos desde hace casi dos años. Desde entonces, los equipos israelíes juegan en terrenos neutrales sus partidos de local en las competiciones europeas.

El exilio, por contra, apunta a acabar el 1 de diciembre. La Euroliga aceptó la solicitud de ambos clubes de volver a jugar en Tel Aviv una vez se anunció el fin de las hostilidades y ya se han vendido entradas para el regreso del baloncesto europeo a Israel. «Hasta entonces, la Euroliga seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos, se mantendrá en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes y garantizará que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad», manifestó la organización. La decisión no se votó entre los accionistas, pero sólo dos de ellos han levantado la voz en público: Fenerbahce y Efes, los turcos.

El Baskonia no formará parte de la fiesta del pueblo hebreo, ya que se medirá el 11 y el 13 de noviembre a ambos en Belgrado y Sofía. Antes, este jueves, se dará una cosa curiosa. El Maccabi recibe en el Pionir al Estrella Roja y debido a la buena relación tanto entre clubes como entre países, 700 aficionados serbios podrán presenciar el partido en la que sigue siendo la casa rojiblanca en algunos partidos de las ligas domésticas.

En la otra cara de la moneda está el Virtus-Maccabi previsto para el 21 de noviembre. Alrededor de 60 activistas propalestinos entraron ayer en el Ayuntamiento de Bolonia durante la reunión del consejo para protestar por la disputa del encuentro. «Nos manifestaremos para bloquear el partido», aseguraron los manifestantes. El Valencia-Hapoel fue el primer encuentro disputado a puerta cerrada sin realizar un cambio de pabellón por las recomendaciones de los gobiernos locales pero podría no ser el único. El Baskonia recibirá al Hapoel el viernes 27 de marzo y al Maccabi el martes 7 de abril. Sin embargo, el debate sobre su presencia en el Buesa Arena lleva semanas enredado en las Juntas Generales de Álava, sin acuerdo entre partidos.