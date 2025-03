La Euroliga reparte este curso 8,8 millones por méritos deportivos

El Baskonia encara las cinco últimas jornadas de la fase regular de la Euroliga con pocas opciones de acceder al play in, pero con un ... objetivo económico todavía por alcanzar. La máxima competición continental reparte esta temporada entre los clubes participantes un total de 8,8 millones de euros por logros deportivos. Es el montante económico que se distribuye de manera escalonada por posición clasificatoria al cierre de la competición. Según el baremo establecido por los gestores de la Euroliga para el presente curso al que ha tenido acceso este periódico, el campeón se embolsará un total 1,7 millones de euros mientras que el decimocuarto clasificado en la fase regular deberá conformarse con un ingreso de 176.995 euros.

Es el margen entre el premio gordo de coronarse vencedor de la Final Four que este año se disputará en Abu Dabi y quedar en el vagón de rezagados después de las 34 jornadas previas al desarrollo de las eliminatorias de play in y play off. De momento, el plantel que dirige Pablo Laso suma doce victorias que le sitúan en la decimocuarta posición de la tabla continental, el último escalón que daría derecho a un ingreso por resultados deportivos. Le acecha a su espalda un Asvel Villeurbanne con un triunfo menos y una visita pendiente al Buesa Arena el próximo 4 de abril. De conservar la posición actual, los vitorianos lograrían el premio mínimo, aunque todavía podrían aspirar a elevar un tanto sus ingresos si logran encaramarse hasta la decimotercera plaza, ahora en manos de un Zalgiris que suma dos triunfos más. Es un peldaño que se cotiza a 235.993 euros.

Reparto por clasificación 1 1.769.953 euros 2 1.002.973 euros 3 884.977 euros 4 766.980 euros 5 707.981 euros 6 648.983 euros 7 589.985 euros 8 530.986 euros 9 471.784 euros 10 412.990 euros 11 353.990 euros 12 294.992 euros 13 235.993 euros 14 176.995 euros

Ganar partidos tiene su repercusión clasificatoria y también una remuneración económica que, en las últimas campañas, se ha limitado a la posición final de cada equipo participante. Atrás quedan los tiempos en los que se pagaba por encuentro ganado o por superar las diferentes fases de la competición.

De hecho, la Euroliga se mantiene en unas cantidades similares respecto a la pasada campaña cuando toca premiar los logros deportivos. Se trata del denominado 'prize pool' (bolsa de premios), que supone cerca de un 30% del total de ingresos que reparte la competición. El gran pastel corresponde al llamado 'market pool' (bolsa de mercado), con datos que la Euroliga guarda a buen recaudo y que se calcula a partir del peso de cada club en la competición.

El club azulgrana se llevó medio millón de euros la pasada campaña tras ser el octavo mejor equipo de Europa

Se valora desde la condición de propietario de la Euroliga o invitado hasta el mercado en el que se encuadra dentro del mapa europeo o el contrato de televisión firmado con uno u otro operador televisivo. Si se compara con la competición 'enemiga', la FIBA Champions League concede 600.00 euros al campeón tras repartir 40.000 euros fijos entre los 32 participantes y premiar cada partido ganado en Top 16 y cuartos con 7.500 euros.

Al final, el prestigio de disputar la Euroliga va de la mano con el beneficio económico. Por ejemplo, el Baskonia consiguió la temporada pasada acceder a los cuartos de final, donde cayó ante el Real Madrid con un contundente 3-0 que le concedió el mérito de ser el octavo mejor equipo de Europa. El puesto permitió que alrededor de medio millón de euros entraran en las arcas azulgranas solo por méritos clasificatorios. El resto de dinero ganado por pelear en la cima del baloncesto europeo resulta complicado de calcular. En la memoria contable correspondiente a la campaña 2023-24, se hace mención de un ingreso de un millón de euros en concepto de taquillaje en «competiciones oficiales internaciones». Además, la remuneración económica en concepto de retransmisión televisiva, donde la presencia en la Euroliga tiene valor añadido, fue de 2,6 millones de euros.