La Euroliga obliga al Asvel a subir el sueldo a sus jugadores El nuevo límite salarial de la competición estipuló un presupuesto mínimo en plantilla de 5.846.983 euros netos y los galos se quedan en 4,5. Si no alcanzan la cifra, se considerá como «impagos»

Iván Benito Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:50

Aumentan las tiranteces en la relación entre la Euroliga y el Asvel. La máxima competición continental ha anunciado este lunes que el conjunto galo incumple el requisito del gasto mínimo en plantilla instaurado este curso. Cada equipo participante debe alcanzar un presupuesto en salarios de 5.846.983 euros netos a final del mercado, y del 80% en el inicio de la temporada. El club de Villeurbanne, sin embargo, se quedó en 4,55 millones en la jornada 1 a pesar de que su presupuesto total es de 18 millones, a tenor de los datos publicados por la liga francesa.

La Euroliga ha tomado cartas en el asunto y obliga al equipo a subir el sueldo de sus jugadores para alcanzar la cifra estipulada. «La diferencia entre las remuneraciones comprometidas para esa temporada y el Nivel de Remuneración Inferior (LRL) debe distribuirse equitativamente entre los jugadores con contrato profesional que figuren en la plantilla desde el resgitro de la jornada 1», recoge la competición en un comunicado en su página web.

La organización, consciente de las limitaciones financieras del Asvel, también expresó que habrá consecuencias si incumple el requerimiento. «Si esto no ocurriera o si algún plazo no se abonara a tiempo, dicho importe se considerará impagado», recogen. Por ahora no hay una sanción. Simplemente la Euroliga notifica que el Asvel es el único equipo que no cumple con las reglas económicas introducidas a partir de esta temporada y que se recrudecerá en 2028 con fair play con el que quieren castigar los excesos en el gasto.

El aviso llega semanas después de que en los principales medios deportivos de Francia se hicieran eco de que las intenciones del Asvel es aandonar el Euroliga la próxima temporada. A principio de temporada, el director general de la competición, Paulius Motiejunas, ya abordó la cuestión de la reducción de presupuesto del club en las últimas campañas. «Queremos que mejoren su rendimiento. Hay razones para su mala racha, que explican sus problemas actuales, el conflicto con su antiguo patrocinador (Skweek) y otros factores. Pero está claro que necesitan encontrar la manera de ser competitivos», afirmó el dirigente lituano.