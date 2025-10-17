El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Matteo Spagnolo persigue a TJ Shorts durante el encuentro entre el Baskonia y el Panathinaikos en el Buesa Arena. Efe

La Euroliga multa con 8.000 euros al Baskonia por «faltar al respeto» a los árbitros

La sanción, impuesta a Josean Querejeta, corresponde al encuentro ante el Panathinaikos en el Buesa Arena

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:47

Comenta

La Euroliga ha publicado este viernes las sanciones disciplinarias por comportamientos poco deportivos en las jornadas 2, 3 y 4 en las que se ha visto envuelto el presidente del Baskonia. La máxima competición continental ha impuesto una multa de 8.000 euros a Josean Querejeta por sus actos durante el encuentro de la semana pasada entre el Baskonia y el Panathinaikos, calificados como «una falta de respeto al cuerpo arbitral» del encuentro.

Según la web Eurohoops, el máximo dirigente azulgrana bajó al vestuario de los colegiados durante el descanso para recriminarles su actuación. Fue especialmente en el segundo cuarto del choque en el que se produjeron la mayor parte de las jugadas polémicas del partido. Especialmente la señalización de una falta antideportiva a Markquis Nowell después no haber señalizado nada en el momento.

Juancho Hernangómez lanzó un triple y se quedó en el suelo protestando que el base azulgrana había puesto el pie en el sitio donde él había caído tras el tiro. La acción siguió y acabó con un falta personal y tiros libres para Rodions Kurucs. Entonces los árbitros revisaron la acción anterior y decretaron también la antideportiva a Nowell y los tres tiros para el internacional español, sin poder invalidar lo sucedido después. La decisión terminó por encender los ánimos del Buesa Arena, que dedicó una sonora pitada al trío de colegiados cuando se dirigían hacia los vestuarios en el momento del descanso.

No es la primera vez que el Baskonia se enfrenta a este tipo de multas. El año pasado, Pablo Laso fue sancionado con 5.000 euros por sus comentarios sobre los colegiados en la previa del partido contra el Panathinaikos pese a que tiró de ironía tiró de ironía para mostrar su descontento con algunas decisiones arbitrales producidas en anteriores encuentros de la máxima competición continental. En enero de 2021, la multa se la llevaron el director deportivo, Félix Fernández, y el propio Josean Querejeta, 4.500 € y 3.500 euros respectivamente, también por «faltas de respeto» hacia el equipo arbitral durante un encuentro en casa frente al CSKA de Moscú.

