Ettore Messina dimite y el exbaskonista Peppe Poeta es el nuevo entrenador del Milán

La era de Ettore Messina en el Armani Milán ha llegado a su fin. El veterano entrenador italiano presentó ayer su dimisión como entrenador después de una secuencia de tres derrotas consecutivas ante Trapani Shark, Hapoel Tel Aviv y Pallacanestro Trieste. Los tres tropiezos se produjeron después de una semana en la que Messina estuvo enfermo y fuera de la dinámica del equipo. Entonces, el exbaskonista Peppe Poeta tomó las riendas del equipo de forma temporal y logró vencer al Asvel Villeurbanne (80-72) y al Olympiacos (88-87). El club le confirmó ayer como el nuevo técnico del conjunto lombardo, que visitará el Buesa Arena el próximo viernes 5 de diciembre.

Messina se hizo cargo del Milán en 2019 después de pasar cinco temporadas como ayudante de Gregg Popovich en los San Antonio Spurs. Durante su mandato, logró devolver a los italianos a la Final Four en 2021 y ganó tres títulos consecutivos de la Liga italiana entre 2022 y 2024. Su balance de resultados se considera insuficiente para la mayoría de actores del baloncesto europeo debido al alto presupuesto de la entidad milanesa, aunque aún bien reconocido en su país. A sus 66 años, pasa a ser colaborador del presidente Leo Dell'Orco «para garantizar su experiencia».

La savia nueva la representará Peppe Poeta, el risueño jugador italiano que pasó unos meses de 2014 en Vitoria. Se retiró hace tres años. Cambió la pista por los banquillos y parece destinado al éxito. La temporada pasada llevó al Germani Brescia a la final de la Liga italiana con un equipo modesto, con casi solo ocho jugadores de importancia en la rotación. Le llovieron las ofertas en verano y dio un paso alternativo, modesto. Volvió al Armani Milán para ser el segundo entrenador, como entre 2022 y 2024. Un paso atrás para dar dos hacia delante.

Su triunfal debut en la Euroliga le confirmó como uno de los técnicos de referencia para el futuro. Durante esos dos encuentros exhibió una conexión total con sus jugadores. El beso que le plantó en la cabeza Stefano Tonut tras un cambio muestra su afinidad con la que desde ayer es su plantilla. Honesto y aplicado en su trayectoria como jugador, en la que ganó la copa italiana en 2018 con el Turín a las órdenes de Galbiati, a sus 40 años le llega el primer gran reto de su nueva vida. Estrenará cargo mañana ante el Maccabi en Belgrado. El Milán ocupa el puesto 11º en la Euroliga con un balance de 6-6,mientras que en la liga italiano ha sufrido ya cuatro derrotas y es octavo en la clasificación.