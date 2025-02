Un estudio le otorga al Baskonia el calendario más favorable entre los que pelean por el play off El análisis de Clutch Data determina un 59,7% de victorias para los de Laso en los 9 partidos restantes, aunque todo pasa por empezar a ganar hoy al Maccabi

Iván Benito Vitoria Viernes, 7 de febrero 2025, 00:18

El Baskonia vuelve a saltar esta noche al parqué del Buesa Arena (20.30 horas) para defender su credibilidad como candidato al play off de la Euroliga (previo paso por el play in). El conjunto azulgrana se agarra al calor del hogar del que salió ... vencedor ante el Panathinaikos y el Barcelona en su lucha por mantenerse en la batalla. Los primeros puestos aún se alzan a varios peldaños de distancia tras las ajustadas derrotas de Madrid y Mónaco, pero el calendario le ofrece una posibilidad, casi seguro que la última, de encarar una pista de despegue hacia la cima continental. El conjunto de Laso no puede desperdiciar la visita del Maccabi más endeble de los últimos años, penúltimo y exiliado, en su propósito de alcanzar las 18 victorias.

No se trata de una cifra cualquiera. Es el registro que tienen marcado todos los contendientes cuyo objetivo es jugar las eliminatorias. Dicha marca supone disponer de un alto grado de posibilidades para asegurar un puesto al menos entre los diez mejores. Para eso, los de Laso solo pueden dejar escapar uno de sus nueve partidos restantes, con duelos mucho más complicados sobre el papel que el que acontece esta noche. El conjunto israelí marca el momento de subir ese escalón que permita al Baskonia llegar con opciones hasta el final. Un esfuerzo que requiere una mejora en ambos lados de la cancha y que obliga a amarrar ese tipo de victorias que se dan por hechas antes del salto inicial. Cuando el baskonismo repasa con el dedo índice los encuentros que su equipo debe saldar de forma satisfactoria para su compleja remontada, medirse en casa ante un conjunto ya desahuciado en la tabla se convierte en casi una obligación. Noticia relacionada Indar Baskonia llama a vaciar el Buesa durante el primer cuarto del Baskonia-Maccabi Iván Benito El Maccabi llega a Vitoria con su mejor jugador, Jaylen Hoard, fuera de combate. Si ya con él mostró una ostensible inferioridad ante la escuadra azulgrana en el encuentro de la primera vuelta, sus últimas comparecencias sin su referente no han sido nada halagüeñas. Derrota en casa ante el Alba Berlín, colista (87-93), y un meneo anteayer en la segunda parte en el Palau Blaugrana (100-71). Un rival diezmado que traerá un buen recuerdo a Markus Howard. El astro azulgrana fue el protagonista de los últimos triunfos ante los de Oded Kattash. Tanto en el choque de diciembre en Belgrado, como en el del febrero de 2024 en el Buesa Arena. Una oportunidad para reivindicarse como líder de una segunda unidad que apenas compareció en la segunda mitad ante el Mónaco. El anotador estadounidense, junto a hombres de la calidad de Sedekerskis o Luka Samanic, deberán ofrecer una mayor ración de minutos de calidad para otorgar un mayor resuello al quinteto que tenga que jugarse la victorias en los últimos minutos. Nueve duelos clave La fase regular camina hacia su tramo final, con nueve duelos trascendentales todavía por disputar. El grado de importancia lo marcará la situación clasificatoria del conjunto de Zurbano, obligado a encontrar una racha consistente de triunfos con los que comenzar a rebasar contendientes. El punto de inflexión debe empezar por esta noche, la que marca un momento crucial de la competición. La Euroliga se tomará un respiro en las dos próximas semanas para la disputa de las copas nacionales y los partidos de selecciones y después solo restará un sprint decisivo de ocho 'finales'. El Maccabi llega a Vitoria con su mejor jugador, Jaylen Hoard, fuera de combate La estadística avanzada da esperanzas al plantel azulgrana. Un estudio especializado le otorga al Baskonia el calendario más favorable entre los que pelean por el play in. El análisis de 'Clutch Data' determina un 59,7% de victorias en los partidos restantes, el más alto de los 18 equipos. El porcentaje de triunfos sale al tener en cuenta baremos como el promedio de triunfos de local y de visitante, el número de partidos ganados de cada oponente y pondera también lo que se juega cada equipo en cada encuentro. Pese a que los de Laso tengan que afrontar más encuentros lejos de Zurbano que en su propio feudo, el Fenerbahce es el único equipo de la parte alta de la tabla al que deberá hacer frente. El resto lucha por su mismo objetivo o, como el Maccabi o el Alba, saltarán al parqué con la única misión de mostrar su mejor cara. Una situación favorable que el Baskonia deberá refrendar sobre la cancha.

