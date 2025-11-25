El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
Francisco viene de firmar un partido memorable el pasado jueves en el Movistar Arena ante el Madrid. EFE

El esplendor de Sylvain Francisco engrandece el ojo de Xevi Pujol

El base, convertido en estrella de la Euroliga, fue a prueba en 2021 al Manresa, pero el dirigente dejó antes sellado su contrato para evitar su fuga

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

El serbio Vasilije Pusica es protagonista indirecto de la ascensión de Sylvain Francisco (Créteil, Francia, 1997) a superestrella de la Euroliga. El Manresa contrató al ... base balcánico el verano de 2021 después de una temporada en la que tuvo problemas de rodilla. Las pruebas médicas realizadas revelaron dos cosas: que no podía entrenar al mismo ritmo que el resto de compañeros y que Xevi Pujol, por aquel entonces ya director deportivo del conjunto del Bages, debía buscar otro timonel. El catalán ya tenía puesto el ojo en un referente galo del baloncesto callejero. Su informe tenía algunos avisos sobre una personalidad nada fácil de moderar, pero iba a atreverse a contratar a un jugador que por sus condiciones estaba llamado a dar que hablar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

