El esplendor de Sylvain Francisco engrandece el ojo de Xevi Pujol

El serbio Vasilije Pusica es protagonista indirecto de la ascensión de Sylvain Francisco (Créteil, Francia, 1997) a superestrella de la Euroliga. El Manresa contrató al ... base balcánico el verano de 2021 después de una temporada en la que tuvo problemas de rodilla. Las pruebas médicas realizadas revelaron dos cosas: que no podía entrenar al mismo ritmo que el resto de compañeros y que Xevi Pujol, por aquel entonces ya director deportivo del conjunto del Bages, debía buscar otro timonel. El catalán ya tenía puesto el ojo en un referente galo del baloncesto callejero. Su informe tenía algunos avisos sobre una personalidad nada fácil de moderar, pero iba a atreverse a contratar a un jugador que por sus condiciones estaba llamado a dar que hablar.

El francés, principal amenaza baskonista esta noche en Kaunas, aterrizó el 16 de agosto de 2021 en Manresa a prueba, con el pelo anaranjado y muchas ganas de echar raíces en la ACB. Antes de que empezar a entrenar, Pujol ya había dejado sellado con su agente el que sería su contrato en caso de que Pedro Martínez diera el visto bueno a su incorporación. Temía que con sus actuaciones en pretemporada llamara la atención de otros equipos.«No queríamos que viniera para que le sirviera de escaparate y de trampolín». Aquella visión fue crucial.

El galo lució especialmente en defensa en sus primero amistosos y el día 29, el club anunció su contratación hasta final de temporada, y, de la mano de otros muchos jugadores como el exazulgrana Chima Moneke, Ismael Bako, Joe Thomasson o Yankuba Sima, entre otros, lograron una temporada histórica.

Hasta ese momento, no era su talento lo que generaba dudas sino que se temía que le costara sentar la cabeza. Francisco, de padres angoleños, se crió en el extrarradio de París, en uno de los barrios con mayor tasa de desempleo y conflictividad. Al ahora jugador del Zalgiris le costaba dormir varias horas seguidas por el sonido del balón botando contra el cemento de la pista que había al lado de su edificio. Es el cuarto de nueve hermanos y, los dos primeros, Bateko (ahora entrenador) y Lokuli, fueron los que le aficionaron a jugar en la calle, donde se le podía ver hasta en el horario escolar. Se le atravesó hasta hablar en francés.

Los centros formativos del baloncesto galos le rechazaban una y otra vez. «Me dijeron: 'Deja el baloncesto, tu juego no es para Francia, y además, eres demasiado pequeño, no vas a crecer mucho '», reveló en una entrevista en BeBasket 'The Arrow', La Flecha. Su velocidad y su agilidad en el uno contra uno impresionó en Estados Unidos, a donde se fue con 12 años en busca de mejor suerte. Pero las mejores universidades le cerraron la puerta por su deficiente expediente académico.

Aunque le ha perdido a menudo su vitalidad, nunca le faltó calidad y su alegría es contagiosa. Se convirtió en uno de los jugadores más destacados del prestigioso torneo Quai54 que se realiza cada verano en París. Le hicieron un documental, Nike le firmó un contrato de patrocinio y comenzó su carrera profesional en el Metropolitans 92 , en el primigenio París Basketball y el Roanne. Finalmente Manresa, donde descubrió que Francisco es 'Paco', fue su trampolín. Se destapó como un jugador de nivel de Euroliga. Misko Raznatovic se convirtió en su agente y, después de que las negociaciones con el Maccabi no llegaran a buen puerto, apostaron por recalar, con un buen contrato, en el Peristeri griego de Spanoulis. Así se propulsarían el uno al otro.

Vinculado al Baskonia

Durante esa campaña 2022-2023, el Baskonia sufrió la inhabilitación de Pierriá Henry. Francisco sonó como sustituto, e incluso el base confesó después un presunto interés del conjunto vitoriano, aunque las fuentes consultadas por este periódico cuentan que no llegó a haber un acercamiento entre ambas partes. El francés acabó el curso con 16,2 puntos y 5,8 asistencias de media y dio el salto a la Euroliga. Primero con el Bayern de Laso, con el que llegó a discutir en pleno partido, y desde el año pasado en el Zalgiris.

Consumado especialista en canastas ganadoras sobre la bocina, como el triple con el que mantuvo con vida al Zalgiris en la final doméstica de Lituania el curso pasado, en El Pireo no dejan de lamentar que en su renovación no incluyera una cláusula de salida este verano. El conjunto lituano rechazó las ofertas del Olympiacos y mima a su estrella, internacional francés por delante de Nadir Hifi.

En el Eurobasket llegó su última travesura. Le chocó la mano a Doncic para dejar sellado el partido y después anotó una canasta. El espíritu rebelde también le surgió la semana pasada en el Movistar Arena del Real Madrid. «Necesitamos que nos respeten un poco más, porque hubo muchas faltas que no pitaron», dijo al descanso. Terminó con 33 puntos (7 triples) y 11 asistencias y la ovación del público madridista. Como a Ronaldinho. Le apodan 'Frenchie' o 'Cisco', pero es el 'Ronnie' de la Euroliga. Su alegría también es contagiosa.