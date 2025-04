El enésimo desplante de Giannakopoulos, propietario del Panathinaikos. «¡Jugad solos, iremos a la NBA o a la FIBA!»

Iván Benito Viernes, 25 de abril 2025, 11:39 | Actualizado 11:45h. Comenta Compartir

La familia Giannakopolos es símbolo de dinero gracias al emporio farmaceútico Vianex y el hasta ahora último descendiente, de numerosos enfrentamientos desagradables con la dirección de la Euroliga. El propietario del Panathinaikos no se corta a la hora de criticar y amenazar a la máxima competición continental desde su cuenta de Instagram. Y el último desplante ha tenido lugar en la mañana de este viernes, horas después de que el vigente campeón fuera derrotado por el Anadolu Efes, con lo que la serie de cuartos ha quedado 1-1 y factor cancha para los turcos.

«Felicidades, Dejan, bravo», le dijo con sarcasmo y aplausos al actual presidente de la competición. «¿Quieres mi firma para los próximos diez años?», se preguntaba antes de hacer un gesto soez. «Aquí la tienes». «Jugad solos, nos vamos a la NBA o a la FIBA», continuó, con el proyecto NBA en Europa como una posible opción en lugar de renovar la licencia a largo plazo. «¿Me invitas a Estambul el 27 y 28 de abril para firmar por diez años? En algún momento, los demás deberían despertar. Yo no soy el problema, soy la solución», declamaba en sus stories mientras hacía deporte.

«El Panathinaikos vuelve a la FIBA, donde el baloncesto siempre debió estar. Final», expresó en 2018. Desde antes, ya recibía sustanciales multas económicas por su cruzada personal contra Jordi Bertomeu. «Entendí lo que pasaba con el dinero», insiste ahora, tres años después del cambio de mandatario. «¿Por qué [Sasa] Pukl y [Stefan] Radovic han arbitrado tantos partidos del Olympiacos esta temporada? Miren las estadísticas, hasta los idiotas lo entienden. No entiendo cómo el Real Madrid acepta que lo traten así», interpela al conjunto blanco, que disputa esta noche el segundo encuentro ante el otro gran equipo de Atenas.

«Hoy va a ser el día más interesante de los 25 años de la Euroliga», prosigue. «Hay un dicho en Grecia que dice que cuando eres amable, te consideran débil. ¡No somos débiles, créannos! Somos más fuertes que todos ustedes juntos. Mírennos», culminó en una alocución en la que no deja títire sin cabeza. «No me importan sus multas. Pueden multarme porque no les importa. Pero no castiguen a [Kendrick] Nunn, [Kostas] Sloukas , [Ergin] Ataman, [Jerian] Grant ni a Juancho [Hernángomez]».