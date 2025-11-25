El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El elocuente vacío de Sedekerskis

El capitán azulgrana, bastión en campañas anteriores por su regularidad y estabilidad defensiva, sufre una ración de banquillo en la segunda mitad tras una aportación muy escasa

Iván Benito

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:54

La fase triste que arrastra el Baskonia a domicilio la personificó a la perfección Tadas Sedekerskis en el banquillo del Zalgirio Arena. Impasible, prácticamente pétreo, ... con la toalla colgada del cuello, veía con impotencia cómo los jugadores del conjunto lituano anotaban una y otra vez sin casi oposición durante el último cuarto. El capitán participó solo nueve minutos del encuentro, firmó una actuación muy discreta y hasta tuvo despistes en defensa. Lo nunca visto en los últimos años, convertido en el líder del Baskonia cada vez que la posesión le correspondía al rival.

