La elevada competencia en el mercado de pívots recrudece la búsqueda del Baskonia

Al Partizan se le ha vinculado con el fichaje de numerosos pívots desde verano. Oscar Tshiebwe, Precious Achiuwa, Charles Bassey o Mo Bamba son algunos ... ejemplos. 'Cincos' con músculos de buen grosor, fuertes de espalda y apegados a los suculentos contratos de penúltima y última hora de la NBA. El conjunto serbio, que dispone de 27 millones de presupuesto, se ha cansado de esperar y parece ser el equipo que más ha pujado por Bruno Fernando, que ya hace unos meses cerró su etapa en Estados Unidos pero que no ha impresionado en el Real Madrid.

En la situación del Partizan están casi la mitad de equipos de la Euroliga. El traspaso del angoleño rellenaría un hueco y habilitaría otra vacante en los juegos interiores de nueve plantillas de la máxima competición continental, algunas incompletas en verano y otras con aprietos que surgen sobre la marcha. La necesidad del Baskonia viene causada por ambos motivos, pero ha sido acrecentada por la repentina ruptura con Luka Samanic. La alta demanda no hace más que entorpecer la búsqueda del Baskonia de ese pívot que echa en falta Galbiati y que espera recibir cuanto antes.

Una vez reclutado Kobi Simmons para paliar las bajas de Forrest y Howard, la dirección deportiva ha puesto todos sus recursos en la búsqueda de un sustituto para el interior croata. Hay ofrecimientos, interés en conocer los cachés de diversos jugadores y tanteos, pero, como les ocurre a muchos otros clubes, mucho más ricos, todavía no ha dado con la operación que fructifique. Una opción que podría interesarle como la de Bruno Fernando quedó desbaratada desde el inicio ante la codicia que supuso una vez el Madrid le colocó la etiqueta de transferible.

Con un salario estimado alrededor del millón de euros en el conjunto blanco, su sueldo no va a descender pese a sus discretos promedios: 4,4 puntos y 3,4 rebotes en diez minutos. El Maccabi, al que el regreso a Israel revitalizaría su economía, el Dubái, con una alta capacidad de contratación como ha mostrado ya con tres fichajes en el último mes, y el Efes, que tiene lesionados a Poirier, Papagiannis y Kai Jones, habían valorado su incorporación. Según el medio serbio 'Telesport', la subasta por Fernando se la va a llevar el Partizan, que pagaría 100.000 euros al Real Madrid por su fichaje y cerca de 2,9 millones en dos temporadas de contrato.

Ricos como el Fenerbahce y Milán también buscan pívots, lo que parece obligar al Baskonia a acudir a mercados menos vigilados que el de los descartes de la NBA o los liberados entre equipos de Euroliga. El conjunto azulgrana se ha ido a una de las ciudades más orientales de Italia, Trieste, para sondear el fichaje de Mady Cissoko.

El poste maliense, de los mejores en el amistoso de septiembre en el Buesa Arena, también es seguido por otros clubes de la máxima competición continental, pero los dirigentes del conjunto transalpino, millonarios que quieren recuperar el esplendor del equipo, han trasladado la misma respuesta a todos ellos. Descartan su venta esta temporada si no media una oferta desorbitada. La salida de Samanic da algo de margen salarial a los vitorianos para reforzarse, pero los requisitos de que sea un jugador con ficha comunitaria en la ACB y que aporte en la rotación son trabas que el resto de clubes no sufren en un mercado cada vez más efervescente.

Alex Len, Olivier Sarr... son otros de los jugadores de la NBA cortados esta semana con todavía la esperanza de lograr un nuevo contrato. Ante la escasez de pívots y bases para el máximo nivel continental y las reticencias de muchos a emprender una aventura en Europa, los clubes de la Euroliga parecen abrir la mano a los movimientos internos. «En la NBA tienen bastante naturalizado que los jugadores cambian de equipo si eso no les produce un prejuicio económico y si se considera que eso es bueno para todo el mundo y no pasa nada, digamos. Y no solamente no pasa nada, sino que en muchos casos es mejor», expresó Pedro Martínez tras la salida de Nate Sestina rumbo a Milán.