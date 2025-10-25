El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bruno Fernando, del Real Madrid, apunta a firmar por el Partizan. EFE

La elevada competencia en el mercado de pívots recrudece la búsqueda del Baskonia

El madridista Bruno Fernando apunta al Partizan con unas cifras económicas disuasorias para los vitorianos, que sondean sin suerte a Cissoko, del Trieste

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:51

Comenta

Al Partizan se le ha vinculado con el fichaje de numerosos pívots desde verano. Oscar Tshiebwe, Precious Achiuwa, Charles Bassey o Mo Bamba son algunos ... ejemplos. 'Cincos' con músculos de buen grosor, fuertes de espalda y apegados a los suculentos contratos de penúltima y última hora de la NBA. El conjunto serbio, que dispone de 27 millones de presupuesto, se ha cansado de esperar y parece ser el equipo que más ha pujado por Bruno Fernando, que ya hace unos meses cerró su etapa en Estados Unidos pero que no ha impresionado en el Real Madrid.

