El Efes y el Fenerbache, en contra del regreso de la Euroliga a Israel

El Anadolu Efes y el Fenerbache se han mostrado en contra del regreso de la Euroliga a Israel. En un comunicado firmado por ambos clubes ... y publicado este miércoles han trasladado su «preocupación por el posible resultado de la decisión» adoptada por el organizador de la competición. «Estamos en conversaciones sobre este asunto con las instituciones gubernamentales pertinentes y la dirección de la Euroliga», añaden.

El escrito llega un día después de que la Euroliga anunciase que el Hapoel Tel Aviv y el Maccabi volverían a jugar en sus campos a partir del 1 de diciembre. El estallido del conflicto en Gaza en 2023 llevó al organismo a reubicar sus encuentros como locales en sedes neutrales. El escenario cambió tras el acuerdo alcanzado la semana pasada, lo que derivó en una reunión en la que se abordó el regreso a Israel. «La situación actual en Israel y Gaza, tras el alto el fuego y las iniciativas de paz anunciadas recientemente». Decisión que finalmente aprobaron.

Una postura que ha levantado ampollas por la forma y el fondo. Los equipos turcos han reprendido públicamente a la Euroliga. Según censuran, la decisión adoptada no fue lo que se acordó en la reunión que mantuvieron los clubes miembros de la Euroleague Commercial Assets (ECA) el 21 de octubre. «Indicaron que todos los miembros habían actuado por consenso durante el proceso de toma de decisiones, no se votó en la reunión; solo se decidió dar seguimiento al asunto», apuntan.

No obstante, este regreso, que también se extiende a la EuroCup en la que compite el Hapoel Jerusalem, si bien está aprobado, no es definitivo ni permanente. «Hasta entonces, la Euroliga de Baloncesto seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos, se mantendrá en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras y garantizará que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad», explicaron en el comunicado.

El regreso a Israel, eso sí, afectará al Baskonia. El conjunto azulgrana será de los últimos equipos que se enfrentará al Hapoel (11 de noviembre) y Maccabi (13 de noviembre) en campo neutral, en Belgrado y Chipre, respectivamente. Como tampoco a los encuentros de vuelta, que se disputarán en el Buesa Arena el 21 de marzo (Hapoel) y 7 de abril (Maccabi) y que vuelven a estar bajo el foco. El año pasado obligó a reforzar la presencia policial ante las protestas bajo el lema 'No al lavado de cara de Israel'.