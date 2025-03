El Baskonia se queda sin horizonte europeo

Carlos Pérez de Arrilucea Miércoles, 26 de marzo 2025, 20:43 | Actualizado 22:05h. Comenta Compartir

Las cuentas sirven el cáliz más amargo al Baskonia en la Euroliga. Ya no hay horizonte que alcanzar ni meta ambiciosa por la que pelear ... a falta de tres jornadas para la conclusión de la fase regular. La distancia hasta el décimo puesto, último escalón para el play in, ya es insalvable después de caer en la cancha del Anadolu Efes. El rendimiento y los resultados después de 31 jornadas ponen en su sitio al club azulgrana dentro del panorama continental del presente curso. En la zona fría, lejos del incendio que se avecina con la ya cercana irrupción de los cruces en la máxima competición europea. La lógica empuja hacia la cuneta a la entidad azulgrana en la batalla internacional, donde camina a la zaga en materia de presupuesto. La mirada gira ahora a la Liga ACB, donde los vitorianos para nada pueden ir de pobres y hay una obligación mínima de alcanzar los play off. Sin excusas.

No hubo margen a la hazaña para este Baskonia de maduración tardía y todavía incompleta cuando se trata de medir fuerzas con un anfitrión desbordante de talento en su línea exterior, capaz de castigar sin miramientos cada descuido y que atesora quilates de calidad. El conjunto vitoriano pudo ser un grupo resistente, pero cayó de nuevo en concesiones ya conocidas. El eclipse tras el que se escondieron jugadores como Hall, Moneke o Samanic resultó de lo más sospechoso, igual que la enésima sesión de rebotes regalados bajo el aro propio y balances defensivos filmados a cámara lenta. Si el peso del talento inclinaba la balanza hacia el Efes, tampoco es que el del esfuerzo y la concentración se arrimara al lado alavés. Anadolu Efes Thompson (4), Beaubois (18), Bryant (11), Osmani (5) y Poirier (10) -cinco inicial-, Oturu (8), Willis (5), Smits (6), Nwora (2), Larkin (16) y Dozier (7). 92 - 76 Baskonia Forrest (17), Howard (15), Luwawu-Cabarrot (9), Sedekerskis (8) y Diop (10) -cinco inicial-, Jaramaz (3), Rogkavopoulos (10), Samanic, Moneke (2) y Hall (2). Parciales: 28-22, 21-22 (49-44 al descanso), 18-15 (67-59) y 25-17 (92-76).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Milivoje Jovcic (Serbia), Steve Bittner (Alemania). Sin eliminados.

Incidencias: 6.688 espectadores en el Basket Development Center. A pesar de tanto descuido, se agarró como pudo al partido el Baskonia después de ver el precipicio de cerca en un puñado de ocasiones, pero terminó pinchado cuando, mediado el tercer cuarto, comenzaron a dominar la escena dos brillantes recuerdos de la memoria baskonista. Con 56-56 en el marcador, Shane Larkin y Rodrigue Beaubois tomaron el camino del destrozo puro y duro. Cinco puntos consecutivos de la elegancia que habla francés en el puesto de escolta y dos triples seguidos del base que maravilló al Buesa Arena en su primer año en Europa comenzaron a quebrar la resistencia de un plantel vitoriano sostenido hasta entonces por el triple, los destellos de Howard y Forrest y el despertar de Diop. La tercera entrega se cerró con un 67-59 y malas sensaciones, y la última arrancó con una preocupación creciente. Dos pulsos ganados por Dozier aprovechando su superioridad física sobre Howard en el poste bajo ampliaron la ventaja turca (71-59, minuto 32). El pequeño anotador azulgrana quiso responder al fuego enemigo con dos triples, pero el Efes comenzaba a dominar con firmeza el choque. Sostenerse en exclusiva en el talento parecía una temeridad contra semejante máquina anotadora, pero el Baskonia no supo encontrar la fórmula para endurecer su perfil defensivo. Un triple más de Rogkavopoulos alimentó la llama (78-72, minuto 35) antes del golpe definitivo otomano, resuelto a lo grande con un parcial de 14-4 que terminó de desfigurar a los de Laso. Anadolu Efes Istanbul Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Larkin 24:10 16 16 2/4 4/8 1 4 1/2 Beaubois 23:44 18 13 3/5 4/7 2 3 1/1 Nwora 4:57 2 1 1/3 2 -/1 Bryant 26:19 11 18 3/6 1/5 2/2 6 8 1 -/1 Smits 23:16 6 13 3/4 0/1 4 2 1 Thompson 23:48 4 3 2/9 0/1 2 1 3 3 1/- Dozier 17:02 7 2 2/6 1/1 1 2 3 1/2 Poirier 18:34 10 22 3/4 4/4 6 3 2/1 Osmani 18:09 5 6 1/2 1/1 3 2 1/1 Oturu 15:48 8 14 4/6 1 5 2 1/- Willis 4:13 5 7 1/1 1/1 1 Equipo 4 3 1 0 0 0/0 Total 200 92 119 25/50 12/25 6/6 23 18 20 15 8/9 Baskonia Vitoria-Gasteiz Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Howard 26:21 15 19 3/5 3/6 4 5 1 -/1 Sedekerskis 25:07 8 10 1/2 2/6 4 1 1 2/1 Luwawu-cabarrot 27:53 9 10 2/6 1/3 2/2 5 1 3 1 1/1 Jaramaz 19:22 3 3 0/2 1/2 3 1 Forrest 30:22 17 17 5/8 2/3 1/1 2 7 3 4/5 Rogkavopoulos 14:24 10 7 1/1 1/6 5/5 1 1 1 -/1 Khalifa 21:27 10 12 5/5 1 3 3 -/1 Hall 11:43 2 4 2/2 1 -/1 Moneke 19:18 2 -2 2/2 2 1 4 -/4 Samanic 4:03 0 -1 0/1 1 Equipo 0 0 0 0 0 0/0 Total 200 76 79 17/30 10/26 12/12 20 6 19 16 7/15 Anadolu Efes Istanbul Baskonia Vitoria-Gasteiz Tiros de 2 25/50Intentos17/30 50% Aciertos56.7 Tiros de 3 12/25Intentos10/26 48% Aciertos38.5 Tiros libres 6/6Intentos12/12 100% Aciertos100 Rebotes 41Total26 23+18Defensivos+Ofensivos20+6 Balones 9Pérdidas15 8Recuperaciones7 OTROS 20Asistencias19 15Faltas Personales16 El Efes dominó con sus mosqueteros exteriores y un Vincent Poirier sobresaliente en la pintura tras contemplar cómo Khalifa Diop firmaba su mejor actuación de la presente campaña en la Euroliga. El nivel exhibido por los dos 'cincos' principales retrataba el abismo entre ambos equipos. La mejor versión del senegalés no llegó a quebrar la superioridad del galo. Y casi mejor no establecer más comparativas en otras posiciones. Ni el nuevo Trent Forrest, con más sustancia pasadora, logró hacerse con el mando del partido. Se escapaba el último tren hacia un play in que se ha contemplado con prismáticos desde la proa baskonista en las últimas jornadas. Siempre al alcance, pero sin que el conjunto azulgrana encontrara la manera de acelerar para recortar distancias y desterrar esa sensación de que las exigencias de la presente Euroliga eran inabordables para un equipo inconstante, con demasiadas grietas para mantenerse en pie en la contienda continental.

Temas

Baskonia