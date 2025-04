Cada duelo baskonista desde la necesidad

Parafrasear los versos de Jorge Manrique cuando lloró la muerte de su padre podría traducirse siglos después en que cualquier tiempo pasado para el Baskonia ... fue mejor. Al menos cuando desde Vitoria se miraba a la altura de los ojos a los dos clubes de fútbol, al Unicaja y al Valencia mientras que el resto quedaba por debajo del hombro azulgrana. Ahora cabe considerar adversarios directos a casi todos los rivales de la ACB. Desde luego que sí al Murcia, vigente subcampeón del torneo hasta que algún otro club le discuta tal honor en junio.

Es el oponente azulgrana esta noche, que viaja por debajo del radar elevado que él mismo se levantó la última campaña. Pero el bloque al que se le distingue muy cerca el parachoques delantero cuando el chófer del vehículo vitoriano lo mira a través del espejo retrovisor. Tanto como que un triunfo local hoy, teniendo en cuenta la angosta victoria alavesa en la primera vuelta después de una prórroga (95-92), dificultaría aún más la obligatoria tarea azulgrana de acceder a las eliminatorias por el título. Salvo encadenar el segundo fracaso consecutivo de ver los play off mediante los dispositivos móviles, algo que no había sucedido en cuatro décadas.

Un asunto es la historia y otro, la realidad actual. Y puestos en los tiempos que corren, el conjunto de Betoño afronta cada duelo desde la necesidad. Concluida en tono menor la Euroliga, ya no quedan alusiones al cansancio del que tanto renegaba Dusko Ivanovic. Sólo existe un frente tras la segunda incomparecencia seguida a la Copa y quedar demasiado lejos de los puestos efervescentes continentales que sí visitó el equipo el curso precedente, cuando el acceso al play in se merecía elogios fundados. Despejadas ya dos competiciones, no hay disyuntiva que valga. Por prestigio y un presupuesto superior en España a bastantes contrarios, el Baskonia ha de meterse sí o también en los cruces de junio.

De imponerse, el Baskonia alejaría en dos victorias y el 'average' a un rival directo

Para lograr tal propósito, el cuadro de Pablo Laso inicia en la ciudad levantina un calendario peliagudo de puertos montañosos que sólo se suaviza en los kilómetros finales. Al margen de la velada de hoy ejercerá la condición de visitante en Valencia, Badalona y La Coruña. Y recibirá en el Fernando Buesa Arena a Tenerife, Zaragoza, Barça y Bilbao. De tal modo que el compromiso de esta noche adquiere una importancia sin edulcorantes. Sobre todo por la bajada de tensión competitiva del grupo azulgrana lejos de Zurbano, donde no gana desde finales de enero con un apurado triunfo en Lleida. Al menos, la caída a plomo foránea dista de la nota tan deficiente dentro de la Euroliga, campeonato en el que sólo ha ganado dos de sus diecisiete salidas. El balance doméstico lejos de los humedales de Salburua es de 5-8.

Acude el Baskonia a Murcia tras emborronar un muy deficiente epílogo europeo en Milán. Y con la urgencia de corregir sus inconsistencias a partir de ahora para incluirse en el ochote de los elegidos para la gloria. Ha de elevar en este sentido su baloncesto colectivo en ambas partes de la pista. Atacando mediante la tecla colectiva que ya ha encontrado Forrest de unas semanas a esta parte con el ánimo de superar los esporádicos arranques individualistas de talento. Aplicando bastante más empeño en la defensa del uno contra otro y cierta telaraña de ayudas que algunos hombres no tienen en su libro de estilo. Y, además de cuestiones propias del baloncesto, a través del compromiso que exige el lema del carácter.

El equipo de Sito Alonso, vigente subcampeón de la ACB, viene de ganar en la cancha del Valencia

El Murcia ha encontrado la estabilidad de plantilla que no acostumbra a disponer el Baskonia. El conocido y experimentado Sito Alonso (San Sebastián, Bilbao y Vitoria) afronta su séptima temporada al frente de un equipo que alcanzó la orilla de la final hace diez meses a través del trabajo, la dureza y la fe. Un rival rocoso que en Betoño cayó a última hora en la ida la tarde colosal de Donta Hall. El pívot estadounidense sometió al conjunto levantino con una actuación formidable: 45 de valoración al sumar 27 puntos, 9 rebotes y 12 faltas recibidas. Pues el grupo alavés necesita que a algún superhéroe, capa que vestía Howard, se le añadan aliados de primer nivel para neutralizar el compromiso de tipos como Dylan Ennis –líder espiritual del Murcia–, Rodions Kurucs y Simon Birgander.