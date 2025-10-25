El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luwawu-Cabarrot de una palmada de ánimo en el pecho a Sedekerskis. Jesús Andrade

Dos líderes de rendimiento desigual en el Baskonia

La producción variable de Sedekerskis contrasta con el brillo imprevisto de Cabarrot en un plantel azulgrana muy justo de argamasa colectiva

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:48

Son ya cuatro semanas de competición, un balance provisional en la Euroliga de 0-6 que daña la retina y un 2-1 en la ... Liga ACB, y el Baskonia transmite una inquietante sensación de equipo en reconstrucción mientras el calendario no da tregua. Acaba de recibir a Kobi Simmons mientras las bajas de Trent Forrest y Markus Howard han llevado a otras piezas como Markquis Nowell hacia un papel protagonista al que le cuesta amoldarse. La baja de Luka Samanic no ha dado paso a la llegada de un refuerzo. El plan B para recomponer la posición de 'cinco' sigue pendiente de resolución. La rotación en el puesto es, de momento, cosa de dos: Mamadi Diakite y Khalifa Diop. Así fue en la cancha del Estrella Roja y, si nada cambia, seguirá siendo mañana en el feudo del UCAM Murcia.

