Dos líderes de rendimiento desigual en el Baskonia

Son ya cuatro semanas de competición, un balance provisional en la Euroliga de 0-6 que daña la retina y un 2-1 en la ... Liga ACB, y el Baskonia transmite una inquietante sensación de equipo en reconstrucción mientras el calendario no da tregua. Acaba de recibir a Kobi Simmons mientras las bajas de Trent Forrest y Markus Howard han llevado a otras piezas como Markquis Nowell hacia un papel protagonista al que le cuesta amoldarse. La baja de Luka Samanic no ha dado paso a la llegada de un refuerzo. El plan B para recomponer la posición de 'cinco' sigue pendiente de resolución. La rotación en el puesto es, de momento, cosa de dos: Mamadi Diakite y Khalifa Diop. Así fue en la cancha del Estrella Roja y, si nada cambia, seguirá siendo mañana en el feudo del UCAM Murcia.

La inestabilidad de un Baskonia sometido a un profundo lavado de cara en el mercado estival depara situaciones chocantes e inesperadas en el inicio de campaña. Ni Markus Howard era la referencia ofensiva que se esperaba antes de su lesión y tampoco entraba en los planes que Timothé Luwawu-Cabarrot experimentara una eclosión anotadora que le ha convertido en el hombre al que pasar el balón cuando hay que asegurar una canasta. Tampoco entraba en los pronósticos que una pieza como Tadas Sedekerskis iba a pasar a ejercer papeles secundarios. Uno de los jugadores más constantes de las últimas temporadas sufre para ganar el nivel de incidencia pasado en el juego azulgrana. La discontinuidad del capitán va de la mano con los vaivenes por los que se ve golpeado el Baskonia. El problema es que en la Euroliga no ha habido victoria alguna a la que agarrarse para reforzar la confianza que ya vive bajo presión cuando no se ha completado aún el primer mes de competición.

Readaptación El alero báltico busca el camino para adecuarse al papel que le asigna Galbiati en su pizarra

El Baskonia que quiere patentar un juego dinámico, veloz en transición y de alta producción anotadora muestra en la máxima competición continental una marcada falta de eficacia de cara al aro rival. Si bien es el segundo equipo con más tiros de campo intentados (67 por partido), presenta el tercer peor porcentaje (45%) después de seis jornadas disputadas. La calidad y la puntería se cotizan en la Euroliga y en las filas azulgranas tan sólo se vislumbra a Luwawu-Cabarrot como el arma con mayor grado de eficacia en ataque. El alero francés, que concluye su contrato azulgrana al cierre del presente curso, compite con un aplomo y un acierto que no terminan de prender en otros compañeros con menor experiencia en las dificultades de la élite europea.

Referente El alero de Cannes, en su último año de contrato, es el gran sostén ofensivo del plantel vitoriano

A sus 30 años, Cabarrot actúa como un jugador maduro con una misión clara: alimentar el caudal anotador de un Baskonia que acaba de perder el talento y los puntos de Forrest, Howard y Samanic. Cabarrot promedia 20 puntos por partido en la Euroliga, el mejor registro anotador de la plantilla que dirige Galbiati. Le sigue Hamidou Diallo, con 15 puntos por choque, aunque la efectividad acompaña más al alero de Cannes. De hecho, es el mejor triplista de la escuadra vitoriana por cantidad y por calidad de tiro al acreditar un sobresaliente 50%. La pasada temporada, el internacional francés sufrió para encontrar acomodo en los esquemas de Pablo Laso mientras su calidad asomaba con cuentagotas. En el tramo inicial de la temporada 2025-26 se ha convertido en un desatascador ofensivo de primera en un equipo azulgrana de visión nublada cuando el ataque se reduce a la media cancha.

La incomodidad del capitán

El brillo de Luwawu-Cabarrot le coloca en una posición de liderazgo en este nuevo Baskonia, un papel que comparte con Tadas Sedekerskis. Sin embargo, el capitán azulgrana atraviesa un bache en el arranque que merma su rendimiento mientras intenta adaptar sus virtudes a la pizarra de Paolo Galbiati. Para colmo, los problemas físicos que le impidieron acoplarse con normalidad a la pretemporada tras la disputa del Eurobasket con Lituania condicionan su producción.

El lenguaje gestual sobre el parqué del jugador báltico deja imágenes de incomodidad y también un rictus de preocupación dadas las dificultades que atraviesa el equipo vitoriano para fijar su rumbo. La llegada del preparador italiano también ha supuesto para Sedekerskis un cambio en algunos de sus rasgos distintivos de juego. Ahora, es un jugador que se maneja en posiciones más alejadas del aro. De hecho, su carta de tiro muestra un vuelco respecto a anteriores campañas, con una mayor utilización del lanzamiento triple. Y la realidad apunta a que, desde más allá de la línea de 6,75, la confianza y la eficacia menguan con un bajo 28% de acierto.