Davis Bertans | Ala-pívot del Dubái

«Doncic me dijo que mi famoso triple ante el Madrid eran pasos»

El ala-pívot letón regresa al lugar donde anotó su canasta «más importante». «Hubiera ganado más dinero en otro equipo, pero el Baskonia era el mejor lugar para dar el salto a la NBA»

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:26

Comenta

El Buesa Arena recibe este martes al protagonista de una de sus noches más vibrantes en la última década. Davis Bertans (Valmiera, Letonia, 1992) aún puede verse corriendo delante de sus compañeros durante la celebración del triple sobre la bocina ante el Real Madrid de camino de la Final Four de Berlín 2016. Casi 14.000 espectadores rugieron aquella noche como pocas otras veces. «Es mi mejor recuerdo sin duda y probablemente mi triple más importante», dice el letón. Casi una década después, vuelve con el Dubái y cuenta cómo se gestó su salida, cómo era el vestuario de aquel equipo azulgrana y al compañero de la NBA que no pude olvidar.

