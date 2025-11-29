La discontinuidad tortura al Baskonia

El Kosner Baskonia es el equipo que lanza con mayor efectividad de dos puntos en la Euroliga (61,5%). Tiene al mejor triplista de la ... competición, Luwawu-Cabarrot, al segundo mejor taponador, Mamadi Diakite, y a dos de los cinco jugadores más precisos a la hora de lograr canastas dobles, Tadas Sedekerskis y Rodions Kurucs. Y sin embargo, es decimoséptimo en el torneo continental, ha perdido ante los tres equipos que tiene por debajo en la tabla y no puede evitar desangrarse cada vez que juega lejos del Buesa Arena. Sólo ha ganado uno de esos once partidos, mientras en Zurbano ha llegado a tener contra las cuerdas al Olympiacos y al Panathinaikos.

La discontinuidad tortura al conjunto de Galbiati y escuece a la afición vitoriana, poco familiarizada a la hora de entregar la cuchara antes del final de la fase regular. La última derrota, en Kaunas, resulta dolorosa por la sensación de que el equipo azulgrana controlaba el juego hasta el 40-49 (minuto 24) y luego se arrojaba al precipicio en una desconexión muchas veces vista. Fue uno de los debes de Pablo Laso y se mantiene ahora con el entrenador italiano y con más de media plantilla remozada.

Los partidos se le hacen demasiado largos fuera de casa porque no tiene la experiencia y la capacidad para controlar el juego y sobreponerse cuando el oponente sube las revoluciones. Estas son varias de las condiciones personificadas que tiene Trent Forrest, cuya baja ha sido capital durante este mes y medio. Simmons ha tapado el agujero con aptitud, actitud y estabilidad emocional, pero el punto de inflexión del equipo puede llegar a partir de la próxima semana con el regreso de lesión del timonel criado en Chipley, que estos días carga las pilas en Barcelona.

De Forrest se espera que imponga un mejor criterio en la distribución de juego, que ofrece datos que también evidencian la irregularidad. Hasta la fecha, el Baskonia no ha aprovechado ser el mejor equipo de Europa tirando de dos puntos. Es el sexto que menos lo intenta. Ha lanzado 85 veces menos que el Panathinaikos y hay otros cuatro equipos que suman más puntos que el cuadro alavés pese al 78,4% de Sedekerskis, el 76,9% de Kurucs y el 73,3% de Diop. El mapa de tiro baskonista se incrementa desde más atrás de la línea de 6,75. Los azulgranas son los cuartos que más triples intentan (28 por partido), pero los undécimos a la hora de convertirlos (9 entran) y el 16º en el porcentaje de acierto (33,2%). Y eso que Cabarrot anota casi la mitad de los que lanza (47,4%) y mete más que ningún otro por partido (3,5).

En el Buesa, Spagnolo reconocía que se vienen arriba después de cada canasta. Ese impulso les sirve para apretar en defensa, con ejercicios de fuerza como los realizados ante el Bilbao Basket, Bayern, Efes o incluso al propio Zalgiris. Después de 25 minutos y varias canastas sobre la bocina, que llevara 40 puntos refleja que el Baskonia puede defender mejor de lo que lo ha hecho hasta la fecha. La sensación es que necesita jugar concentrado y enérgico, fiel reflejo de su entrenador, porque sin tensión es vulnerable.

En su contra tiene el disponer de una escuadra limitada. El calendario y compaginar las dos mejores competiciones de Europa demanda una profundidad de plantilla de la que no dispone Galbiati. El entrenador ha pedido un pívot, preocupado por una batería interior en la que Sedekerskis juega mermado, y que no tiene manera de atrapar rebotes en ataque con asiduidad. La juventud y falta de picardía le hace ser el tercero al que menos faltas a favor le pintan en la Euroliga. Sólo hay tres que lancen peor los tiros libres (76,2%), mientras que en la ACB es la revés. Una de cal y otra de arena.