El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre
Luwawu-Cabarrot protege el balón frente a Bagayoko en el duelo ante el Bilbao Basket Rafa Gutiérrez

La discontinuidad tortura al Baskonia

Los registros destacados de Cabarrot, Diakite y Sedekerskis y los tramos de buen juego del último mes están sometidos a las desconexiones que le impiden competir mejor

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:47

El Kosner Baskonia es el equipo que lanza con mayor efectividad de dos puntos en la Euroliga (61,5%). Tiene al mejor triplista de la ... competición, Luwawu-Cabarrot, al segundo mejor taponador, Mamadi Diakite, y a dos de los cinco jugadores más precisos a la hora de lograr canastas dobles, Tadas Sedekerskis y Rodions Kurucs. Y sin embargo, es decimoséptimo en el torneo continental, ha perdido ante los tres equipos que tiene por debajo en la tabla y no puede evitar desangrarse cada vez que juega lejos del Buesa Arena. Sólo ha ganado uno de esos once partidos, mientras en Zurbano ha llegado a tener contra las cuerdas al Olympiacos y al Panathinaikos.

