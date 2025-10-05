En directo, Zaragoza-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Liga Endesa 2025/2026
José A. Pérez Capetillo
Domingo, 5 de octubre 2025, 17:15
3C/ 6'
Sólo un tiro triple acertado de 19 intentos para el Baskonia.
3C/ 6'
Samanic, Diallo y Luwawu-Cabarrot sostienen al Baskonia.
3C/ 6'
Sedekerskis no ha saltado a la cancha.
3C/ 6'
05.10 para el final del tercer cuarto. 57-45
Tiempo muerto.
3C/ 6'
Falla de dos Spagnolo.
3C/ 6'
Falla el adicional, otro rebote ofensivo para el Zaragoza y canastón de Bell-Haynes. 57-45.
3C/ 6'
Canasta de dos de Soriano. Con adicional incluido. 55-45.
3C/ 7'
Falla de tres Diallo.
3C/ 7'
Está ahora mejor en defensa el Baskonia.
3C/ 7'
53-45
Anotaaaa Diallo. Se pone a 8 el Baskonia después de perder por 16. Parcial de 1-9 para el Baskonia.
3C/ 7'
7 minutos para el final del tercer cuarto: 53-43
3C/ 8'
Falla de tres Bell-Haynes.
3C/ 8'
53-43 en Zaragoza.
3C/ 8'
Más tiros libres para Luke Samanic. Anota los dos. Lleva 14 puntos.
3C/ 8'
Gestos de alivio en banquillo y jugadores con el primer triple del Baskonia.
3C/ 8'
Anota solo uno. 53-41.
3C/ 8'
Tiros libres para Soriano.
3C/ 9'
Primer triple del Baskonia. 52-41
... por fiiiiiin. 1 de 18. Entró.
3C/ 9'
Lanza de tres Luwawu-Cabarrot....
3C/ 9'
Recorta distancias Diallo. 8 puntos. 52-38.
3C/ 9'
Canasta de dos de Yusta. 52-36.
3C/ 9'
Pérdida del Baskonia.
3C/ 10'
Anota de dos Stephens. 50-36.
3C/ 10'
Falla Samanic el tiro adicional.
3C/ 10'
Anota de dos Samanic. Dos más uno. 48-36.
3C/ 10'
Falla de tres Bell-Haynes.
3C/ 10'
48-34 para el Zaragoza ante un Baskonia que naufraga desde la línea de tres. 0 de 17
Comienza la segunda parte en Zaragoza! El Baskonia necesita reaccionar y acertar desde el triple. El jueves el Baskonia recibe el Panathinaikos y el siguiente domingo en Liga al Real Madrid.
17:53
Hace un año en París el Baskonia firmó un 1 de 26 en triples en partido de la Euroliga. Hoy lleva cero de 17.
17:50
DESCANSO: CASADEMONT ZARAGOZA 48-BASKONIA 34. 0 DE 17 EN TRIPLES PARA LOS DE GALBIATI
17:49
10 puntos para Samanic y 8 para Luwawu-Cabarrot.
17:49
Parciales de 23-20 y 25-14. Desconexión del Baskonia con el parcial en contra de 16-2 en el segundo cuarto.
17:48
Desastroso porcentaje de triples del Baskonia: 0 de 17
17:48
DESCANSO: CASADEMONT ZARAGOZA 48-BASKONIA 34
2C/ 1'
... un fallo más. 17. Descanso: 48-34
2C/ 1'
Lanza de tres Samanic sobre la bocina...
2C/ 1'
Los de Galbiati han recibido un parcial de 16-2.
2C/ 1'
0 de 16 en triples para el Baskonia
2C/ 1'
9 segundos para el descanso. 48-34
2C/ 1'
Triple de Yusta. 48-34. Parcial de 16-2.
2C/ 2'
Otro triple fallado. de Frisch.
2C/ 2'
Y anota Bell-Haynes. 45-34.
2C/ 2'
Pérdida de Howard.
2C/ 2'
Canasta de dos de Yusta. 43-34.
2C/ 2'
0 de 15 en triples para el Baskonia
Falla de tres Luwawu-Cabarrot. Estaba liberado.
2C/ 3'
5 pérdidas para el Zaragoza y 6 para el Baskonia.
2C/ 3'
02.11 para el descanso. 41-34.
2C/ 3'
Falta en ataque de Samanic.
2C/ 3'
Falla de tres Joaquín Rodríguez.
2C/ 3'
Anota los dos el croata. 41-34.
2C/ 3'
Dos tiros libres para Samanic.
