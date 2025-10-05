El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Zaragoza-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Liga Endesa 2025/2026

José A. Pérez Capetillo

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:15

Actualizado Hace 1 minuto

3C/ 6'

Sólo un tiro triple acertado de 19 intentos para el Baskonia.

3C/ 6'

Samanic, Diallo y Luwawu-Cabarrot sostienen al Baskonia.

3C/ 6'

Sedekerskis no ha saltado a la cancha.

3C/ 6'

05.10 para el final del tercer cuarto. 57-45

Tiempo muerto.

Enlace copiado

3C/ 6'

Falla de dos Spagnolo.

3C/ 6'

Falla el adicional, otro rebote ofensivo para el Zaragoza y canastón de Bell-Haynes. 57-45.

3C/ 6'

Canasta de dos de Soriano. Con adicional incluido. 55-45.

3C/ 7'

Falla de tres Diallo.

3C/ 7'

Está ahora mejor en defensa el Baskonia.

3C/ 7'

53-45

Anotaaaa Diallo. Se pone a 8 el Baskonia después de perder por 16. Parcial de 1-9 para el Baskonia.

Enlace copiado

3C/ 7'

7 minutos para el final del tercer cuarto: 53-43

Enlace copiado

3C/ 8'

Falla de tres Bell-Haynes.

3C/ 8'

53-43 en Zaragoza.

3C/ 8'

Más tiros libres para Luke Samanic. Anota los dos. Lleva 14 puntos.

3C/ 8'

Gestos de alivio en banquillo y jugadores con el primer triple del Baskonia.

3C/ 8'

Anota solo uno. 53-41.

3C/ 8'

Tiros libres para Soriano.

3C/ 9'

Primer triple del Baskonia. 52-41

... por fiiiiiin. 1 de 18. Entró.

Enlace copiado

3C/ 9'

Lanza de tres Luwawu-Cabarrot....

3C/ 9'

Recorta distancias Diallo. 8 puntos. 52-38.

3C/ 9'

Canasta de dos de Yusta. 52-36.

3C/ 9'

Pérdida del Baskonia.

3C/ 10'

Anota de dos Stephens. 50-36.

3C/ 10'

Falla Samanic el tiro adicional.

3C/ 10'

Anota de dos Samanic. Dos más uno. 48-36.

3C/ 10'

Falla de tres Bell-Haynes.

3C/ 10'

48-34 para el Zaragoza ante un Baskonia que naufraga desde la línea de tres. 0 de 17

Comienza la segunda parte en Zaragoza! El Baskonia necesita reaccionar y acertar desde el triple. El jueves el Baskonia recibe el Panathinaikos y el siguiente domingo en Liga al Real Madrid.

Enlace copiado

17:53

Hace un año en París el Baskonia firmó un 1 de 26 en triples en partido de la Euroliga. Hoy lleva cero de 17.

17:50

DESCANSO: CASADEMONT ZARAGOZA 48-BASKONIA 34. 0 DE 17 EN TRIPLES PARA LOS DE GALBIATI

Enlace copiado

17:49

10 puntos para Samanic y 8 para Luwawu-Cabarrot.

17:49

Parciales de 23-20 y 25-14. Desconexión del Baskonia con el parcial en contra de 16-2 en el segundo cuarto.

17:48

Desastroso porcentaje de triples del Baskonia: 0 de 17

Enlace copiado

17:48

DESCANSO: CASADEMONT ZARAGOZA 48-BASKONIA 34

Enlace copiado

2C/ 1'

... un fallo más. 17. Descanso: 48-34

2C/ 1'

Lanza de tres Samanic sobre la bocina...

2C/ 1'

Los de Galbiati han recibido un parcial de 16-2.

Enlace copiado

2C/ 1'

0 de 16 en triples para el Baskonia

Enlace copiado

2C/ 1'

9 segundos para el descanso. 48-34

Enlace copiado

2C/ 1'

Triple de Yusta. 48-34. Parcial de 16-2.

2C/ 2'

Otro triple fallado. de Frisch.

2C/ 2'

Y anota Bell-Haynes. 45-34.

2C/ 2'

Pérdida de Howard.

2C/ 2'

Canasta de dos de Yusta. 43-34.

2C/ 2'

0 de 15 en triples para el Baskonia

Falla de tres Luwawu-Cabarrot. Estaba liberado.

Enlace copiado

2C/ 3'

5 pérdidas para el Zaragoza y 6 para el Baskonia.

2C/ 3'

02.11 para el descanso. 41-34.

Enlace copiado

2C/ 3'

Falta en ataque de Samanic.

2C/ 3'

Falla de tres Joaquín Rodríguez.

2C/ 3'

Anota los dos el croata. 41-34.

2C/ 3'

Dos tiros libres para Samanic.

Actualización disponible

