En directo, Zalgiris-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 13 de la Euroliga 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:12

19:00

Francisco, Brazdeikis, Tubelis, Ulanovas y Wright salen por los locales.

18:59

El público canta el himno lituano.

18:57

En esta pista solo ha ganado el Milán en la Euroliga de esta temporada.

18:56

Presentación de los equipos. Vaya ambientazo!

18:56

18:55

Cinco minutos para el salto inicial.

18:54

El Baskonia sale con Simmons, Rafa Villar, Diallo, Kurucs y Khalifa Diop.

18:54

18:53

Llenazo en el Zalgirio Arena. 15.000 personas.

18:50

0 victorias de 14 salidas para el Baskonia este año en la Euroliga. 0 de 5 en esta temporada.

18:50

El pabellón lituano siempre presenta un gran ambiente.

18:45

El Zalgiris ha perdidos sus tres últimos partidos en esta competición ante el Real Madrid, Dubai y Olympiacos.

18:43

15 minutos para el comienzo del partido en el Zalgirio Arena. 13ª jornada de la Euroliga.

18:30

16:55

El Baskonia lleva once meses sin ganar fuera en la Euroliga.

16:55

Howard será baja por un traumatismo craneofacial en el entrenamiento de ayer.

16:53

El Baskonia busca en Kaunas poner fin a su vía crucis a domicilio ante el Zalgiris más rico de su historia

16:51

16:49

El Zalgiris, en la pasada jornada de la Euroliga, cayó en Madrid por 100-99 con 33 puntos de Sylvain Francisco. Y el Baskonia se impuso en el Buesa Arena al Bayern Munich por 95-73.

16:32

Desde 2020 se han enfrentado en 32 ocasiones, con 14 triunfos para los lituanos y 18 para los baskonistas.

16:31

Hace casi justo año, el 28 de noviembre de 2024, el Baskonia se impuso en Kaunas por 70-83.

16:30

El Zalgiris es quinto con siete victorias y cinco derrotas y el Baskonia 17º con cuatro partidos ganados y ocho perdidos.

16:27

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

16:27

Buenas tardes! A las 19 horas comienza en el Zalgirio Arena el partido de la 13ª jornada de la Euroliga entre el Zalgiris Kaunas y el Kosner Vitoria.

Actualización disponible

