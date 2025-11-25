En directo, Zalgiris-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 13 de la Euroliga 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Martes, 25 de noviembre 2025, 18:12
19:00
Francisco, Brazdeikis, Tubelis, Ulanovas y Wright salen por los locales.
18:59
El público canta el himno lituano.
18:57
En esta pista solo ha ganado el Milán en la Euroliga de esta temporada.
18:56
Presentación de los equipos. Vaya ambientazo!
18:56
Packed Zalgiris Arena for EuroLeague action once again! ⚔️ pic.twitter.com/MRtW4ag544— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 25, 2025
18:55
Cinco minutos para el salto inicial.
18:54
El Baskonia sale con Simmons, Rafa Villar, Diallo, Kurucs y Khalifa Diop.
18:54
🔥 ¡Primeros cinco listos para darlo todo!— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 25, 2025
Goazen 💪 pic.twitter.com/JHv8qlPDnJ
18:53
Llenazo en el Zalgirio Arena. 15.000 personas.
18:50
0 victorias de 14 salidas para el Baskonia este año en la Euroliga. 0 de 5 en esta temporada.
18:50
El pabellón lituano siempre presenta un gran ambiente.
18:45
El Zalgiris ha perdidos sus tres últimos partidos en esta competición ante el Real Madrid, Dubai y Olympiacos.
18:43
15 minutos para el comienzo del partido en el Zalgirio Arena. 13ª jornada de la Euroliga.
18:30
Nada como sentir vuestra energía antes del duelo 💙❤️ pic.twitter.com/KFI4nTlYvu— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 25, 2025
16:55
El Baskonia lleva once meses sin ganar fuera en la Euroliga.
16:55
Howard será baja por un traumatismo craneofacial en el entrenamiento de ayer.
16:51
👥 HEAD TO HEAD 👥— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 25, 2025
Kosner Baskonia 🆚 @bczalgirispic.twitter.com/2Fhk6mqWRS
16:49
El Zalgiris, en la pasada jornada de la Euroliga, cayó en Madrid por 100-99 con 33 puntos de Sylvain Francisco. Y el Baskonia se impuso en el Buesa Arena al Bayern Munich por 95-73.
16:32
Desde 2020 se han enfrentado en 32 ocasiones, con 14 triunfos para los lituanos y 18 para los baskonistas.
16:31
Hace casi justo año, el 28 de noviembre de 2024, el Baskonia se impuso en Kaunas por 70-83.
16:30
El Zalgiris es quinto con siete victorias y cinco derrotas y el Baskonia 17º con cuatro partidos ganados y ocho perdidos.
16:27
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
16:27
Buenas tardes! A las 19 horas comienza en el Zalgirio Arena el partido de la 13ª jornada de la Euroliga entre el Zalgiris Kaunas y el Kosner Vitoria.
-
