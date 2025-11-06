En directo, Virtus-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 9 de la Euroliga 2025/2026
Fernando Romero
Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:01
Descanso
Hamidou Diallo está siendo el mejor al descanso, 15 de valoración, 10 puntos, 3 rebotes. 8 ha anotado Tadas, 7 para Kobi.
Descanso
Conexión áerea brutal!!!!
HAMIDOU DIALLO 😤😤😤@Baskonia#MotorolaMagicMomentpic.twitter.com/s9j1WhGjH7— EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2025
Descanso
Baskonia está dominando y mandando en este partido, buscando buenas opciones en ataque y jugando con una enorme firmeza en defensa.
Descanso
Halftime💪— Baskonia (@Baskonia) November 6, 2025
¡¡Quedan dos más!! pic.twitter.com/gnUgLbaJ96
Descanso
BASKONIA 46 - 34 VIRTUS
Descanso
TIEMPO DE DESCANSO EN EL BUESA
2C/1'
La presión de Baskonia... Morgan logra lanzar desde media pista... al aro!!!!
2C/1'
Kobi mete el primero... y mete también el segundo!! 46-34
2C/1'
Quedarán aún 2,7 segundos tras los tiros
2C/1'
Simmons amaga, va para dentro... no anota pero hay falta!!
2C/1'
Queda tiempo para un ataque de Baskonia...
2C/1'
El triple de Hackett... no va!!!
2C/1'
Nowell contra todos... se equivocó
2C/1'
Tres segundos de Smailagic!!!
2C/1'
No va ese intento de triple de Simmons
2C/1'
Entramos en el último minuto de la primera mitad
2C/2'
Gancho cortísimo de Smailagic
2C/2'
Pero es balón para la Virtus, Frisch ha pisado línea de fondo al recoger el balón
2C/2'
Taponazo de Diallo!!!!!!!!!
2C/2'
Hami anotando los dos libres. 44-34
2C/2'
Hamidou no logra anotar contra el cristal, pero es que le empujaron. Es falta.
2C/3'
Niang convierte los dos libres. 42-34
2C/3'
Protesta Diop porque le han pitado otra falta en intento de taponar... es la tercera ya para él.
2C/3'
Falta en ataque de Luwawu, sacó el hombro en el bloqueo
2C/3'
2.35 al descanso
2C/3'
Se le escapa la bola a Edwards... que dice que él no ha sido el último en tocar. Pero la posesión es para Baskonia.
2C/3'
Tadas dejando la bombita... no entra
2C/4'
Niang anotando bajo aro. 42-32
2C/4'
Mal pase de Luwawu, se lo han cazado
2C/4'
Dos triples consecutivos de Vildoza que no mete
2C/4'
Personal de Kurucs sobre la penetración de Diouf
2C/5'
Triplazoooooooooo de Marquis Nowell!!!!!!!!!!!!!!!!! 42-30
2C/5'
Edwards penetrando con potencia... la meta
2C/5'
Sedekerskis en los libres... solo mete el primero. 39-28
2C/5'
Hay falta sobre Tadas bajo aro.
2C/6'
Rafa Villar en la esquina... no va. Pero el rebote es para Baskonia!!!!
2C/6'
Mete los dos. 38-28
2C/6'
Hay falta de Spagnolo sobre Edwards. Tendrá tiros.
2C/6'
Luwawu a la carrera anota!!!!!!!! 38-26
2C/6'
Responde Edwards
2C/6'
Luwawu se clava en el triple frontal... y lo meteeeeeeeeeee!!!!!!
2C/6'
Otra buena defensa!! Es balón para Baskonia!!!!
2C/7'
Vaya autopista ha encontrado Simmons... que machaca!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33-23
2C/7'
Falta clara de Alston sobre Luwawu
2C/7'
Diarra logra anotar. 31-23
2C/7'
Mueve ya el equipo de Dusko...
2C/7'
MACHACAAA DIOP 💥✈️ pic.twitter.com/GwpXxSZ7Vu— Baskonia (@Baskonia) November 6, 2025
2C/7'
31-21. Tenemos tiempo muerto en pista.
2C/7'
Spagnolo en media distancia... dentro!!!!!!
2C/8'
Smailagic a la media vuelta... no entra
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
-
3
- 4 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
- 5 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
-
6
-
7
- 8 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
- 9 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad