En directo, Virtus-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 9 de la Euroliga 2025/2026

Fernando Romero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:01

Descanso

Hamidou Diallo está siendo el mejor al descanso, 15 de valoración, 10 puntos, 3 rebotes. 8 ha anotado Tadas, 7 para Kobi.

Descanso

Conexión áerea brutal!!!!

Descanso

Baskonia está dominando y mandando en este partido, buscando buenas opciones en ataque y jugando con una enorme firmeza en defensa.

Descanso

Descanso

BASKONIA 46 - 34 VIRTUS

Icono Descanso

TIEMPO DE DESCANSO EN EL BUESA

2C/1'

La presión de Baskonia... Morgan logra lanzar desde media pista... al aro!!!!

Icono 2C/1'

Kobi mete el primero... y mete también el segundo!! 46-34

2C/1'

Quedarán aún 2,7 segundos tras los tiros

2C/1'

Simmons amaga, va para dentro... no anota pero hay falta!!

2C/1'

Queda tiempo para un ataque de Baskonia...

2C/1'

El triple de Hackett... no va!!!

2C/1'

Nowell contra todos... se equivocó

2C/1'

Tres segundos de Smailagic!!!

2C/1'

No va ese intento de triple de Simmons

2C/1'

Entramos en el último minuto de la primera mitad

2C/2'

Gancho cortísimo de Smailagic

2C/2'

Pero es balón para la Virtus, Frisch ha pisado línea de fondo al recoger el balón

2C/2'

Taponazo de Diallo!!!!!!!!!

Icono 2C/2'

Hami anotando los dos libres. 44-34

2C/2'

Hamidou no logra anotar contra el cristal, pero es que le empujaron. Es falta.

2C/3'

Niang convierte los dos libres. 42-34

2C/3'

Protesta Diop porque le han pitado otra falta en intento de taponar... es la tercera ya para él.

2C/3'

Falta en ataque de Luwawu, sacó el hombro en el bloqueo

2C/3'

2.35 al descanso

2C/3'

Se le escapa la bola a Edwards... que dice que él no ha sido el último en tocar. Pero la posesión es para Baskonia.

2C/3'

Tadas dejando la bombita... no entra

2C/4'

Niang anotando bajo aro. 42-32

2C/4'

Mal pase de Luwawu, se lo han cazado

2C/4'

Dos triples consecutivos de Vildoza que no mete

2C/4'

Personal de Kurucs sobre la penetración de Diouf

Icono 2C/5'

Triplazoooooooooo de Marquis Nowell!!!!!!!!!!!!!!!!! 42-30

2C/5'

Edwards penetrando con potencia... la meta

2C/5'

Sedekerskis en los libres... solo mete el primero. 39-28

2C/5'

Hay falta sobre Tadas bajo aro.

2C/6'

Rafa Villar en la esquina... no va. Pero el rebote es para Baskonia!!!!

2C/6'

Mete los dos. 38-28

2C/6'

Hay falta de Spagnolo sobre Edwards. Tendrá tiros.

2C/6'

Luwawu a la carrera anota!!!!!!!! 38-26

2C/6'

Responde Edwards

Icono 2C/6'

Luwawu se clava en el triple frontal... y lo meteeeeeeeeeee!!!!!!

2C/6'

Otra buena defensa!! Es balón para Baskonia!!!!

2C/7'

Vaya autopista ha encontrado Simmons... que machaca!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33-23

2C/7'

Falta clara de Alston sobre Luwawu

2C/7'

Diarra logra anotar. 31-23

2C/7'

Mueve ya el equipo de Dusko...

2C/7'

2C/7'

31-21. Tenemos tiempo muerto en pista.

2C/7'

Spagnolo en media distancia... dentro!!!!!!

2C/8'

Smailagic a la media vuelta... no entra

Actualización disponible

