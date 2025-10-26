El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, UCAM Murcia-Baskonia

Sigue la narración, minuto a minuto, de la jornada 4 de la Liga Endesa 2025/2026

Fernando Romero

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:53

12:10

Iván Benito

Iván Benito

«Mis últimos años en el Baskonia eran una montaña rusa en la que nunca sabía si iba a jugar»

En directo, UCAM Murcia-Baskonia

Tras casi una década en Vitoria, Raieste pone sus muelles al servicio de Sito Alonso: «Con las piernas que tengo, sería malo no intentar hacer mates»

12:09

En las filas murcianas, una cara muy conocida y querida en Vitoria. Se trata de Sander Raieste, que hoy se enfrentará a sus excompañeros y quien ha atendido a este periódico para conceder una muy interesante entrevista.

12:02

12:01

Iván Benito

Iván Benito

Murcia pone en juego el crédito del Baskonia

En directo, UCAM Murcia-Baskonia

El conjunto vitoriano trata de recomponerse y lograr un triunfo con el que afrontar con mayor tranquilidad otra semana con tres duelos

12:00

Enfrente estará el siempre complicado UCAM Murcia de Sito Alonso, un rival correoso que pondrá a prueba a un Baskonia que necesita disipar dudas y sumar un tercer triunfo consecutivo en ACB que sirva para reanimar a equipo y afición.

11:55

Egunon!!! Muy buenos días!!! Les damos la bienvenida a una nueva jornada de Liga ACB!!! Cuarta ya del campeonato doméstico, en el que Baskonia tratará de redimir sus pecados tras otra derrota más en Euroliga. Los azulgranas atraviesan una situación altamente delicada en este inicio de temporada y no hay mucha más opción al fallo. Solo vale ganar, y además hacerlo con buenas sensaciones.

