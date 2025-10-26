En directo, UCAM Murcia-Baskonia
Sigue la narración, minuto a minuto, de la jornada 4 de la Liga Endesa 2025/2026
Fernando Romero
Domingo, 26 de octubre 2025, 11:53
12:10
«Mis últimos años en el Baskonia eran una montaña rusa en la que nunca sabía si iba a jugar»
Tras casi una década en Vitoria, Raieste pone sus muelles al servicio de Sito Alonso: «Con las piernas que tengo, sería malo no intentar hacer mates»
12:09
En las filas murcianas, una cara muy conocida y querida en Vitoria. Se trata de Sander Raieste, que hoy se enfrentará a sus excompañeros y quien ha atendido a este periódico para conceder una muy interesante entrevista.
12:02
🤜🤛 ¡Hora de prepararse para la batalla!— Baskonia (@Baskonia) October 26, 2025
Let's go!! 😤 pic.twitter.com/pF8Mbv1rwf
12:01
Murcia pone en juego el crédito del Baskonia
El conjunto vitoriano trata de recomponerse y lograr un triunfo con el que afrontar con mayor tranquilidad otra semana con tres duelos
12:00
Enfrente estará el siempre complicado UCAM Murcia de Sito Alonso, un rival correoso que pondrá a prueba a un Baskonia que necesita disipar dudas y sumar un tercer triunfo consecutivo en ACB que sirva para reanimar a equipo y afición.
11:55
Egunon!!! Muy buenos días!!! Les damos la bienvenida a una nueva jornada de Liga ACB!!! Cuarta ya del campeonato doméstico, en el que Baskonia tratará de redimir sus pecados tras otra derrota más en Euroliga. Los azulgranas atraviesan una situación altamente delicada en este inicio de temporada y no hay mucha más opción al fallo. Solo vale ganar, y además hacerlo con buenas sensaciones.
-
