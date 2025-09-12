Señal TV | San Pablo Burgos-Baskonia, en directo

El Correo Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:06 | Actualizado 19:40h. Comenta Compartir

El Baskonia prosigue con su preparación de cara a la nueva campaña 2025-2026. Este viernes disputa un nuevo encuentro de pretemporada en la cancha del San Pablo Burgos. El duelo se disputará a partir de las 19.30 horas en el Coliseum de la capital burgalesa. Se trata del segundo partido de la pretemporada azulgrana tras el que el equipo dirigido por Paolo Galbiati disputó el viernes pasado frente a Gipuzkoa Basket. Fue un encuentro sin resultado final y con más carácter de ensayo informal sin público.

El de este viernes será un desplazamiento corto para añadir un capítulo más a la fase de preparación en el que no estará Markus Howard. El anotador estadounidense guarda descanso para recuperarse de unas molestias musculares que arrastra «desde hace un par de días». Howard se cae del plantel de jugadores con los que ha estado entrenando Paolo Galbiati desde el arranque de pretemporada.

Al choque ante la escuadra burgalés también contempla una ausencia ya esperada, la de Rodions Kurucs. El letón sigue su proceso de recuperación tras operarse de la fascia plantar. La 'operación retorno' del Eurobasket también lleva al italiano a prescindir a algunos de sus jugadores. Mateo Spagnolo no jugará en el Coliseum burgalés al estar recién aterrizado en la capital alavesa tras su participación con Italia en el torneo continental. Además, se espera que tanto Timothé Luwawu-Cabarrot como Tadas Sedekerskis se incorporen a los entrenamientos el próximo lunes.

