En directo, Estrella Roja-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Euroliga 2025/2026
José A. Pérez Capetillo
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:32
1C/ 7'
Dos tiros libres de Nwora. 12-5.
1C/ 7'
Debuta Kobi Simmons con el Baskonia. También ha salido Kurucs.
1C/ 7'
Anota solo el segundo. 10-5.
1C/ 7'
Tiros libres para Nowell.
1C/ 8'
Triple a tabla de Miller-McIntyre. 10-4.
1C/ 8'
Canasta de Diallo. 7-4.
1C/ 8'
Anota otro conocido. Chima Moneke. 7-2.
1C/ 9'
Bonita entrada de Nowell. 5-2. Primeros puntos para el Baskonia.
1C/ 9'
5-0 para el Estrella Roja.
1C/ 9'
Triple de Miller-McIntyre, ex del Baskonia.
1C/ 9'
Fallos en ambas canastas.
1C/ 10'
Canasta de Nwora, el jugador más en forma del Estrella Roja. 2-0.
1C/ 10'
Primera posesión para el Estrella Roja.
1C/ 10'
Comienza el partido en Belgrado! El Baskonia juega con su tercera equipación. Cómo animan los serbios!!
20:58
Miller-McIntyre, Nwora, Kalinic, Moneke y Motiejunas es el quinteto inicial de los locales.
20:57
El ambiente en este pabellón es espectacular.
20:56
Ambientazo en la pista del Estrella Roja.
20:54
Presentación de los equipos en el Belgrade Arena.
20:52
El Baskonia sale con Nowell, Villar, Diallo, Sedekerskis y Diakite.
20:47
El Baskonia es el único equipo de la competición que aún no ha ganado.
20:45
El Baskonia pretende asaltar el Belgrade Arena a pesar de las bajas y las dificultades del rival.
20:44
15 minutos para el comienzo del partido.
20:42
Tras este partido el Baskonia recibirá el martes 28 en Vitoria al Dubai y el viernes 31 al Anadolu Efes.
20:33
Pero es que el Estrella Roja tampoco podrá contar con Jasiel Rivero, Bolomboy, Dobric, Carter, Canaan y Grahamy.
20:32
Hoy Simmons puede debutar en un Baskonia que tiene las bajas de Forrest, Howard y la ya definitiva de Samanic, que ha dejado el equipo esta semana.
20:28
🌄Hoy estrenamos nuestra tercera piel en Belgrado🗻— Baskonia (@Baskonia) October 23, 2025
🛍️https://t.co/4nFtsvrWnGpic.twitter.com/o6kMWITvvj
16:05
La última vez que el Baskonia venció en Belgrado fue el 18 de enero de 2024. Ganó por 90-91 con 32 puntos de Markus Howard.
16:03
Desde el año 2000. Estrella Roja y Baskonia se han enfrentado en 20 ocasiones, con 10 victorias para cada uno.
16:00
El Estrella Roja perdió sus dos primeros encuentros: en su pista ante el Armani Milan por 82-92 y en Munich frente al Bayern por 97-88. Y después ha enlazado tres victorias: en la cancha del Fenerbahce por 81-86 y en Belgrado ante el Zalgiris (88-79) y ante el Real Madrid (90-75).
15:57
El Baskonia es colista con cinco derrotas y los de Sasa Obradovic son octavos con 3 partidos ganados y 2 perdidos.
15:56
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
15:56
Hola! A las 21 horas comienza en Belgrado el partido de la sexta jornada de la Euroliga entre el Estrella Roja y el Baskonia.
-
