En directo, Estrella Roja-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 6 de la Euroliga 2025/2026

José A. Pérez Capetillo

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:32

1C/ 7'

Dos tiros libres de Nwora. 12-5.

1C/ 7'

Debuta Kobi Simmons con el Baskonia. También ha salido Kurucs.

1C/ 7'

Anota solo el segundo. 10-5.

1C/ 7'

Tiros libres para Nowell.

1C/ 8'

Triple a tabla de Miller-McIntyre. 10-4.

1C/ 8'

Canasta de Diallo. 7-4.

1C/ 8'

Anota otro conocido. Chima Moneke. 7-2.

1C/ 9'

Bonita entrada de Nowell. 5-2. Primeros puntos para el Baskonia.

1C/ 9'

5-0 para el Estrella Roja.

Enlace copiado

1C/ 9'

Triple de Miller-McIntyre, ex del Baskonia.

1C/ 9'

Fallos en ambas canastas.

1C/ 10'

Canasta de Nwora, el jugador más en forma del Estrella Roja. 2-0.

1C/ 10'

Primera posesión para el Estrella Roja.

1C/ 10'

Comienza el partido en Belgrado! El Baskonia juega con su tercera equipación. Cómo animan los serbios!!

20:58

Miller-McIntyre, Nwora, Kalinic, Moneke y Motiejunas es el quinteto inicial de los locales.

20:57

El ambiente en este pabellón es espectacular.

20:56

Ambientazo en la pista del Estrella Roja.

20:54

Presentación de los equipos en el Belgrade Arena.

20:52

El Baskonia sale con Nowell, Villar, Diallo, Sedekerskis y Diakite.

20:47

El Baskonia es el único equipo de la competición que aún no ha ganado.

20:45

El Baskonia pretende asaltar el Belgrade Arena a pesar de las bajas y las dificultades del rival.

20:44

15 minutos para el comienzo del partido.

20:42

Tras este partido el Baskonia recibirá el martes 28 en Vitoria al Dubai y el viernes 31 al Anadolu Efes.

20:33

Pero es que el Estrella Roja tampoco podrá contar con Jasiel Rivero, Bolomboy, Dobric, Carter, Canaan y Grahamy.

20:32

Hoy Simmons puede debutar en un Baskonia que tiene las bajas de Forrest, Howard y la ya definitiva de Samanic, que ha dejado el equipo esta semana.

20:28

16:08

El Baskonia se interna en la guarida de Moneke

16:05

La última vez que el Baskonia venció en Belgrado fue el 18 de enero de 2024. Ganó por 90-91 con 32 puntos de Markus Howard.

16:03

Desde el año 2000. Estrella Roja y Baskonia se han enfrentado en 20 ocasiones, con 10 victorias para cada uno.

16:00

El Estrella Roja perdió sus dos primeros encuentros: en su pista ante el Armani Milan por 82-92 y en Munich frente al Bayern por 97-88. Y después ha enlazado tres victorias: en la cancha del Fenerbahce por 81-86 y en Belgrado ante el Zalgiris (88-79) y ante el Real Madrid (90-75).

15:57

El Baskonia es colista con cinco derrotas y los de Sasa Obradovic son octavos con 3 partidos ganados y 2 perdidos.

15:56

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

15:56

Hola! A las 21 horas comienza en Belgrado el partido de la sexta jornada de la Euroliga entre el Estrella Roja y el Baskonia.

