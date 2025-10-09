En directo, Baskonia-Panathinakos
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Euroliga 2025/2026
Fernando Romero
Jueves, 9 de octubre 2025, 19:57
Descanso
En el equipo griego, Osman y Nunn lideran con 13 y 10 puntos, respectivamente
Descanso
El mejor en Baskonia en esta primera mitad ha sido Luwawu Cabarot, con 12 de valoración y 9 puntos anotados.
7 han metido Trent Forrest y Nowell.
Descanso
Descanso pic.twitter.com/B2R5HMyZBB— Baskonia (@Baskonia) October 9, 2025
Descanso
Pese a la polémica, Baskonia se va al descanso en el mejor momento del partido. Mucho más enchufado tras un segundo cuarto (22-22) con mejores sensaciones.
Descanso
Tremenda la pitada para los árbitros cuando abandonan la cancha... la afición está muy molesta con esas últimas decisiones.
Descanso
BASKONIA 36 - 42 PANATHINAIKOS
2C/1'
Quedan un par de segundos... Nunn desde media pista... al cristal!!
2C/1'
Mete los dos. 36-42
2C/1'
Y ahora Kurucs lanza los libres de la falta
2C/1'
Juancho mete los tres libres. 34-42
2C/1'
El Buesa es un clamor... Galbiati no entiende nada...
2C/1'
Y lo que dicen es que... hay antideportiva de Nowell!!!!!!!!!!!!!
2C/1'
Es Juancho el que pisa a Nowell tras saltar
2C/1'
Se está revisando la acción anterior del triple de Juancho, estaba Nowell por allí... se pide 'acto de violencia'
2C/1'
Va Kurucs en la transición... no hay canasta!!!
2C/1'
Shorts manejando el balón... Juancho no anota!!
2C/1'
Nowell se juega el triple... al aro!!!
2C/1'
Juancho mete los dos libres. 34-39
2C/1'
Falta de Diallo en el intento de recuperación
2C/1'
Nowell en la penetración... canasta!!! 34-37
2C/1'
Falta en ataque de Yurtseven!!!
2C/1'
Último minuto...
2C/2'
Recupera Nowell!!!!!!
El triple de Forrest... dentrooooooooooo!!!!! 32-37
2C/2'
Los colegiados estaban revisando esa última jugada... también el reloj de posesión
2C/2'
Tiempo muerto del banquillo griego
2C/2'
Nunn se hace un lío y pierde la bola en la penetración... pero dicen que Diallo ha pisado línea de fondo
2C/2'
Pase sin mirar de Nowell, Forrest anota!!!! 29-37
2C/3'
El balón será finalmente de fondo para Baskonia
2C/3'
Vaya vuelo de Diallo... que no anota por poco!!! Se pide falta pero no se pita nada.
2C/3'
Nunn no falla el adicional. 27-37
2C/3'
Nunn contra el cristal... pues 2+1
2C/3'
Hamidou convierte el adicional. 27-34
2C/3'
2+1 para Diallo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2C/3'
Osman en el reverso... falla!!
2C/3'
Nowell otra vez en el triple... no entra
2C/3'
Nowell forzando la falta de Grigonis. Cuarta ya de Panathinaikos.
2C/4'
Falta en ataque de Holmes!!!
2C/4'
Nowell quiere repetir de tres... pero no lo consigue
2C/4'
Holmes castiga el desajuste defensivo
2C/4'
Triplazooooooo de Nowell!!!!!!!!! 24-32
2C/4'
Holmes a los libres... falla los dos!!!
2C/4'
Pues otra falta más, para Kurucs en el bloqueo
2C/5'
Gran canasta de Kurucs!!! 21-32
2C/5'
Personal sobre Nowell, le frenó Grant en la carrera
2C/5'
Tampoco lo logra el equipo griego, pese a ganar el rebote ofensivo
2C/5'
Hami Diallo contra todos... pero no anota
2C/5'
Rogkavopoulos convierte los dos libres. 19-32
2C/5'
Nikos acaba por los suelos... tendrá tiros. Ya está en bopnus Baskonia.
2C/5'
Ecuador de este segundo cuarto...
2C/6'
Pese a los pitos... era clara
-
