En directo, Baskonia-Panathinakos

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 3 de la Euroliga 2025/2026

Fernando Romero

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:57

Descanso

En el equipo griego, Osman y Nunn lideran con 13 y 10 puntos, respectivamente

Descanso

El mejor en Baskonia en esta primera mitad ha sido Luwawu Cabarot, con 12 de valoración y 9 puntos anotados.

7 han metido Trent Forrest y Nowell.

Descanso

Descanso

Pese a la polémica, Baskonia se va al descanso en el mejor momento del partido. Mucho más enchufado tras un segundo cuarto (22-22) con mejores sensaciones.

Descanso

Tremenda la pitada para los árbitros cuando abandonan la cancha... la afición está muy molesta con esas últimas decisiones.

Descanso

BASKONIA 36 - 42 PANATHINAIKOS

2C/1'

Quedan un par de segundos... Nunn desde media pista... al cristal!!

Icono 2C/1'

Mete los dos. 36-42

2C/1'

Y ahora Kurucs lanza los libres de la falta

2C/1'

Juancho mete los tres libres. 34-42

2C/1'

El Buesa es un clamor... Galbiati no entiende nada...

Icono 2C/1'

Y lo que dicen es que... hay antideportiva de Nowell!!!!!!!!!!!!!

2C/1'

Es Juancho el que pisa a Nowell tras saltar

2C/1'

Se está revisando la acción anterior del triple de Juancho, estaba Nowell por allí... se pide 'acto de violencia'

2C/1'

Va Kurucs en la transición... no hay canasta!!!

2C/1'

Shorts manejando el balón... Juancho no anota!!

2C/1'

Nowell se juega el triple... al aro!!!

2C/1'

Juancho mete los dos libres. 34-39

2C/1'

Falta de Diallo en el intento de recuperación

2C/1'

Nowell en la penetración... canasta!!! 34-37

2C/1'

Falta en ataque de Yurtseven!!!

2C/1'

Último minuto...

Icono 2C/2'

Recupera Nowell!!!!!!

El triple de Forrest... dentrooooooooooo!!!!! 32-37

2C/2'

Los colegiados estaban revisando esa última jugada... también el reloj de posesión

2C/2'

Tiempo muerto del banquillo griego

2C/2'

Nunn se hace un lío y pierde la bola en la penetración... pero dicen que Diallo ha pisado línea de fondo

2C/2'

Pase sin mirar de Nowell, Forrest anota!!!! 29-37

2C/3'

El balón será finalmente de fondo para Baskonia

2C/3'

Vaya vuelo de Diallo... que no anota por poco!!! Se pide falta pero no se pita nada.

2C/3'

Nunn no falla el adicional. 27-37

2C/3'

Nunn contra el cristal... pues 2+1

Icono 2C/3'

Hamidou convierte el adicional. 27-34

2C/3'

2+1 para Diallo!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2C/3'

Osman en el reverso... falla!!

2C/3'

Nowell otra vez en el triple... no entra

2C/3'

Nowell forzando la falta de Grigonis. Cuarta ya de Panathinaikos.

2C/4'

Falta en ataque de Holmes!!!

2C/4'

Nowell quiere repetir de tres... pero no lo consigue

2C/4'

Holmes castiga el desajuste defensivo

Icono 2C/4'

Triplazooooooo de Nowell!!!!!!!!! 24-32

2C/4'

Holmes a los libres... falla los dos!!!

2C/4'

Pues otra falta más, para Kurucs en el bloqueo

2C/5'

Gran canasta de Kurucs!!! 21-32

2C/5'

Personal sobre Nowell, le frenó Grant en la carrera

2C/5'

Tampoco lo logra el equipo griego, pese a ganar el rebote ofensivo

2C/5'

Hami Diallo contra todos... pero no anota

2C/5'

Rogkavopoulos convierte los dos libres. 19-32

2C/5'

Nikos acaba por los suelos... tendrá tiros. Ya está en bopnus Baskonia.

2C/5'

Ecuador de este segundo cuarto...

2C/6'

Pese a los pitos... era clara

