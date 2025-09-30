El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Martín

En directo, Baskonia-Olympiacos

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Euroliga 2025/2026

Fernando Romero

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:13

1C/5'

Dorsey roba la pelota... le frena en falta Nowell

1C/5'

Sasha anota el adicional. 3-15

1C/5'

2+1 para Vezenkov, forzó la falta de Nowell

1C/5'

Agotados los primeros 5 minutos de juego

1C/6'

Milutinov a la media vuelta con poco ángulo... eso no entra

Icono 1C/6'

Luwawu desde la esquina, tripleeeeeeeee!!!! 3-12

1C/6'

Carrusel de errores ahora en ambos lados...

1C/7'

Samanic intenta penetrar... pero falla

1C/7'

No entra el triple de Fournier

1C/7'

No vale esa canasta, hay falta abajo de Howard

1C/7'

Nueva pérdida de Baskonia...

1C/7'

Vezenkov en la pintura con Markus... muy fácil. 0-12

1C/8'

Malo el pase, roba el equipo griego... que perdona en la contra. Pero otro error... Markus no logra quedarse el rebote. Regalito.

1C/8'

Mueve ya Baskonia...

Icono 1C/8'

Pues primer tiempo muerto del partido. Este no era desde luego el inicio esperado de Baskonia.

1C/8'

Otra vez Dorsey... fallta esta vez, pero aparece Milutinov para anotar tras rebote. 0-10

1C/8'

Markus desde el perímetro... se queda corto

1C/9'

Pasito atrás de Dorsey... que clava otro triple. 0-8

1C/9'

Le cae ahora la falta en ataque a Diop

1C/9'

Triple de Dorsey!!

1C/9'

Diallo bajo aro... a la primera no, a la segunda tampoco!!

1C/10'

El que sí anota es Vezenkov en el otro costado. 0-2

1C/10'

Muchos problemas... Markus se tiene que jugar el triple forzado... que no entra

1C/10'

La primera posesión es para Baskonia...

Icono Inicio partido

BALÓN AL AIRE... COMIENZA LA EUROLIGA EN EL BUESA!!!!!!!!!!!

20:30

Ahora sí que sí... todo preparado en la cancha baskonista...

20:29

Jugadores reunidos ya en torno a los banquillos, recibiendo las últimas consignas de Galbiati y Bartzokas

20:27

Este será el primer cinco inicial de Baskonia!!!!

Enlace copiado

20:27

En las pantallas del Buesa se proyecta el vídeo promocional de Baskonia con ese lema para esta temporada... «¿Eres creyente?» junto a consignas de varios de los jugadores

20:24

Momento ya para las presentaciones en el Buesa!!!!!

20:19

20:19

Tiempo que no sobra en el Pireo

En directo, Baskonia-Olympiacos

La opinión de Juanjo Brizuela

Tras quedar a dos pasos del título el año pasado, Bartzokas juega con la presión de no fallar en un nuevo asalto al trono continental

Enlace copiado

20:17

Seamos realistas

En directo, Baskonia-Olympiacos

El análisis de Pepe Laso

¡Qué mayor estoy! Tengo cuatro faltas y quiero seguir jugando. Cualquier día se equivoca un árbitro y me pita la quinta.

Enlace copiado

20:15

Vamos a ver cómo llega Baskonia a este primer partido oficial de la temporada -¡y qué partido!- en el aspecto físico, tras una precampaña accidentada e irregular.

20:11

«Creo que no juego lento, pero Galbiati quiere más rapidez»

En directo, Baskonia-Olympiacos

El estadounidense, que agarró una pelota sólo una hora después de nacer, sujeta el timón azulgrana: «Que yo sepa, ningún equipo me ha llamado este verano»

Enlace copiado

20:11

Ahora que aún quedan unos minutos para arrancar este partidazo en el Buesa, les recomendamos que lean, si no lo han hecho ya, la entrevista de nuestro compañero Iván Benito a Trent Forres, con pinceladas muy interesantes

20:06

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

El Baskonia, contra la irrelevancia

En directo, Baskonia-Olympiacos

Siete altas y el relevo en el banquillo con Galbiati al mando dibujan el nuevo intento del club azulgrana de volver a ser un incordio para los grandes

Enlace copiado

20:02

20:02

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Una Euroliga para valientes

En directo, Baskonia-Olympiacos

El máximo torneo continental se amplía a veinte participantes, abre la puerta a Dubái y presagia una guerra total sin demasiados refugios para los recursos baskonistas

Enlace copiado

20:00

Arratsaldeon!!!!! Muy buenas tardes!!!! Arranca una nueva temporada de la Euroliga y, como ya es habitual, aquí estamos de nuevo para trasladarles toda la emoción del mejor baloncesto continental!!!!

Baskonmia se estrena por todo lo alto, ya que recibe a partir de las 20.30h en el Buesa Arena ni más ni menos que a Olympiacos, uno de los grandes aspirantes al título.

