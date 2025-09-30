En directo, Baskonia-Olympiacos
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Euroliga 2025/2026
Fernando Romero
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:13
1C/5'
Dorsey roba la pelota... le frena en falta Nowell
1C/5'
Sasha anota el adicional. 3-15
1C/5'
2+1 para Vezenkov, forzó la falta de Nowell
1C/5'
Agotados los primeros 5 minutos de juego
1C/6'
Milutinov a la media vuelta con poco ángulo... eso no entra
1C/6'
Luwawu desde la esquina, tripleeeeeeeee!!!! 3-12
1C/6'
Carrusel de errores ahora en ambos lados...
1C/7'
Samanic intenta penetrar... pero falla
1C/7'
No entra el triple de Fournier
1C/7'
No vale esa canasta, hay falta abajo de Howard
1C/7'
Nueva pérdida de Baskonia...
1C/7'
Vezenkov en la pintura con Markus... muy fácil. 0-12
1C/8'
Malo el pase, roba el equipo griego... que perdona en la contra. Pero otro error... Markus no logra quedarse el rebote. Regalito.
1C/8'
Mueve ya Baskonia...
1C/8'
Pues primer tiempo muerto del partido. Este no era desde luego el inicio esperado de Baskonia.
1C/8'
Otra vez Dorsey... fallta esta vez, pero aparece Milutinov para anotar tras rebote. 0-10
1C/8'
Markus desde el perímetro... se queda corto
1C/9'
Pasito atrás de Dorsey... que clava otro triple. 0-8
1C/9'
Le cae ahora la falta en ataque a Diop
1C/9'
Triple de Dorsey!!
1C/9'
Diallo bajo aro... a la primera no, a la segunda tampoco!!
1C/10'
El que sí anota es Vezenkov en el otro costado. 0-2
1C/10'
Muchos problemas... Markus se tiene que jugar el triple forzado... que no entra
1C/10'
La primera posesión es para Baskonia...
Inicio partido
BALÓN AL AIRE... COMIENZA LA EUROLIGA EN EL BUESA!!!!!!!!!!!
20:30
Ahora sí que sí... todo preparado en la cancha baskonista...
20:29
Jugadores reunidos ya en torno a los banquillos, recibiendo las últimas consignas de Galbiati y Bartzokas
20:27
Este será el primer cinco inicial de Baskonia!!!!
YA TENEMOS NUESTROS 5 JUGADORES que darán el pistoletazo de salida a la temporada 25-26 🔥🔥🔥— Baskonia (@Baskonia) September 30, 2025
GOAZEN!!! 👊 pic.twitter.com/ko8cJUj0Xa
Enlace copiado
20:27
En las pantallas del Buesa se proyecta el vídeo promocional de Baskonia con ese lema para esta temporada... «¿Eres creyente?» junto a consignas de varios de los jugadores
20:24
Momento ya para las presentaciones en el Buesa!!!!!
20:19
Las primeras veces son especiales 💙❤️— Baskonia (@Baskonia) September 30, 2025
Paolo Galbiati sale al Buesa Arena para su primer duelo como entrenador de Baskonia en @EuroLeague 🔥 pic.twitter.com/djWoynf0C5
20:19
Tiempo que no sobra en el Pireo
La opinión de Juanjo Brizuela
Tras quedar a dos pasos del título el año pasado, Bartzokas juega con la presión de no fallar en un nuevo asalto al trono continental
Enlace copiado
20:17
Seamos realistas
El análisis de Pepe Laso
¡Qué mayor estoy! Tengo cuatro faltas y quiero seguir jugando. Cualquier día se equivoca un árbitro y me pita la quinta.
Enlace copiado
20:15
Vamos a ver cómo llega Baskonia a este primer partido oficial de la temporada -¡y qué partido!- en el aspecto físico, tras una precampaña accidentada e irregular.
20:11
«Creo que no juego lento, pero Galbiati quiere más rapidez»
El estadounidense, que agarró una pelota sólo una hora después de nacer, sujeta el timón azulgrana: «Que yo sepa, ningún equipo me ha llamado este verano»
Enlace copiado
20:11
Ahora que aún quedan unos minutos para arrancar este partidazo en el Buesa, les recomendamos que lean, si no lo han hecho ya, la entrevista de nuestro compañero Iván Benito a Trent Forres, con pinceladas muy interesantes
20:06
El Baskonia, contra la irrelevancia
Siete altas y el relevo en el banquillo con Galbiati al mando dibujan el nuevo intento del club azulgrana de volver a ser un incordio para los grandes
Enlace copiado
20:02
🗣️ Grítalo fuerte— Baskonia (@Baskonia) September 30, 2025
¡HOY COMIENZA NUESTRA TEMPORADA NÚMERO 26 EN @EuroLeague ! 🔥 pic.twitter.com/p0LYiSHyvH
20:02
20:00
Arratsaldeon!!!!! Muy buenas tardes!!!! Arranca una nueva temporada de la Euroliga y, como ya es habitual, aquí estamos de nuevo para trasladarles toda la emoción del mejor baloncesto continental!!!!
Baskonmia se estrena por todo lo alto, ya que recibe a partir de las 20.30h en el Buesa Arena ni más ni menos que a Olympiacos, uno de los grandes aspirantes al título.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
- 3 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
-
4
- 5 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
- 6 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.