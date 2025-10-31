En directo, Baskonia-Efes
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 8 de la Euroliga 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Viernes, 31 de octubre 2025, 19:53
20:22
El Baskonia sale con Simmons, Villar, Diallo, Sedekerskis y Diop.
20:21
OUR STARTING 5⃣— Baskonia (@Baskonia) October 31, 2025
GOAZEN MUTILAK💪 pic.twitter.com/6LfrpLcAg2
20:13
¡15 minutos para que comience el partido en Vitoria!
19:54
El Anadolu está en el puesto 13 con 3 victorias y 4 derrotas.
19:53
Los baskonistas son últimos en la clasificación con un partido ganado y 6 perdidos.
19:53
Los turcos ganaron al París 80-90.
19:53
Los de Galbiati ganaron el martes al Dubai 92-85 (primera victoria de la temporada en Euroliga).
19:52
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
19:52
A las 20:30 horas comienza en el Fernando Buesa Arena el partido de baloncesto de la jornada 8 de Euroliga, que van a jugar Baskonia y Anadolu Efes.
19:51
¡Buenas tardes!
-
