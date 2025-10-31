El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, Baskonia-Efes

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 8 de la Euroliga 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:53

20:22

El Baskonia sale con Simmons, Villar, Diallo, Sedekerskis y Diop.

20:21

20:13

¡15 minutos para que comience el partido en Vitoria!

19:54

El Anadolu está en el puesto 13 con 3 victorias y 4 derrotas.

19:53

Los baskonistas son últimos en la clasificación con un partido ganado y 6 perdidos.

19:53

Los turcos ganaron al París 80-90.

19:53

Los de Galbiati ganaron el martes al Dubai 92-85 (primera victoria de la temporada en Euroliga).

19:52

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

19:52

A las 20:30 horas comienza en el Fernando Buesa Arena el partido de baloncesto de la jornada 8 de Euroliga, que van a jugar Baskonia y Anadolu Efes.

19:51

¡Buenas tardes!

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  3. 3

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  4. 4 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  5. 5

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  6. 6

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  7. 7

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  8. 8

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  9. 9 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  10. 10

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Baskonia-Efes

En directo, Baskonia-Efes