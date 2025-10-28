El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Baskonia-Dubái

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 7 de la Euroliga 2025/26

Fernando Romero

Martes, 28 de octubre 2025, 20:05

1C/7'

Buena defensa!!! Se quedan sin posesión!!!!!!

1C/7'

Diallo va de tres... lo falla, pero aparece Khalifa!!!!!!!!! 11-6

1C/7'

Recupera Baskonia!!!

Icono 1C/7'

Simmons acierta con los dos. 9-6

1C/7'

Y otra falta más, ahora sobre la entrada de Simmons. Más tiros.

Icono 1C/8'

Diallo solo mete el primero... Diop se queda el rebote!!!

1C/8'

Diallo cambia de ritmo... no anota pero hay falta.

1C/8'

La media vuelta de Petrusev.... no anota

1C/8'

Khalifaaaaaaaaaaaa!!!!! Tremendo mate!!!!!!!!!

6-6

1C/8'

Acierta con el adicional. 4-6

1C/9'

Bacon forzando el 2+1, la falta es de Hamidou Diallo

1C/9'

Buena canasta de Khalifa!!! 4-3

1C/9'

Falta en ataque de Kabengele

1C/9'

La que sí indican ahora es la cometida por el propio Simmons sobre Bacon

1C/9'

Jugando Baskonia desde el fondo... Simmons busca la penetración.... pide una falta que no se indica

1C/9'

Se queda cortito el triple de Sedekerskis

1C/9'

No entra el gancho... y se señala falta de Petrusev

1C/10'

Buena la intimidación de Khalifa Diop, aunque jugarán de fondo

1C/10'

Buen balón interior para Tadas, que anota bajo aro. 2-3

1C/10'

Kondic liberado en el triple... lo mete. 0-3

1C/10'

La primera posesión es para... Dubai.

Icono Inicio partido

BALÓN ARRIBA!!!! COMIENZA EL PARTIDO EN EL BUESA ARENA!!!!

20:29

Todo preparado...

20:29

Jugadores tomando posiciones en pista...

20:28

Y este el cinco inicial del Dubai

20:26

Este será el cinco inicial de Baskonia!!!!

20:23

Se apagan las luces del Buesa... es el momento para las presentaciones de los equipos!!!

20:19

Un novato con experiencia

En directo, Baskonia-Dubái

La opinión de Juanjo Brizuela

Dubái arma un equipo de bases sólidas, consciente de que su presencia resulta algo incómoda

20:17

Fuera de la cancha, una de las grandes dudas es saber cómo responderá el Fernando Buesa Arena, ya no solo por la propia desilusión con el equipo, sino también por la participación del Dubai Basketball.

Indar Baskonia, por ejemplo, no estará en la grada.

20:13

20:09

Mentalidad universitaria

En directo, Baskonia-Dubái

La opinión de Pepe Laso

La falta de un hombre grande y la indefinición de qué jugador debe tomar las responsabilidades en cada momento convierten el ataque del Baskonia en una improvisación constante

20:08

La gran incógnita hoy, como en los últimos días, es ver cómo se va a comportar el equipo, en el que siguen sin estar ni Trent Forrest ni Markus Howard.

20:07

20:07

20:06

Frente a la escuadra vitoriana el 'exótico' Dubai Basketball, un novato este curso en la competición, pero con una plantilla más que notable hecha a base de billetera.

20:04

Saludos!!!! Muy buenas tardes!!! Bienvenidos a una nueva jornada de Euroliga!!!!! Al abrigo del Buesa Arena, Baskonia busca estrenar al fin su casillero de victorias en la competición continental, tras un inicio de curso ciertamente decepcionante. Los azulgranas son colistas con un balance sonrojante de 0-6.

