En directo, Baskonia-Dubái
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 7 de la Euroliga 2025/26
Fernando Romero
Martes, 28 de octubre 2025, 20:05
1C/7'
Buena defensa!!! Se quedan sin posesión!!!!!!
1C/7'
Diallo va de tres... lo falla, pero aparece Khalifa!!!!!!!!! 11-6
1C/7'
Recupera Baskonia!!!
1C/7'
Simmons acierta con los dos. 9-6
1C/7'
Y otra falta más, ahora sobre la entrada de Simmons. Más tiros.
1C/8'
Diallo solo mete el primero... Diop se queda el rebote!!!
1C/8'
Diallo cambia de ritmo... no anota pero hay falta.
1C/8'
La media vuelta de Petrusev.... no anota
1C/8'
Khalifaaaaaaaaaaaa!!!!! Tremendo mate!!!!!!!!!
6-6
1C/8'
Acierta con el adicional. 4-6
1C/9'
Bacon forzando el 2+1, la falta es de Hamidou Diallo
1C/9'
Buena canasta de Khalifa!!! 4-3
1C/9'
Falta en ataque de Kabengele
1C/9'
La que sí indican ahora es la cometida por el propio Simmons sobre Bacon
1C/9'
Jugando Baskonia desde el fondo... Simmons busca la penetración.... pide una falta que no se indica
1C/9'
Se queda cortito el triple de Sedekerskis
1C/9'
No entra el gancho... y se señala falta de Petrusev
1C/10'
Buena la intimidación de Khalifa Diop, aunque jugarán de fondo
1C/10'
Buen balón interior para Tadas, que anota bajo aro. 2-3
1C/10'
Kondic liberado en el triple... lo mete. 0-3
1C/10'
La primera posesión es para... Dubai.
Inicio partido
BALÓN ARRIBA!!!! COMIENZA EL PARTIDO EN EL BUESA ARENA!!!!
20:29
Todo preparado...
20:29
Jugadores tomando posiciones en pista...
20:28
Y este el cinco inicial del Dubai
STARTING 5 🆚 @Baskonia— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 28, 2025
Wright
Kondić
Bacon
Petrušev
Kabengele
20:26
Este será el cinco inicial de Baskonia!!!!
Our starting 5⃣
20:23
Se apagan las luces del Buesa... es el momento para las presentaciones de los equipos!!!
20:19
Un novato con experiencia
La opinión de Juanjo Brizuela
Dubái arma un equipo de bases sólidas, consciente de que su presencia resulta algo incómoda
20:17
Fuera de la cancha, una de las grandes dudas es saber cómo responderá el Fernando Buesa Arena, ya no solo por la propia desilusión con el equipo, sino también por la participación del Dubai Basketball.
20:13
Goazen mutilak💪🏼
20:09
Mentalidad universitaria
La opinión de Pepe Laso
La falta de un hombre grande y la indefinición de qué jugador debe tomar las responsabilidades en cada momento convierten el ataque del Baskonia en una improvisación constante
20:08
La gran incógnita hoy, como en los últimos días, es ver cómo se va a comportar el equipo, en el que siguen sin estar ni Trent Forrest ni Markus Howard.
20:07
Pre-game work 💪
20:07
Hoy el Gorbea estará presente en el Buesa 🗻
20:06
Frente a la escuadra vitoriana el 'exótico' Dubai Basketball, un novato este curso en la competición, pero con una plantilla más que notable hecha a base de billetera.
20:04
Saludos!!!! Muy buenas tardes!!! Bienvenidos a una nueva jornada de Euroliga!!!!! Al abrigo del Buesa Arena, Baskonia busca estrenar al fin su casillero de victorias en la competición continental, tras un inicio de curso ciertamente decepcionante. Los azulgranas son colistas con un balance sonrojante de 0-6.
