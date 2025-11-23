En directo, Baskonia-Bilbao Basket
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 8 de la Liga Endesa 2025/2026
Fernando Romero
Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:00
Descanso
Tim el azulgrana más valorado al descanso 👇— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 23, 2025
🔥20 VAL
💪17 PTS pic.twitter.com/ccJKAHY1eV
Descanso
12/17 en triples en esta primera mitad, con un TLC soberbio que lleva 5/5
Descanso
📊 ¡DESCANSO! | #LigaEndesa— Liga Endesa (@ACBCOM) November 23, 2025
7⃣1⃣ Kosner @Baskonia
4⃣6⃣ Surne @bilbaobasket#TodosPorLaInfancia | 📺 @DAZN_ESpic.twitter.com/t9nHHlEe5w
Descanso
Tremenda la primera mitad de Baskonia, con un acierto demoledor. Un poderío que está desarbolando a los de Miribilla.
Descanso
KOSNER BASKONIA 71 - 46 BILBAO BASKET
Descanso
DESCANSO EN EL BUESA ARENA
2C/1'
Krampelj lanzando desde campo propio... tablerazo
2C/1'
El primero sí...
El segundo no...
Y el tercero... éste sí!!!
2C/1'
Tres tiros para Mamad Diakite
2C/1'
Rafa Villar la pone en movimiento... Diakite de tres... no entra pero pitan falta!!!!!
2C/1'
2.3 segundos en el reloj. Eso es lo que tiene Baskonia para romper la barrera de los 70 puntos en esta primera mitad.
2C/1'
Aunque antes tenemos tiempo muerto pedido por Galbiati para preparar la pizarra.
2C/1'
Pérdida de Hilliard!!!!!!!!!!!!! Quedan aún un par de segundos...
2C/1'
69-46. Triplazooooooooooo de Markus!!!
2C/1'
Gorrazo de Diakite!!!!!
2C/1'
66-46. Transición rápida y mate de Frisch!!!!
2C/2'
Falla Hlinason bajo aro!!!
2C/2'
64-46. Diakite en la individual... para dentro!!!!
2C/2'
No entra ese lanzamiento de Normantas
2C/2'
62-46. Tadas muy atento al palmeo!!!!!
2C/2'
Últimos 2 minutos de esta primera mitad
2C/3'
60-46. Adicional anotado por Hilliard.
2C/3'
60-45. Le dan esa canasta a Hilliard, y señalan la falta de Diallo.
2C/3'
60 puntos ya, y quedan todavía algo más de 2 minutos
2C/3'
60-43. Markus Howard convierte los dos.
2C/3'
Markus buscando la bombita... no entra, pero hay falta de Hilliard.
2C/3'
Markus desde la esquina... no va. Rebote Baskonia!!!!
2C/3'
58-43. Dos para Normantas.
2C/4'
Spagnolo no logra anotar
2C/4'
Solo mete el primero... pero el rebote se lo queda Baskonia!!!
2C/4'
Diakite en la penetración... no anota pero fuerza falta. Tiros.
2C/4'
Lazarevic ha pisado línea lateral. Aviso de técnica por no devolver el balón.
2C/5'
57-41. Hami anota los dos
2C/5'
55-41. Luwawu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Triple que enchufa y además hay falta sobre Diallo!!!!!!!!!!!!!!!!
2C/5'
Frey no puede recibir ese balón
2C/5'
Juegan ya los hombres de negro...
2C/5'
Tiempo muerto del banco bilbaíno
2C/5'
52-41. Diakite solo en el perímetro... Triiiiiiiiiiiiple!!!!!!!!!!!
2C/5'
Quedan 4.30 al descanso en el Buesa
2C/5'
Es pase de Pantzar se marcha directamente fuera!!
2C/5'
49-41. Cómo está TLC!!!!!! Tripleeeeeeee!!!!!!!!!!!
2C/5'
Falta sobre Luwawu, en la presión del francés.
2C/5'
46-41. Jaworski anota el tiro libre.
2C/5'
Corregimos, la técnica no ha sido a Galbiati, ha sido a Kurucs.
2C/5'
Técnica a Galbiati!!!! No sabemos exactamente el motivo...
2C/6'
46-40. Repuesta de Luwawu!!!!!!!!!!!!!!!! Desde la esquinita!!!
2C/6'
43-40. Triple de Petrasek!!!
2C/6'
Bilbao Basket jugando de fondo...
2C/6'
43-37. Pantzar mete el tiro libre de esa técnica
2C/6'
Le cae la técnica por esas protestas airadas
