En directo, Baskonia-Bilbao Basket

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 8 de la Liga Endesa 2025/2026

Fernando Romero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:00

Descanso

Descanso

12/17 en triples en esta primera mitad, con un TLC soberbio que lleva 5/5

Descanso

Descanso

Tremenda la primera mitad de Baskonia, con un acierto demoledor. Un poderío que está desarbolando a los de Miribilla.

Descanso

KOSNER BASKONIA 71 - 46 BILBAO BASKET

Descanso

DESCANSO EN EL BUESA ARENA

2C/1'

Krampelj lanzando desde campo propio... tablerazo

Icono 2C/1'

El primero sí...

El segundo no...

2C/1'

Tres tiros para Mamad Diakite

2C/1'

Rafa Villar la pone en movimiento... Diakite de tres... no entra pero pitan falta!!!!!

2C/1'

2.3 segundos en el reloj. Eso es lo que tiene Baskonia para romper la barrera de los 70 puntos en esta primera mitad.

Icono 2C/1'

Aunque antes tenemos tiempo muerto pedido por Galbiati para preparar la pizarra.

2C/1'

Pérdida de Hilliard!!!!!!!!!!!!! Quedan aún un par de segundos...

Icono 2C/1'

69-46. Triplazooooooooooo de Markus!!!

2C/1'

Gorrazo de Diakite!!!!!

2C/1'

66-46. Transición rápida y mate de Frisch!!!!

2C/2'

Falla Hlinason bajo aro!!!

2C/2'

64-46. Diakite en la individual... para dentro!!!!

2C/2'

No entra ese lanzamiento de Normantas

2C/2'

62-46. Tadas muy atento al palmeo!!!!!

2C/2'

Últimos 2 minutos de esta primera mitad

2C/3'

60-46. Adicional anotado por Hilliard.

2C/3'

60-45. Le dan esa canasta a Hilliard, y señalan la falta de Diallo.

2C/3'

60 puntos ya, y quedan todavía algo más de 2 minutos

Icono 2C/3'

60-43. Markus Howard convierte los dos.

2C/3'

Markus buscando la bombita... no entra, pero hay falta de Hilliard.

2C/3'

Markus desde la esquina... no va. Rebote Baskonia!!!!

2C/3'

58-43. Dos para Normantas.

2C/4'

Spagnolo no logra anotar

Icono 2C/4'

Solo mete el primero... pero el rebote se lo queda Baskonia!!!

2C/4'

Diakite en la penetración... no anota pero fuerza falta. Tiros.

2C/4'

Lazarevic ha pisado línea lateral. Aviso de técnica por no devolver el balón.

Icono 2C/5'

57-41. Hami anota los dos

2C/5'

55-41. Luwawu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Triple que enchufa y además hay falta sobre Diallo!!!!!!!!!!!!!!!!

2C/5'

Frey no puede recibir ese balón

2C/5'

Juegan ya los hombres de negro...

Icono 2C/5'

Tiempo muerto del banco bilbaíno

2C/5'

52-41. Diakite solo en el perímetro... Triiiiiiiiiiiiple!!!!!!!!!!!

2C/5'

Quedan 4.30 al descanso en el Buesa

2C/5'

Es pase de Pantzar se marcha directamente fuera!!

2C/5'

49-41. Cómo está TLC!!!!!! Tripleeeeeeee!!!!!!!!!!!

2C/5'

Falta sobre Luwawu, en la presión del francés.

2C/5'

46-41. Jaworski anota el tiro libre.

2C/5'

Corregimos, la técnica no ha sido a Galbiati, ha sido a Kurucs.

2C/5'

Técnica a Galbiati!!!! No sabemos exactamente el motivo...

Icono 2C/6'

46-40. Repuesta de Luwawu!!!!!!!!!!!!!!!! Desde la esquinita!!!

2C/6'

43-40. Triple de Petrasek!!!

2C/6'

Bilbao Basket jugando de fondo...

2C/6'

43-37. Pantzar mete el tiro libre de esa técnica

2C/6'

Le cae la técnica por esas protestas airadas

