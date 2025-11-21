El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Baskonia-Bayern

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 12 de la Euroliga 2025/2026

Fernando Romero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:02

20:15

El Bayern llega mermado por las ausencias a este partido, pero tiene una plantilla larga. Este será su roster para este partido en el Buesa Arena

20:09

Baskonia y Bayern se han enfrentado en 14 ocasiones en esta Euroliga, y el reparto de triunfos no puede estar más equilibrado: 7 para cada uno. Quien se alce hoy con la victoria, decantará esa balanza.

20:06

Más allá de en lo moral, habrá que ver cómo se encuentran los azulgranas en lo físico, ya que como desveló Paolo Galbiati en su comparecencia de prensa, «varios jugadores han tenido un virus intestinal» en las últimas jornadas que sitúa cierta incertidumbre sobre su estado..

20:04

Jon Aroca

Jon Aroca

El Buesa Arena, un refugio para crecer

En directo, Baskonia-Bayern

El Baskonia vuelve a casa tras cuatro derrotas fuera y necesitado de un triunfo europeo contra el Bayern para reengancharse

20:03

Kosner Baskonia llega a este encuentro como penúltimo clasificado,. con un escaso balance de 3-8, mientras que el conjunto alemán esta de lleno en la lucha por el play-in, con 5-6 en su casillero.

20:01

20:00

Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!

Vuelve la Euroliga para un Baskonia necesitado de alegrías tras una semana negra tanto en la competición doméstica como en la continental. Y vuelve también al Buesa, su particular refugio, al abrigo de su afición -y nunca mejor dicho con estas gélidas temperaturas-, donde tratará de reencontrarse con la victoria en el duelo que le enfrenta al Bayern.

