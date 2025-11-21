En directo, Baskonia-Bayern

20:00

Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!

Vuelve la Euroliga para un Baskonia necesitado de alegrías tras una semana negra tanto en la competición doméstica como en la continental. Y vuelve también al Buesa, su particular refugio, al abrigo de su afición -y nunca mejor dicho con estas gélidas temperaturas-, donde tratará de reencontrarse con la victoria en el duelo que le enfrenta al Bayern.