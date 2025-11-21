En directo, Baskonia-Bayern
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 12 de la Euroliga 2025/2026
Fernando Romero
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:02
20:15
El Bayern llega mermado por las ausencias a este partido, pero tiene una plantilla larga. Este será su roster para este partido en el Buesa Arena
#FCBB LINE-UP:— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) November 21, 2025
Da Silva, Rathan-Mayes, Voigtmann,, Jessup, Lucic, Obst, Jovic, Hollatz, Mike, Dinwiddie, Gabriel and McCormack.#BKNBAY#EuroLeaguepic.twitter.com/ip8eMQcMoz
20:09
Baskonia y Bayern se han enfrentado en 14 ocasiones en esta Euroliga, y el reparto de triunfos no puede estar más equilibrado: 7 para cada uno. Quien se alce hoy con la victoria, decantará esa balanza.
Precedentes 🆚 @FCBBasketball— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 20, 2025
1⃣4⃣enfrentamientos
7 ✅ pic.twitter.com/QxFCVkNmaz
20:06
Más allá de en lo moral, habrá que ver cómo se encuentran los azulgranas en lo físico, ya que como desveló Paolo Galbiati en su comparecencia de prensa, «varios jugadores han tenido un virus intestinal» en las últimas jornadas que sitúa cierta incertidumbre sobre su estado..
20:04
El Buesa Arena, un refugio para crecer
El Baskonia vuelve a casa tras cuatro derrotas fuera y necesitado de un triunfo europeo contra el Bayern para reengancharse
Enlace copiado
20:03
Kosner Baskonia llega a este encuentro como penúltimo clasificado,. con un escaso balance de 3-8, mientras que el conjunto alemán esta de lleno en la lucha por el play-in, con 5-6 en su casillero.
20:01
Ya estamos en casa 🔥 pic.twitter.com/05vHbaxCFs— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 21, 2025
20:00
Saludos!!!! Muy buenas tardes!!!
Vuelve la Euroliga para un Baskonia necesitado de alegrías tras una semana negra tanto en la competición doméstica como en la continental. Y vuelve también al Buesa, su particular refugio, al abrigo de su afición -y nunca mejor dicho con estas gélidas temperaturas-, donde tratará de reencontrarse con la victoria en el duelo que le enfrenta al Bayern.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
- 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
- 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
-
4
- 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
- 6 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
- 7 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
- 8 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
-
9
- 10 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad