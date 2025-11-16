El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Barça-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 7 de la Liga Endesa 2025/2026

Fernando Romero

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:56

2C/3'

Tampoco Shengelia

2C/3'

Diakite por dentro para Spagnolo... que no puede anotar

2C/4'

Tadas por los suelos... hay falta de Vesely

2C/4'

Jugada de pillo de Juani Marcos... mandó el balón a la espalda de Tadas para anotar en el saque de fondo. 32-35

2C/4'

Falta abajo de Tadas, primera en su cuenta personal

2C/4'

Tadas solo... no pudo repetir en el triple!!!

2C/5'

Es Toko el que quiere responder... pero falla

Icono 2C/5'

Tripleeeeeeeee de Tadasssss!!!! 30-35

2C/5'

Toko a la media vuelta con Tadas... anota 30-32

2C/5'

Diop duda... le acaba metiendo un pase imposible a Luwawu. No se atrevió con Shengelia.

2C/6'

Gorrazo de Diop!!!!!!!!!!

2C/6'

5.35 al descanso

Icono 2C/6'

TLC mete los dos libres. 28-32

2C/6'

Luwawu en el corte... fuerza la falta de Willy. Segunda para él y segunda de equipo.

2C/6'

No va el intento de respuesta de Laprovittola

Icono 2C/7'

Tripleeeeeeeee de Luwawu Cabarot!!!! 28-30

2C/7'

Le cazan el pase a Diop... y Clyburn que machaca en la contra. 28-27

2C/7'

Bien defendido Willy, no anota!!

2C/8'

Mueve ya el Barcelona...

2C/8'

Icono 2C/8'

26-27. Tenemos tiempo muerto en el Palau.

2C/8'

Simmons en el cambio de ritmo... dentro!!!!!

2C/8'

Parra se queda algo corto en el triple

2C/8'

Luwawu con poquito ángulo... canastón!!! 26-25

2C/8'

Vaya triple se acaba de inventar Clyburn. 26-23

2C/9'

Diallo penetrando... falla... y luego acaba cometiendo falta. La de la frustración.

2C/9'

Diallo de tres... eso no entra. Rebote Diop!!!

2C/9'

No va el triple de Parra

Icono 2C/9'

Kobi lanza y convierte los dos. 23-23

2C/9'

Personal de Laprovittola sobre Simmons. Tendrá tiros.

2C/9'

Clyburn palmea su propio lanzamiento. 23-21

2C/10'

Diallo cambiando de ritmo... canasta!!! 21-21

2C/10'

Willy palmeando para sumar.

2C/10'

EN MARCHA EL SEGUNDO CUARTO!!!! Juega el Barcelona...

Fin cuarto

Intensidad, ritmo y mucha igualdad en pista.

Fin cuarto

TERMINA EL PRIMER CUARTO. 19-19

1C/1'

Error en el saque de fondo... Diallo la regala... menos mal que no lo han aprovechado

1C/1'

5,6 segundos tiene Baskonia

1C/1'

Se está revisando el reloj de partido para ajustar el tiempo...

1C/1'

Willy solo convierte el segundo de sus tiros. 19-19

1C/1'

Le pitan falta a Kurucs sobre Willy.

1C/1'

Queda tiempo para una posesión y algo más

1C/1'

Howard contra todos... acaba anotando bajo aro. 18-19

1C/1'

Falta en ataque de Clyburn!!

1C/1'

Diallo en suspensión... no entra la bola

1C/1'

Willy en cinco metros... la mete

1C/2'

Buen movimiento de Spagnolo para anotar. 16-17

1C/2'

Triple lejano de Laprovittola que no va

1C/2'

Satoransky para Willy... toca Kurucs. Es fondo para el Barcelona.

1C/2'

Luwawu apurado porque se quedaba sin tiempo... falla

