En directo, Barça-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 7 de la Liga Endesa 2025/2026
Fernando Romero
Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:56
2C/3'
Tampoco Shengelia
2C/3'
Diakite por dentro para Spagnolo... que no puede anotar
2C/4'
Tadas por los suelos... hay falta de Vesely
2C/4'
Jugada de pillo de Juani Marcos... mandó el balón a la espalda de Tadas para anotar en el saque de fondo. 32-35
2C/4'
Falta abajo de Tadas, primera en su cuenta personal
2C/4'
Tadas solo... no pudo repetir en el triple!!!
2C/5'
Es Toko el que quiere responder... pero falla
2C/5'
Tripleeeeeeeee de Tadasssss!!!! 30-35
2C/5'
Toko a la media vuelta con Tadas... anota 30-32
2C/5'
Diop duda... le acaba metiendo un pase imposible a Luwawu. No se atrevió con Shengelia.
2C/6'
Gorrazo de Diop!!!!!!!!!!
2C/6'
5.35 al descanso
2C/6'
TLC mete los dos libres. 28-32
2C/6'
Luwawu en el corte... fuerza la falta de Willy. Segunda para él y segunda de equipo.
2C/6'
No va el intento de respuesta de Laprovittola
2C/7'
Tripleeeeeeeee de Luwawu Cabarot!!!! 28-30
2C/7'
Le cazan el pase a Diop... y Clyburn que machaca en la contra. 28-27
2C/7'
Bien defendido Willy, no anota!!
2C/8'
Mueve ya el Barcelona...
2C/8'
GOOD ONES!!— Baskonia (@Baskonia) November 16, 2025
Kobi 🤝 TLC pic.twitter.com/iPHWpzSCBc
2C/8'
26-27. Tenemos tiempo muerto en el Palau.
2C/8'
Simmons en el cambio de ritmo... dentro!!!!!
2C/8'
Parra se queda algo corto en el triple
2C/8'
Luwawu con poquito ángulo... canastón!!! 26-25
2C/8'
Vaya triple se acaba de inventar Clyburn. 26-23
2C/9'
Diallo penetrando... falla... y luego acaba cometiendo falta. La de la frustración.
2C/9'
Diallo de tres... eso no entra. Rebote Diop!!!
2C/9'
No va el triple de Parra
2C/9'
Kobi lanza y convierte los dos. 23-23
2C/9'
Personal de Laprovittola sobre Simmons. Tendrá tiros.
2C/9'
Clyburn palmea su propio lanzamiento. 23-21
2C/10'
Diallo cambiando de ritmo... canasta!!! 21-21
2C/10'
Willy palmeando para sumar.
2C/10'
EN MARCHA EL SEGUNDO CUARTO!!!! Juega el Barcelona...
Fin cuarto
Intensidad, ritmo y mucha igualdad en pista.
Fin cuarto
TERMINA EL PRIMER CUARTO. 19-19
1C/1'
Error en el saque de fondo... Diallo la regala... menos mal que no lo han aprovechado
1C/1'
5,6 segundos tiene Baskonia
1C/1'
Se está revisando el reloj de partido para ajustar el tiempo...
1C/1'
Willy solo convierte el segundo de sus tiros. 19-19
1C/1'
Le pitan falta a Kurucs sobre Willy.
1C/1'
Queda tiempo para una posesión y algo más
1C/1'
Howard contra todos... acaba anotando bajo aro. 18-19
1C/1'
Falta en ataque de Clyburn!!
1C/1'
Diallo en suspensión... no entra la bola
1C/1'
Willy en cinco metros... la mete
1C/2'
Buen movimiento de Spagnolo para anotar. 16-17
1C/2'
Triple lejano de Laprovittola que no va
1C/2'
Satoransky para Willy... toca Kurucs. Es fondo para el Barcelona.
1C/2'
Luwawu apurado porque se quedaba sin tiempo... falla
