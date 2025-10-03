El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Asvel Basket-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Euroliga 2025/2026

Fernando Romero

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:31

2C/8'

Buena contra... anota Tadas!!!!!!!! 28-35

2C/8'

Atamna desde la esquina... al hierro

2C/9'

Samanic desde lejos... no va el triple

2C/9'

De Colo deja la bandejita demasiado fácil. 28-33

2C/9'

Balón perdido por Markus Howard...

2C/9'

Y personal del propio Watson sobre Markus. Es su tercera.

2C/9'

Nuevo fallo de Watson

2C/10'

Diallo se hace un lío... ese balón no encuentra compañero.

2C/10'

Watson no consigue anotar. Buen rebote.

2C/10'

SEGUNDO CUARTO EN MARCHA!!!! Mueve el equipo francés.

Fin cuarto

Fin cuarto

Fin cuarto

Bien en anotación, con una proyección por encima de los cien puntos que será difícil de mantener. La pega es la defensa. Se ha bajado la intensidad en los minutos finales y Asvel lo ha aprovechado

Fin cuarto

TERMINA EL PRIMER CUARTO. 26-33

1C/1'

Harrison se hace un lío ante Diop... y se queda sin tiempo

1C/1'

La última es para Asvel...

1C/1'

Mate por aquí, mate por allá... uno en cada lado. 26-33

Icono 1C/2'

Responde Forrest!!!!!! De tressss!!

1C/2'

Lo castiga De Colo con un triple!!! 22-28

1C/2'

Pérdida de Diakite...

1C/3'

Mte los dos. 19-28

1C/3'

En bonus Baskonia, así que son libres para Lighty

1C/3'

Se le sale el triple a Forrest...

Le pitan falta a Howard, que se había lanzado al suelo a por el balón. El listón está en el suelo con esta acción.

1C/3'

Buena canasta de Lighty. 17-28

1C/3'

Faltita de Forresst al intentar pasar el bloqueo. Están puntillosos los colegiados.

1C/3'

Ese tapón de Ndiaye sobre Diop no vale, la pelota estaba bajando. 15-28

1C/3'

Massa suelta el gancho... para dentro. 15-26

Icono 1C/4'

Spagnolo liberado... de tressssssss!!!! 13-26

1C/4'

Anota Lighty prácticamente sobre la bocina. 13-23

1C/4'

Se queda corto el triple de Lighty... pero pitan falta en el rebote.

1C/5'

Robo... y canasta de Nowell!!!!!!!!!!!!! 11-23

Icono 1C/5'

Tripleeeeeeeeeee de Luwawu!!!!!!

1C/5'

Nowell quería doblar para Samanic... han tocado el balón, es fondo

1C/5'

Personal de Harrison en la presión sobre Nowell. Cuarta de equipo.

1C/5'

Solo mete el segundo. 11-18

1C/5'

Bodian Massa ya en línea de tiros...

1C/5'

Primer tiempo muerto del partido

1C/6'

Manotazo de Spagnolo a Massa, es falta clara bajo aro

Icono 1C/6'

Tripleeeeeeeeeeee de TLC!!!!!!!! 10-18

1C/6'

Al tercer rebote, Harrison anota. 10-15. Hay que cerrar mejor el aro.

1C/6'

Transición rápida que culmina Luwawu Cabarot. 8-15

1C/6'

El ganchito de Massa no entrsa

1C/6'

No falla Diallo. 8-13

1C/6'

Personal sobre Hami Diallo. Tiros.

1C/7'

Vaya triple de Seljaas. 8-11

1C/7'

Personal ahora de Nowell al pasar el bloqueo

1C/7'

Convierte sus dos libres TLC. 5-11

1C/7'

Roba Baskonia... Luwawu en la contra... no le dejan levantarse. Es falta clara de Watson, que se pone ya con dos.

Icono 1C/7'

Balón fuera para Tadas.... triple!!!!!!!!!! 5-9

1C/7'

Vautier a la media vuelta en la pintura. No entra. Era la tercera opción ofensiva ya de Asvel.

