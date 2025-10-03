En directo, Asvel Basket-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 2 de la Euroliga 2025/2026
Fernando Romero
Viernes, 3 de octubre 2025, 19:31
2C/8'
Buena contra... anota Tadas!!!!!!!! 28-35
2C/8'
Atamna desde la esquina... al hierro
2C/9'
Samanic desde lejos... no va el triple
2C/9'
De Colo deja la bandejita demasiado fácil. 28-33
2C/9'
Balón perdido por Markus Howard...
2C/9'
Y personal del propio Watson sobre Markus. Es su tercera.
2C/9'
Nuevo fallo de Watson
2C/10'
Diallo se hace un lío... ese balón no encuentra compañero.
2C/10'
Watson no consigue anotar. Buen rebote.
2C/10'
SEGUNDO CUARTO EN MARCHA!!!! Mueve el equipo francés.
Fin cuarto
𝐊𝐇𝐀𝐋𝐈𝐅𝐀𝐙𝐎 𝐃𝐄𝐒𝐃𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐀𝐋𝐓𝐔𝐑𝐀𝐒. 💥— Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) October 3, 2025
✈️ Este @Baskonia no entiende de vértigos. #EuroLeaguepic.twitter.com/VtHETjDpgM
Fin cuarto
¡Nos llevamos el primero! ✅— Baskonia (@Baskonia) October 3, 2025
Quedan tres más
¡Vamos! pic.twitter.com/S16ozk8zPa
Fin cuarto
Bien en anotación, con una proyección por encima de los cien puntos que será difícil de mantener. La pega es la defensa. Se ha bajado la intensidad en los minutos finales y Asvel lo ha aprovechado
Fin cuarto
TERMINA EL PRIMER CUARTO. 26-33
1C/1'
Harrison se hace un lío ante Diop... y se queda sin tiempo
1C/1'
La última es para Asvel...
1C/1'
Mate por aquí, mate por allá... uno en cada lado. 26-33
1C/2'
Responde Forrest!!!!!! De tressss!!
1C/2'
Lo castiga De Colo con un triple!!! 22-28
1C/2'
Pérdida de Diakite...
1C/3'
Mte los dos. 19-28
1C/3'
En bonus Baskonia, así que son libres para Lighty
1C/3'
Se le sale el triple a Forrest...
Le pitan falta a Howard, que se había lanzado al suelo a por el balón. El listón está en el suelo con esta acción.
1C/3'
Buena canasta de Lighty. 17-28
1C/3'
Faltita de Forresst al intentar pasar el bloqueo. Están puntillosos los colegiados.
1C/3'
Ese tapón de Ndiaye sobre Diop no vale, la pelota estaba bajando. 15-28
1C/3'
Massa suelta el gancho... para dentro. 15-26
1C/4'
Spagnolo liberado... de tressssssss!!!! 13-26
1C/4'
Anota Lighty prácticamente sobre la bocina. 13-23
1C/4'
Se queda corto el triple de Lighty... pero pitan falta en el rebote.
1C/5'
Robo... y canasta de Nowell!!!!!!!!!!!!! 11-23
1C/5'
Tripleeeeeeeeeee de Luwawu!!!!!!
1C/5'
Nowell quería doblar para Samanic... han tocado el balón, es fondo
1C/5'
Personal de Harrison en la presión sobre Nowell. Cuarta de equipo.
1C/5'
Solo mete el segundo. 11-18
1C/5'
Bodian Massa ya en línea de tiros...
1C/5'
Primer tiempo muerto del partido
1C/6'
Manotazo de Spagnolo a Massa, es falta clara bajo aro
1C/6'
Tripleeeeeeeeeeee de TLC!!!!!!!! 10-18
1C/6'
Al tercer rebote, Harrison anota. 10-15. Hay que cerrar mejor el aro.
1C/6'
Transición rápida que culmina Luwawu Cabarot. 8-15
1C/6'
El ganchito de Massa no entrsa
1C/6'
No falla Diallo. 8-13
1C/6'
Personal sobre Hami Diallo. Tiros.
1C/7'
Vaya triple de Seljaas. 8-11
1C/7'
Personal ahora de Nowell al pasar el bloqueo
1C/7'
Convierte sus dos libres TLC. 5-11
1C/7'
Roba Baskonia... Luwawu en la contra... no le dejan levantarse. Es falta clara de Watson, que se pone ya con dos.
1C/7'
Balón fuera para Tadas.... triple!!!!!!!!!! 5-9
1C/7'
Vautier a la media vuelta en la pintura. No entra. Era la tercera opción ofensiva ya de Asvel.
