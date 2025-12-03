El Baskonia acepta la marcha de Diallo a China y lo suple con el lituano Gytis Radzevicius

Hamidou Diallo ya no es jugador del Baskonia. El club ha confirmado este miércoles la marcha del alero estadounidense, que como avanzó EL CORREO ... el lunes pondrá rumbo a China tras recibir una jugosa oferta económica para regresar de forma inmediata al baloncesto del país asiático. De esta forma, el jugador abandona el club menos de media temporada después de su llegada pero deja en las arcas azulgranas un ingreso extra para reforzar la plantilla. Para él ya ha encontrado relevo inmediato: el lituano Gytis Radzevicius, que firma hasta el final de la presente campaña con la opción de extender el vínculo durante un curso más.

Diallo abandona el club «tras llegar a un acuerdo económico con la entidad vitoriana para la rescisión de su contrato». Un efecto dominó que empezó hace unos días, cuando el hasta ahora jugador del Baskonia recibió una propuesta del baloncesto chino -que le aumentaba el salario de forma considerable hasta casi duplicarlo-, lo que abrió la puerta a que la entidad valorase permitir su marcha siempre y cuando fuera a través de una compensación económica que le permitiera reforzar su plantilla.

La entidad china, cuya competición comienza el próximo 12 de diciembre y que permitirá afrontar a Diallo un calendario más desahogado en una competición que ya conoce, trasladó al mismo tiempo al club azulgrana una propuesta para permitir su salida. El Baskonia vio con buenos ojos entablar conversaciones, toda vez que asume que una venta de estas características le plantearía la oportunida de zambullirse con mayores garantías en el mercado, aunque eso supusiera desprenderse de un jugador con rendimiento ya probado esta temporada. El 'tres' estadounidense con pasaporte guineano llegó al Baskonia el pasado 7 de agosto con un contrato por dos cursos de las que solo ha cumplido menos de un cuarto de ese periodo.

Diallo abandona el Baskonia con una solvente carta estadística y como el cuarto jugador más utilizado de la plantilla en la Euroliga. A través de un físico privilegiado y letal en carrera, el estadounidense ha promediado en el torneo continental 12,1 puntos y 4,5 rebotes en 22 minutos de media sobre el parqué. Cifras muy similares a las que ha registrado en la ACB pese a ser un recién llegado al baloncesto continental. Con experiencia en tres franquicias de la NBA, aterrizó en el Baskonia procedente del Shanxi Brave chino, liga a la que ahora regresa.

Ampliar El nuevo fichaje del Baskonia, con la selección de Lituania.

La baja de Diallo elevaba a dos los puestos a cubrir en la rotación azulgrana. A ella hay que sumar la marcha de Samanic hace más de un mes, aún sin relevo en el puesto de pívot. Pero si en este segundo caso las complejidades del mercado le han impedido encontrar un jugador que se sume a Diakité y Diop en la batería interior, para Diallo ya tiene sustituto inmediato: Gytis Radzevicius, alero lituano de 30 años y 1,97 metros de estatura. Su club, el Rytas Vilnius, ha anunciado su salida pasadas las 12.30 de este miércoles y su nuevo club ha confirmado el fichaje media hora después.

La celeridad en el movimiento permitirá a Galbiati afrontar el partido del viernes ante el Armani Milán (Buesa Arena, 20.30 horas) sin pérdida de efectivos, aunque con una incógnita más. No en vano, el hueco de un Diallo con un hueco claro en la rotación lo cubrirá un jugador con larga trayectoria, pero siempre ligada al baloncesto de su país.