El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hamidou Diallo, tras un partido con el Baskonia, a la derecha, el nuevo fichaje azulgrana. Igor Martín

El Baskonia acepta la marcha de Diallo a China y lo suple con el lituano Gytis Radzevicius

El club hace oficial la salida del alero, que recibió una jugosa propuesta desde el baloncesto asiático, «tras llegar a un acuerdo económico con la entidad». El nuevo fichaje, de 30 años, llega desde el Rytas Vilnius

Jon Aroca

Jon Aroca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

Hamidou Diallo ya no es jugador del Baskonia. El club ha confirmado este miércoles la marcha del alero estadounidense, que como avanzó EL CORREO ... el lunes pondrá rumbo a China tras recibir una jugosa oferta económica para regresar de forma inmediata al baloncesto del país asiático. De esta forma, el jugador abandona el club menos de media temporada después de su llegada pero deja en las arcas azulgranas un ingreso extra para reforzar la plantilla. Para él ya ha encontrado relevo inmediato: el lituano Gytis Radzevicius, que firma hasta el final de la presente campaña con la opción de extender el vínculo durante un curso más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  5. 5

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  6. 6 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  7. 7

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  8. 8 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  9. 9 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Baskonia acepta la marcha de Diallo a China y lo suple con el lituano Gytis Radzevicius

El Baskonia acepta la marcha de Diallo a China y lo suple con el lituano Gytis Radzevicius