Diakite, listo para la guerra en las filas del Baskonia

Una sonrisa sin fisuras y un don de gentes que delata que no es un recién llegado en el baloncesto profesional. Mamadi Diakite ha desplegado ... simpatía en su presentación de este jueves como jugador azulgrana en el piso alto Baskonia-Alavés Store. A sus 28 años, deja atrás una trayectoria en la NBA con un protagonismo secundario para convertirse en un jugador de referencia en Europa. Poco parece importarle que el baloncesto a este lado del Atlántico sea un territorio inexplorado. En su discurso, ha dejado claro que se ha esmerado en analizar el juego continental para encajar cuanto antes en el baloncesto de Paolo Galbiati. «Los espacios son diferentes y los roles están más claros. Creo una de las cosas que hay que hacer aquí es sacar buenos tiros», ha desgranado.

El jugador guineano encaja con el modelo de pívot 'moderno': dinamismo, movimiento, despliegue físico y amenaza exterior. «Si el otro equipo quiere dejarme tirar...», deja caer la amenaza con una sonrisa pícara al ser preguntado si puede ser un fusilero certero desde allá de la línea de 6,75. «No se trata solo de tirar. La clave es que el equipo y yo tengamos las herramientas para ir al combate», alecciona quien se ajustó en un anillo como campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokoumpo.

Expresivo y con imán para atraer simpatías, Diakite destila un halo de confianza en su juego que, al mismo tiempo, parece alejarse de la desmedida soberbia que gastan en la constelación NBA. Recién aterrizado en Vitoria tras disputar este verano el Afrobasket con la selección guineana, se queda «con el trabajo duro y la disciplina» que le han transmitido las primeras sesiones de entrenamiento a las órdenes de Paolo Galbiati. Su ficha le acredita una altura de 2,06 metros. En directo, una primera impresión invita a pensar que deberá hacerse grande en canchas de la ACB y la Euroliga bajo cuyos aro hay 'armarios' con cuerpos y músculos de medidas considerables. «Europa de la oportunidad de demostrar lo que vale cada uno», proclama, dispuesto a olvidar los minutos racionados con los que tuvo que alimentarse en la competición estadounidense como integrante de los Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavalier, San Antonio Spurs o New York Knicks.