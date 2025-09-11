El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diakite, listo para la guerra en las filas del Baskonia

El interior guineano quiere tener «impacto» en su andadura azulgrana. «La clave es que el equipo y yo tengamos las herramientas para ir al combate»

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:29

Una sonrisa sin fisuras y un don de gentes que delata que no es un recién llegado en el baloncesto profesional. Mamadi Diakite ha desplegado ... simpatía en su presentación de este jueves como jugador azulgrana en el piso alto Baskonia-Alavés Store. A sus 28 años, deja atrás una trayectoria en la NBA con un protagonismo secundario para convertirse en un jugador de referencia en Europa. Poco parece importarle que el baloncesto a este lado del Atlántico sea un territorio inexplorado. En su discurso, ha dejado claro que se ha esmerado en analizar el juego continental para encajar cuanto antes en el baloncesto de Paolo Galbiati. «Los espacios son diferentes y los roles están más claros. Creo una de las cosas que hay que hacer aquí es sacar buenos tiros», ha desgranado.

