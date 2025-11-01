El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diakite salta para taponar a Cordinier. Jesús Andrade

Diakite gana peso a base de 'pintxos'

El guineano firma su primera actuación sólida en la Euroliga y se impone a los pívots del Efes con cinco tapones, a uno del récord individual del Baskonia

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:14

La puesta en escena como baskonista de Mamadi Diakite fue de lo más accidentada. Al poco de llegar, el guineano pasó ingresado tres noches en ... Vigo. Se quedó sin fuerzas, pálido y salió del hospital con nueve kilos menos de los que marcaba la báscula durante el reconocimiento médico. Las impresiones que dejó sobre la pista a la vuelta tampoco fueron prometedoras. Lejos de su mejor tono físico –aún lo está– y debutante en Europa, en los seis partidos previos de Euroliga promediaba un escaso 2,3 en valoración para un jugador llamado a ser importante en la rotación. Fue fichado para tener un papel acorde a lo ofrecido ante el Anadolu Efes.

