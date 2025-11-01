Diakite gana peso a base de 'pintxos'

La puesta en escena como baskonista de Mamadi Diakite fue de lo más accidentada. Al poco de llegar, el guineano pasó ingresado tres noches en ... Vigo. Se quedó sin fuerzas, pálido y salió del hospital con nueve kilos menos de los que marcaba la báscula durante el reconocimiento médico. Las impresiones que dejó sobre la pista a la vuelta tampoco fueron prometedoras. Lejos de su mejor tono físico –aún lo está– y debutante en Europa, en los seis partidos previos de Euroliga promediaba un escaso 2,3 en valoración para un jugador llamado a ser importante en la rotación. Fue fichado para tener un papel acorde a lo ofrecido ante el Anadolu Efes.

Las acciones defensivas del interior guineano, con rol de pívot pero cuerpo y envergadura de 'cuatro', fueron de las que más fervor desataron este viernes en el enérgico Galbiati, que se anticipó a las preguntas sobre el jugador de Conakri para alabar su actuación. «No han anotado mucho de dos gracias al trabajo de Mamadi (Diakite), que ha minado la confianza». Los datos confirman su impresión. El campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks registró cinco tapones en el encuentro. Se quedó a sólo uno de la mejor marca individual de un jugador azulgrana en la máxima competición continental, las seis 'txapelas' de Will McDonald en enero de 2009 ante el Asecco Prokom, según la web 'baskonistas.com'.

Tanto el africano como Kurucs se atrevieron a jugar desde el poste bajo, con lo que ampliaron las alternativas ofensivas

Crucial en la misma faceta para ganar en Granada, Diakite se empezó a ganar al Buesa Arena en su segunda rotación ante los turcos. Diop volvió a salir desde el inicio, pero ya la primera entrada del guineano dotó a los azulgranas de mayor ritmo y lo mejoró aún más en el segundo cuarto. El poste africano se impuso en ambos lados de la pista a Osmani, el turco que tan buen Eurobasket hizo. En defensa realizó un tapón soberbio tras un segundo esfuerzo. Cayó y volvió a levantarse rápido para bloquear el tiro. También dejó otro ante Larkin al salir a cubrir el triple. Y en ataque, hizo gala de su movilidad, aunque avivó el debate sobre los pasos de salida, y se fajó por primera vez en el poste bajo. Su impacto provocó la primera gran diferencia del encuentro (36-23) pero tuvo que pedir el cambio, agotado tras cinco minutos hiperactivos. Haría lo mismo en la segunda mitad, aunque por un golpe en la costilla tras una acción precisamente en el poste bajo.

La solidez del Baskonia depende un juego interior mermado pero que fue muy superior al del Anadolu Efes, lastimado por las bajas de larga duración de Papagiannis y el exazulgrana Poirier. Sin embargo, la dupla formada por Rodions Kurucs y Diakite dotó al conjunto vitoriano de un mayor abanico de alternativas en ataque que ensalza el buen juego sin balón que abanderan jugadores como Sedekerskis.

El Baskonia publicó en la previa la comparativa estadística del encuentro. Los azulgranas se imponían en puntos, rebotes, valoración, asistencias y porcentaje de tiros de dos puntos. Sólo el apartado de acierto en triples era favorable al Efes (32,7% a 35,5), con lo que los turcos lo fiaron todo a su artillería exterior. El arreón de antes del descanso le dejó mal sabor de boca a Kurucs, que verbalizó que ha habido un cambio de tendencia en los ataques. «Hemos hecho tres tiros rápidos y ellos han agotado todo el tiempo. Somos jóvenes pero tenemos que aprender cómo jugar listos y usar todo el tiempo que tenemos». Los azulgranas se lo podrán permitir si el juego interior continúa en ascenso. Por ahora, Diakite recupera el peso perdido a base de 'pintxos'.